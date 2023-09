Thanh khoản tháng 8 trên HoSE tăng gần 21% về giá trị giao dịch

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) vừa công bố thông tin thị trường tháng 8/2023

Theo đó, kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của tháng 8/2023, chỉ số VNIndex đạt 1.224,05 điểm, tăng 0,09% so với tháng 7 và tăng 21,54% so với cuối năm 2022; VNAllshare đạt 1.230,85 điểm, tăng 2,02% so với tháng 7, và tăng 26,81% so với cuối năm 2022; VN30 đạt 1.234,53 điểm, tăng 0,30% so với tháng 7 và tăng 22,82% so với cuối năm 2022.

Bảng 1: Thống kê giao dịch theo chỉ số trong tháng

Chỉ số Điểm chỉ số (31/8/2023) Thay đổi

MoM (%) Thay đổi

YOY(%) Tổng KLGD Tổng GTGD (1000đ) VNINDEX 1.224,05 0,09 -4,41 22.884.201.307 507.644.743.067 VNALLSHARE 1.230,85 2,02 -3,59 20.615.402.091 478.881.736.001 VN30 1.234,53 0,30 -5,14 6.366.033.019 199.179.332.000

Một số chỉ số ngành tăng điểm trong tháng gồm: ngành công nghệ thông tin (VNIT) tăng 12,64%; ngành tài chính (VNFIN) tăng 2,88%; ngành công nghiệp (VNIND) tăng 1,80%... Bên cạnh đó, các chỉ số ngành giảm điểm gồm: ngành năng lượng (VNENE) giảm 4,33%; ngành chăm sóc sức khỏe (VNHEAL) giảm 3,32% và ngành dịch vụ tiện ích (VNUTI) giảm 2,21%.

Bảng 2: Giao dịch của NĐTNN trong tháng

Chỉ tiêu Khối lượng giao dịch Mua - Bán Giá trị giao dịch (1000đ) Mua-Bán Tháng 8 Mua Bán Mua Bán 1.068.524.681 1.134.370.699 -65.846.018 36.784.869.097 38.359.486.006 -1.574.616.909 Lũy kế đầu năm 6.501.922.490 6.523.104.850 -21.182.360 192.322.817.152 195.199.395.523 -2.876.578.371 Thay đổi MoM (%) 33,30 33,44 39,92 42,95 Thay đổi YoY(%) 80,95 123,52 74,00 98,31

Thanh khoản thị trường cổ phiếu tháng 8 ghi nhận sự tăng trưởng với khối lượng giao dịch bình quân phiên đạt hơn 994,96 triệu cổ phiếu với giá trị giao dịch bình quân phiên 22.071 tỷ đồng, tương ứng tăng lần lượt 13,64% về khối lượng và 20,81% về giá trị giao dịch bình quân phiên so với tháng 7/2023.



HOSE cho biết 3 mã có khối lượng giao dịch lớn nhất: NVL với 1,124,387,492 cp; VND với 797,822,588 cp; VIX với 745,544,574 cp; HPG với 649,696,602 cp và SSI với 631,861,050 cp.



5 mã có giá trị giao dịch lớn nhất gồm: VIC với 25,867,557,070,000 đồng; NVL với 22,139,105,542,000 đồng; STB với 19,183,448,878,000 đồng; SSI với 18,999,421,130,000 đồng và HPG với 17,658,451,288,000 đồng.



Cuối cùng: 5 mã có giá trị giao dịch mua ròng lớn nhất gồm: VNM với 890,956,176,000 đồng; CTG với 778,829,992,000 đồng; VIC với 398,694,018,000 đồng; MSB với 396,568,262,000 đồng và DGC với 322,785,791,000 đồng.



Giao dịch chứng quyền có bảo đảm (CW): Trong tháng 8/2023, thanh khoản của CW tiếp tục ghi nhận sự tăng trưởng với khối lượng giao dịch bình quân phiên CW đạt khoảng 46,22 triệu CW tương ứng giá trị giao dịch bình quân phiên đạt hơn 64,1 tỷ đồng, tăng 59,81% về khối lượng bình quân và tăng 79,12% về giá trị giao dịch bình quân so với tháng 7/2023.

Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng đạt trên 75.144 tỷ đồng, chiếm hơn 7,40% tổng giá trị giao dịch cả chiều mua và bán của toàn thị trường. Nhà đầu tư nước ngoài đã thực hiện bán ròng trong tháng với giá trị hơn 1.574 tỷ đồng.

Quy mô thị trường trên HOSE: tính đến hết ngày 31/8/2023, có 611 mã chứng khoán niêm yết trong đó gồm: 394 mã cổ phiếu, 03 mã chứng chỉ quỹ đóng, 14 mã chứng chỉ quỹ ETF và 200 mã chứng quyền đạt trên 146,33 tỷ cổ phiếu. Giá trị vốn hóa đạt hơn 4,89 triệu tỷ đồng, tăng 0,44% so với tháng trước, chiếm hơn 94,12% tổng giá trị vốn hóa niêm yết toàn thị trường và tương đương 51,46% GDP năm 2022 (GDP theo giá hiện hành).

Về hoạt động niêm yết và đấu giá: Trong tháng 8/2023, trên HOSE có 01 mã cổ phiếu SIP của CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG, 01 mã chứng chỉ quỹ ETF (FUEBFVND) của Quỹ ETF BVFVN DIAMOND và 74 mã CW mới được niêm yết và chính thức đưa vào giao dịch.

Các doanh nghiệp có vốn hóa thị trường trên 01 tỷ USD: Đến hết tháng 8/2023, trên HOSE có 43 doanh nghiệp có vốn hóa hơn 1 tỷ USD (không đổi so với tháng 7/2023) - trong đó, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam là doanh nghiệp duy nhất có vốn hóa trên 10 tỷ USD.



Đáng chú ý, so với tháng trước Công ty cổ phần Vinhomes (VHM) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID) không còn nằm trong danh sách doanh nghiệp có vốn hóa trên 10 tỷ USD.

Bảng 4: Top DNNY có giá trị vốn hóa thị trường lớn nhất (tại ngày 31/8/2023)