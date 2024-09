Thị giá tăng 63%, Chủ tịch MWG tiếp tục đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu

Ông Nguyễn Đức Tài thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (mã MWG-HOSE).

Theo đó, ông Nguyễn Đức Tài, Chủ tịch HĐQT MWG đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu MWG nhằm mục đích nhu cầu tài chính cá nhân. Thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 9/9 đến ngày 8/10/2024, phương thức qua khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Trước giao dịch, ông Tài đang nắm 33,4 triệu cổ phiếu MWG tương ứng tỷ lệ 2,287% vốn. Chốt phiên ngày 4/9, giá cổ phiếu MWG giảm còn 69.100 đồng/cổ phiếu, tăng 63% so với hồi đầu năm (42.450 đồng/cp) và tạm tính giá này, ước tính vị Chủ tịch MWG sẽ thu về khoảng 69 tỷ đồng.

Như vậy, đây là lần thứ 2, Chủ tịch Thế giới di động muốn thoái bớt vốn. Trước đó, ông Nguyễn Đức Tài - Chủ tịch HĐQT đã bán ra 2 triệu cổ phiếu MWG, từ ngày 7 - 19/6 theo hình thức khớp lệnh trên sàn. Sau giao dịch, ông Tài giảm sở hữu hơn 33,4 triệu cổ phiếu MWG, tương ứng 2,287% cổ phần công ty.

Mới đây, MWG đã công bố kết quả kinh doanh 7 tháng đầu năm 2024 với doanh thu MWG đạt 76.541 tỷ, tăng trưởng 15% so với cùng kỳ năm 2023 và hoàn thành 61% kế hoạch doanh thu (125.000 tỷ).

Theo MWG, riêng tháng 7, doanh thu TGDĐ (bao gồm Topzone) và ĐMX là 7,2 ngàn tỷ đồng - trong đó, doanh thu tháng tăng 5% so với cùng kỳ, và giảm nhẹ so với tháng liền trước do qua mùa cao điểm máy lạnh và kết thúc sự kiện bóng đá.

MWG cho biết, với lợi thế kinh doanh danh mục sản phẩm đáp ứng nhu cầu đa dạng và luôn chủ động triển khai các giải pháp bán hàng mang lại lợi ích thiết thực cho khách hàng, công ty ghi nhận tăng trưởng dương ở một số ngành hàng bắt đầu vào mùa cao điểm như máy tính xách tay và máy giặt, bên cạnh nhóm điện thoại vẫn đang duy trì mức tăng trưởng tích cực liên tục sau nhiều tháng.

Doanh thu online 7 tháng đầu năm đạt gần 6,3 ngàn tỷ đồng, chiếm 12% tổng doanh thu của cả hai chuỗi.

Về chuỗi BHX, lũy kế 7 tháng đầu năm, chuỗi Bách Hóa Xanh đạt 23 ngàn tỷ đồng doanh thu, tăng 40% so với cùng kỳ.

Riêng tháng 7, doanh thu đạt hơn 3,6 ngàn tỷ đồng, tăng gần 28% so với tháng cùng kì và tăng nhẹ so với tháng liền trước. Cả 2 ngành hàng tươi sống và FMCG đều duy trì mức tăng trưởng 2 chữ số so với tháng 7-2023. Đáng chú ý, doanh thu bình quân trong tháng 7 đạt 2,1 tỷ đồng/cửa hàng

Tính đến cuối tháng 7, MWG có 1.028 cửa hàng TGDĐ (bao gồm Topzone) – giảm 18 cửa hàng so với cuối tháng 6. Tương tự, chuỗi Điện Máy Xanh cũng giảm 59 điểm bán xuống còn 2.034 cửa hàng. Trong khi đó, chuỗi EraBlue tại Indonesia ghi nhận tăng 4 cửa hàng lên con số 65.

Qua đó, SSI Research duy trì ước tính lợi nhuận năm 2024-2025 lần lượt là 4,3 nghìn tỷ đồng (+26% so với cùng kỳ) và 6 nghìn tỷ đồng (tăng 39% so với cùng kỳ), và duy trì khuyến nghị "khả quan" đối với cổ phiếu MWG.

Trong khi các nhà đầu tư tập trung vào doanh thu/cửa hàng của BHX trong thời gian gần đây, thì hiện tại, SSI Research cho rằng sự chú ý có thể được chuyển sang tốc độ mở mới cửa hàng và tốc độ cải thiện biên lợi nhuận của BHX.

Mặc dù tốc độ mở mới cửa hàng BHX có thể vẫn còn chậm, nhưng SSI Research đánh giá cao các chiến lược mà ban lãnh đạo MWG thực hiện để tối ưu hóa chi phí, nhờ đó nâng cao biên lợi nhuận cho BHX trong bối cảnh doanh thu/cửa hàng đã đạt mức tối ưu.