Thanh Hoá xem xét tạm dừng thực hiện 159 dự án

Ngày 12/3/2025, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thanh Hoá đã có công văn số 2122-CV/TU về việc tạm dừng thực hiện một số nội dung trong quá trình thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể như, tạm dừng việc chuẩn bị đầu tư, cho chủ trương đầu tư các dự án đầu tư xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, trung tâm hội nghị cấp huyện, trung tâm văn hóa thể thao cấp huyện, cấp xã.

Đối với những dự án đầu tư, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, trung tâm hội nghị cấp huyện, trung tâm văn hóa thể thao cấp huyện, cấp xã đã có chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư, có kết quả lựa chọn nhà thầu nhưng chưa khởi công xây dựng thì tạm dừng thực hiện. Đối với các dự án khác vẫn tiến hành theo kế hoạch...

Đến nay, theo thông tin từ Sở Tài chính Thanh Hóa, trên địa bàn có 159 dự án, với tổng vốn đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng, bị ảnh hưởng bởi chủ trương bỏ cấp huyện và sáp nhập cấp xã. Để tiết kiệm và tránh lãng phí, chủ đầu tư là UBND cấp huyện, cấp xã và các sở, ngành cấp tỉnh đã đề nghị tạm dừng triển khai các dự án trên.

Cụ thể, tính đến ngày 27/3/2025, Sở Tài chính đã tiếp nhận báo cáo của 43 đơn vị, gồm 26 UBND các huyện, thị xã, thành phố và 17 sở, ban, ngành về danh mục các dự án tạm dừng. Tổng cộng có 159 dự án với tổng mức đầu tư hơn 2.054 tỷ đồng được đề xuất tạm dừng để phục vụ công tác rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy.

Trong đó, có 116 dự án thuộc phạm vi chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá với tổng vốn đầu tư khoảng 1.478,782 tỷ đồng, bao gồm: 11 dự án sử dụng vốn đầu tư công do cấp tỉnh quản lý, tổng mức đầu tư gần 179 tỷ đồng; 66 dự án do cấp huyện quản lý, tổng mức đầu tư hơn 1.218 tỷ đồng; 39 dự án do cấp xã quản lý, tổng mức đầu tư gần 81,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, còn có 43 dự án, nhiệm vụ không thuộc nội dung chỉ đạo tại Công văn số 2122-CV/VPTU nhưng cũng đang được đề xuất tạm dừng, với tổng mức đầu tư 575,477 tỷ đồng. Cụ thể, 9 dự án do cấp tỉnh quản lý (bao gồm cả nhiệm vụ sử dụng vốn chi thường xuyên), tổng mức đầu tư 440,048 tỷ đồng; 31 dự án do cấp huyện quản lý, tổng mức đầu tư 124,503 tỷ đồng; 3 dự án do cấp xã quản lý, tổng mức đầu tư 10,9 tỷ đồng.

Việc rà soát, tạm dừng các dự án được xem là bước đi quan trọng nhằm đảm bảo sự đồng bộ, tinh gọn và hiệu quả trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy chính trị tại Thanh Hóa.