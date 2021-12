Tiền vòng sang cổ phiếu tầm trung, bất động sản nóng nhất

Hôm nay hơn 57% thanh khoản sàn HoSE đổ vào nhóm cổ phiếu midcap và smallcap, trong khi VN30 chỉ chiếm 32%. Chỉ số đại diện hai rổ này tăng tương ứng 2,02% và 2,43%. Tới 33 cổ phiếu vừa và nhỏ tăng kịch biên độ.

Nhóm cổ phiếu bất động sản tầm trung tới nhỏ tăng dữ dội. Rổ midcap đóng góp NLG, DIG, FLC, SCR. Smallcap hàng loạt mã như NTL, HQC, HAR...

Giá cổ phiếu tăng mạnh một phần vì dòng tiền đổ vào các nhóm cổ phiếu này rất mạnh. Theo ngành thì trong Top 20 thanh khoản lớn nhất thị trường xuất hiện các mã bất động sản như NLG, DIG, FLC, NVL, KBC, VCG, PDR. Theo nhóm vốn hóa thì midcap giao dịch lớn nhất thị trường hôm nay với gần 9.212 tỷ đồng, chiếm 39,1% giá trị sàn HoSE.

Tuy midcap chỉ có 11 cổ phiếu kịch trần, nhưng Top 10 giao dịch của rổ cũng toàn là các mã bất động sản, trong đó 6/10 mã là tăng hết biên độ, duy nhất 2 mã là KBC và VCG tăng dưới 2%.

Dòng tiền đổ vào các cổ phiếu bất động sản với kỳ vọng tính mùa vụ về kết quả kinh doanh cuối năm. Mặt khác đa số cổ phiếu bất động sản vừa và nhỏ có tính đầu cơ cao.

Vn30-Index thậm chí xanh được là còn may.

Ngược với hai nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, các blue-chips VN30 hôm nay là nỗi thất vọng lớn. Dù 19 mã tăng và chỉ 9 mã giảm trong nhóm, nhưng chỉ 8 mã trong số tăng là tương đối rõ nét, số còn lại tăng lẻ tẻ dưới 1%. VN30-Index đóng cửa khá may mắn khi có được 1,34 điểm trên tham chiếu. Cho đến tận phút cuối cùng của đợt khớp lệnh liên tục, chỉ số này thậm chí đã đỏ.

Điều may mắn là trong nhóm Vn30 có một số trụ của VN-Index (nhưng không phải trụ VN30) tăng khá. VHM tăng 1,48%, GVR tăng 2,67%, BID tăng 2,02%, MSN tăng 1,5%. So với giá cuối phiên sáng, có 15/30 cổ phiếu của rổ tụt giá. Một số mã ngân hàng khá kém như CTG, HDB, TCB, TPB, VCB, VPB tụt giá mạnh.

Giao dịch rất yếu chiều nay là HDB, TPB và VPB. HDB lao dốc khoảng 1,48% so với giá cuối phiên sáng và đóng cửa thấp hơn tham chiếu 2,12%. TPB sụt giảm 1,56% riêng buổi chiều và chốt giảm 2,88%. VPB bốc hơi thêm 0,84%, giảm tổng cộng 1,12% so với tham chiếu. VCB chiều nay cũng đóng cửa giá đỏ, dù chỉ giảm nhẹ 0,4%. Ảnh hưởng của nhóm trụ ngân hàng này cũng là một lý do khiến VN30-Index kém nhất sàn HoSE.

VN-Index được nâng đỡ tốt từ cú bùng nổ của VHM. Buổi sáng VHM cực kỳ mờ nhạt với mức tăng chỉ 0,25% so với tham chiếu. Đột nhiên từ khoảng 1h40 tới 1h53, VHM tăng vùn vụt gần 2,7% trong thời gian rất ngắn, lên cao nhất 83.500 đồng, trên tham chiếu 3,21%. Đó cũng chính là nhịp tăng lên đỉnh cao nhất ngày hôm nay của VN-Index, trên tham chiếu 1,24%.

Đáng tiếc là ngoài VHM, các trụ khác như VIC, GAS, VNM không có chuyển biến rõ rệt, trong khi ngân hàng lại suy sụp. Do đó đà đi lên của VN-Index không dứt khoát mà trở nên lình xình đến hết phiên. Chỉ số chốt ngày tăng 0,87%.

Mặc dù phiên hôm nay giao dịch không mạnh mẽ ở chỉ số chính, nhưng mức tăng của VN-Index vẫn khá và chỉ có VN30 là kém. Độ rộng sàn HoSE rất tốt với 312 mã tăng/145 mã giảm. Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ thanh khoản cao, tổng giao dịch HoSE cũng tăng gần 7%, đạt 23,570 tỷ đồng. Như vậy dòng tiền vẫn đang duy trì khá tốt và tìm kiếm cơ hội.