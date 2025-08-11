Dòng tiền trong nước “cuốn” VN-Index vượt mốc 1600 điểm, khối ngoại bán ròng hơn 600 tỷ
Kim Phong
11/08/2025, 12:16
Cuối cùng thì đỉnh cao 1600 điểm đã được chạm tới trong phiên sáng nay dù các cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn phân hóa. Nhóm blue-chips tầm trung mạnh xuất sắc với MSN, MBB, GVR, BCM trong khi nhiều cổ phiếu vừa và nhỏ kịch trần.
Thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE giảm nhẹ khoảng 7% so với phiên
trước nhưng vẫn đạt mức cao 24.108 tỷ đồng. Trung bình tuần trước các phiên sáng
chỉ khớp 22.228 tỷ đồng/phiên. Tổng giá trị giải ngân của nhà đầu tư nước ngoài
trên sàn này sáng nay chỉ chiếm hơn 7,9% tổng giao dịch. Như vậy dòng tiền
trong nước vẫn đang dẫn dắt rất hưng phấn.
Diễn biến tăng sáng nay không dễ dàng, thị trường vẫn có nhiều
đợt chốt lời và VN-Index đánh võng liên tục nhưng vẫn từ từ đi lên. Thậm chí thời
điểm yếu nhất chỉ số còn lùi lại sát tham chiếu, chỉ còn tăng hơn 1 điểm. Tuy
nhiên chốt phiên sáng VN-Index vẫn tăng 15,46 điểm tương đương 0,98% và dừng ở
mức 1600,41 điểm.
Độ rộng sàn HoSE rất tốt với 221 mã tăng/105 mã giảm, trong đó
130 mã tăng hơn 1%. Điều này xác nhận xu hướng giá cổ phiếu nhìn chung là mạnh.
Thậm chí một số cổ phiếu thu hút dòng tiền mạnh mẽ và giá tăng hết biên độ.
Ấn tượng nhất sáng nay là giao dịch của MSN. Cổ phiếu này khởi
đầu khá mạnh mẽ và đến 9h35 đã chạm tới giá kịch trần. Tranh chấp ở giá trần kéo
dài và khá dữ dội khi tổng thanh khoản ở mức giá này lên tới trên 12,7 triệu cổ,
trong đó khớp theo dư bán là 2,21 triệu và khớp theo dư mua tới 10,54 triệu. Tổng
thanh khoản của MSN sáng nay đạt 22,59 triệu cổ trị giá 1.834,2 tỷ đồng, cao nhất
thị trường. Cổ phiếu này cũng quay lại đỉnh giá tháng 10/2024. Khối ngoại mua
khoảng 2,49 triệu MSN tương đương 11% lượng giao dịch và giá trị ròng dạt 132,6
tỷ đồng.
Ngoài MSN, VGC cũng là cổ phiếu tầm trung khác trong rổ VN30
chốt giá kịch trần. Thanh khoản cũng tương đối mạnh với 170,8 tỷ đồng. GEE khớp
222,5 tỷ, HHV khớp 245,7 tỷ là các cổ phiếu khác chốt giá trần với thanh khoản ấn
tượng.
Rổ VN30 đang có 22 mã tăng/7 mã giảm, trong đó 13 mã tăng
hơn 1%. Chỉ số đại diện rổ tăng 0,98%. Dù vậy nhóm vốn hóa lớn nhất vẫn phân hóa
về sức mạnh rõ rệt. VCB tăng 1,29%, VIC tăng 1,2%, BID tăng 1,13%, MBB tăng
3,93% nhưng TCB, HPG, GAS tăng kém còn VHM, CTG đỏ. Ngược lại nhóm tầm trung
như MSN, VGC, MBB, BCM, VIB, SHB lại tích cực.
Các cổ phiếu vừa và nhỏ cũng tương tự, sức mạnh tách biệt với
diễn biến chỉ số. Diễn biến độ rộng phản ánh rõ điều này khi VN-Index tăng chậm
đầu phiên nhưng số mã tăng giá vẫn áp đảo. CII, SAM, TNT, HTN, QCG kịch trần với
thanh khoản tốt. Nhóm tăng vượt 3% khá nhiều như NHA, VAB, HPX, PDR, SGR, SZC,
BIC, CKG…
Dòng tiền vẫn có dấu hiệu tập trung vào các cổ phiếu vừa và
nhỏ, thanh khoản nhóm VN30 sáng nay chỉ chiếm 46,4% tổng giá trị khớp sàn HoSE.
Đây là thị phần khá thấp khi tuần trước rổ này trung bình chiếm 51,6%. Đó là
chưa kể sáng nay 3 cổ phiếu là SHB, MSN và MBB chiếm tới 35% giao dịch cả rổ.
Ngược lại, các cổ phiếu midcap như VIX, PDR, CII, GEX, VND, DIG, NVL… đều khớp
trên 400 tỷ đồng thanh khoản, vượt xa nhiều blue-chips khác. Chỉ số Midcap chốt
phiên sáng tăng 1,24%, Smallcap tăng 1,03% đều mạnh hơn hẳn các chỉ số khác.
Với xung lực mạnh mẽ của dòng tiền trong nước, xu hướng tăng
của VN-Index vẫn đang tiếp tục dù biên độ có chậm lại do sự phân hóa của nhóm dẫn
dắt. Dòng tiền đã chuyển sang giai đoạn lựa chọn theo cổ phiếu và bỏ qua chỉ số.
Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay là nhóm đi ngược dòng với mức
bán ròng 608 tỷ đồng trên HoSE và khoảng 43 tỷ đồng nữa trên HNX, UpCOM. Dù vậy
tổng giá trị bán ra của khối này cũng chỉ chiếm 10,4% giao dịch sàn HoSE. Các mã
bị xả nhiều là STB -88,4 tỷ, FPT -87,5 tỷ, GEX -84,8 tỷ, SSI -63,8 tỷ, DPM
-53,8 tỷ, BSR -47,7 tỷ, HCM -45,3 tỷ, VCG -44 tỷ. Phía mua ròng ngoài MSN chỉ
thêm vài mã là GVR +42,6 tỷ, HHV +35,7 tỷ, CII +35,4 tỷ, VND +35,2 tỷ, VSC
+35,1 tỷ, SHB +34 tỷ.
Loạt cổ phiếu ngân hàng tăng kịch trần sáng nay là một sự đảm bảo cho cơ hội tăng của VN-Index, nhất là khi một số trụ lớn khác cũng xanh. Độ rộng khá xấu bất chấp VN-Index tăng mạnh 1,31%, cho thấy nhóm blue-chips, đặc biệt là ngân hàng, đang dẫn sóng.
