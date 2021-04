Trước đại hội, quỹ ngoại liên tục gom cổ phiếu BMP

KWE Beteilgungen AG báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (mã BMP-HOSE).



Theo đó, KWE BETEILIGUNGEN AG vừa mua thêm 40.000 cổ phiếu BMP để nâng sở hữu từ 7,95% lên thành 8% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện ngày 13/4.

Trước đó, vào ngày 3/3, tổ chức này cũng đã mua vào 575.200 cổ phiếu BMP, tiếp đến là ngày 9/3, tổ chức này cũng mua vào thêm 200.000 cổ phiếu.

Được biết, BMP sẽ tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 ngày 27/4 tới đây nhằm thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Cụ thể: trong năm 2020, BMP ghi nhận doanh thu đạt hơn 4.700 tỷ đồng, lợi nhuận lợi nhuận trước thuế đạt 656,5 tỷ đồng và lãi sau thuế đạt 522,7 tỷ đồng, lần lượt tăng 8% và 23,6% so với thực hiện trong năm 2019. Như vậy, BMP đã vượt 12,8% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.

Sang năm 2021, BMP dự kiến doanh thu đạt 5.200 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 657 tỷ và lãi sau thuế đạt 523 tỷ đồng, lần lượt tăng 10,6% và 0,08% so với thực hiện trong năm 2020. Ngoài ra, doanh nghiệp còn dự kiến kế hoạch đầu tư 268 tỷ đồng trong năm tài chính.

Bên cạnh đó, công ty dự kiến dành tới 99% lợi nhuận sau thuế để chia cổ tức (517,36 tỷ đồng), tương đương 6.320 đồng/cổ phiếu. Công ty đã chi trả trước 4.840 đồng/cổ phiếu, và phần còn lại sẽ là 1.480 đồng/cổ phiếu. Sang năm 2021, công ty dự kiến cổ tức tối thiểu là 50% trên lợi nhuận sau thuế.

Mới đây, SSI Research cho biết triển vọng lợi nhuận năm 2021 của BMP thấp do giá hạt nhựa tăng. Cụ thể: theo Ban lãnh đạo, doanh thu quý 1/2021 đạt 1,2 nghìn tỷ đồng, tăng +15% so với cùng kỳ nhờ sản lượng tiêu thụ tăng 5%.

Tuy nhiên, lợi nhuận ròng giảm 18% so với cùng kỳ đạt 84 tỷ đồng do giá hạt nhựa tăng cao, cộng với giá dầu tăng và chuỗi cung ứng bị gián đoạn do dịch Covid-19. Giá hạt nhựa bình quân tăng hơn 90% so với cùng kỳ và khoảng 160% từ mức đáy trong quý 2/2020, và ước tính vẫn sẽ ở mức cao đến tháng 6, thời điểm mà nhu cầu trên thế giới có thể chững lại.

Giá bán của BMP tăng 14% so với đầu năm, đây là mức bình quân khi so với mức tăng giá của thị trường khoảng 10%-20%. Ban lãnh đạo cho rằng áp lực cạnh tranh giảm so với những năm trước và giá bán của BMP hiện ở mức khá cạnh tranh so với các đối thủ.

Cũng theo SSI, năm 2021, công ty đặt kế hoạch lợi nhuận ròng đi ngang ở mức 523 tỷ đồng. Tuy nhiên, ước tính lợi nhuận ròng của chúng tôi thận trọng hơn so với kế hoạch của công ty, chúng tôi ước tính lợi nhuận ròng đạt 418 tỷ đồng (-20% so với cùng kỳ) do chi phí đầu vào tăng cao. BMP hiện đang giao dịch với hệ số P/E 2021 là 12x.