Tổng giám đốc HDB muốn mua 1 triệu cổ phiếu

Phạm Quốc Thanh thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh - HDBank (mã HDB-HOSE).

Theo đó, ông Phạm Quốc Thanh - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc HDBank vừa thông báo mua vào 1 triệu cổ phiếu HDB để đầu tư. Hiện, ông Thanh hiện đang nắm giữ hơn 5,8 triệu cổ phiếu HDB, chiếm 0,199%.

Thời gian thực hiện giao dịch dự kiến từ ngày 18/11/2024 đến ngày 16/12/2024.

Chốt phiên giao dịch ngày 12/11, giá cổ phiếu HDB tăng 0,25% lên 25.800 đồng/cổ phiếu và ông Thanh phải chi gần 26 tỷ để sở hữu số cổ phiếu trên.

Được biết, HDB ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 3 đạt 4.490 tỷ, tăng 42,7% so với quý 3/2023 và lũy kế 9 tháng đạt 12.655 tỷ đồng, tăng 46,6% và hoàn thành 79,8% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Tỷ lệ ROE đạt 26,7%, ROA đạt 2,2%.

Tại 30/9/2024, tổng tài sản hợp nhất của HDB đạt 629 nghìn tỷ đồng, tăng 23,9% so với cùng kỳ. Huy động vốn đạt 559 nghìn tỷ, tăng 24,8% so với cùng kỳ. Dư nợ tín dụng đạt 412 nghìn tỷ đồng, tăng 16,6% so với đầu năm; Tỷ lệ nợ xấu là 1,46% và An toàn vốn (CAR) chuẩn Basel II là 14,8%.