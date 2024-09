Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 8 tháng năm 2024 đạt trên 4,148 triệu tỷ đồng

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2024 của Tổng cục Thống kê cho thấy, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 8/2024 tăng nhẹ 0,4% so với tháng trước và tăng 7,9% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 8 tháng năm 2024, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 14,3%; doanh thu du lịch lữ hành tăng 26,2%.

Cụ thể, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành tháng 8/2024 ước đạt 526,6 nghìn tỷ đồng, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhóm hàng lương thực, thực phẩm tăng 8,2%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 6,5%; may mặc tăng 8,2%; dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 9,7%; du lịch lữ hành tăng 7,1%.

Tính chung 8 tháng năm 2024, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 4.148,4 nghìn tỷ đồng, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2023 tăng 10,3%), nếu loại trừ yếu tố giá tăng 5,3% (cùng kỳ năm 2023 tăng 8,0%).

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành

8 tháng các năm 2020-2024. Nguồn: Tổng cục Thống kê.

Doanh thu bán lẻ hàng hóa 8 tháng năm 2024 ước đạt 3.199,7 nghìn tỷ đồng, chiếm 77,1% tổng mức và tăng 7,3% so với cùng kỳ năm trước (loại trừ yếu tố giá tăng 4,6%). Trong đó, nhóm hàng lương thực, thực phẩm tăng 10,2%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 10,1%; may mặc tăng 8,7%; phương tiện đi lại (trừ ô tô) tăng 4,0%; vật phẩm văn hoá, giáo dục tăng 9,6%.

Doanh thu bán lẻ hàng hóa 8 tháng năm 2024 so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương như sau: Quảng Ninh tăng 10,6%; Hải Phòng tăng 9,3%; Cần Thơ tăng 7,7%; Đà Nẵng tăng 7,6%; Thành phố Hồ Chí Minh tăng 6,8%, Hà Nội tăng 6,3%.

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 8 tháng năm 2024 ước đạt 481,2 nghìn tỷ đồng, chiếm 11,6% tổng mức và tăng 14,3% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 8 tháng năm 2024 so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương như sau: Quảng Ninh tăng 29,1%; Đà Nẵng tăng 23,3%; Thanh Hóa tăng 21,5%; Khánh Hòa tăng 19,1%; Hải Phòng tăng 15,1%; Cần Thơ tăng 11,9%; Hà Nội tăng 11,4%; Thành phố Hồ Chí Minh tăng 8,9%; Bình Dương tăng 7,9%.

Báo cáo của Tổng cục Thống kê cho thấy, khách quốc tế đến Việt Nam ngày càng tăng cao. Cụ thể, trong tháng 8/2024 đạt 1,43 triệu lượt người, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 8 tháng năm 2024, khách quốc tế đến nước ta đạt hơn 11,4 triệu lượt người, tăng 45,8% so với cùng kỳ năm trước và tăng 1,0% so với cùng kỳ năm 2019 (năm chưa xảy ra dịch Covid-19).

Nhờ đó, doanh thu du lịch lữ hành 8 tháng năm 2024 ước đạt 40,9 nghìn tỷ đồng, chiếm 1,0% tổng mức và tăng 26,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh tăng 42,2%; Đà Nẵng tăng 38,6%; Cần Thơ tăng 33,7%; Hà Nội tăng 29,7%; Quảng Ninh tăng 21,0%; Bình Dương tăng 18,5%.

Vận tải hành khách tháng 8/2024 ước đạt 442,0 triệu lượt khách vận chuyển, tăng 1,9% so với tháng trước và luân chuyển 24,9 tỷ lượt khách.km, tăng 2,5%. Tính chung 8 tháng năm 2024, vận tải hành khách ước đạt 3.234,3 triệu lượt khách vận chuyển, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước và luân chuyển đạt 183,0 tỷ lượt khách.km, tăng 12,7%.

Vận tải hàng hóa tháng 8/2024 ước đạt 215,1 triệu tấn hàng hóa vận chuyển, tăng 1,3% so với tháng trước và luân chuyển 47,1 tỷ tấn.km, giảm 0,5%. Tính chung 8 tháng năm 2024, vận tải hàng hóa ước đạt 1.686,3 triệu tấn hàng hóa vận chuyển, tăng 13,0% so với cùng kỳ năm trước và luân chuyển 351,2 tỷ tấn.km, tăng 11,8%.

Doanh thu dịch vụ khác 8 tháng năm 2024 ước đạt 426,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 10,3% tổng mức và tăng 9,4% so với cùng kỳ năm trước.