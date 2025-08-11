Bức tranh kinh doanh quý 2/2025: Lợi nhuận toàn thị trường tăng mạnh 31,5%, một nửa đến từ 7 "ông lớn"

Nếu loại trừ ảnh hưởng từ 7 doanh nghiệp lớn, tăng trưởng lợi nhuận toàn thị trường trong quý 2/2025 sẽ ở mức 14,8%.

Tổng doanh thu trong quý 2/2025 ghi nhận mức tăng trưởng khiêm tốn 6,9% so với cùng kỳ trong khi lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ tăng mạnh 31,5% – vượt xa mức tăng 20,9% của quý 1/2025, theo thống kê từ SSI Research.

Phần lớn các nhóm ngành đều ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận tích cực, ngoại trừ nhóm công nghiệp. Những nhóm ngành có kết quả vượt kỳ vọng gồm bán lẻ, phân bón, tiện ích, ngân hàng và khu công nghiệp. Ngược lại, một số ngành như thực phẩm & đồ uống (F&B) và một số cổ phiếu bất động sản nhà ở lại ghi nhận kết quả thấp hơn kỳ vọng.

Bảy cổ phiếu VIC, NVL, VGI, HHS, HVN, PGV và VIX – chiếm 6,7% tổng lợi nhuận toàn thị trường và 14,4% vốn hóa – đóng góp tới khoảng 50% mức tăng trưởng tuyệt đối của lợi nhuận trong Q2/2025. Nếu loại trừ ảnh hưởng từ nhóm cổ phiếu này, tăng trưởng lợi nhuận toàn thị trường trong Q2/2025 sẽ ở mức 14,8%.

Ngân hàng tiếp tục là động lực tăng trưởng chính, đóng góp 44% tổng lợi nhuận sau thuế toàn thị trường và 28% vào tăng trưởng lợi nhuận sau thuế toàn thị trường. Theo sau là bất động sản (8%, đóng góp 20% tăng trưởng) và tiện ích (7%, đóng góp 12% tăng trưởng).

Tăng trưởng nhóm ngân hàng chủ yếu nhờ động lực từ CTG và VPB. Tuy nhiên, mức độ phân hóa trong kết quả kinh doanh giữa các ngân hàng ngày càng rõ rệt: CTG, ACB, VPB và VIB ghi nhận kết quả vượt kỳ vọng, trong khi STB, MBB và MSB lại thấp hơn dự báo.

Mặc dù doanh thu ngành bất động sản giảm 3,6% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ lại tăng vọt 129,6%, tương đương mức tăng tuyệt đối 7,6 nghìn tỷ đồng. Kết quả ấn tượng này chủ yếu nhờ BCM (+430% ), NVL (đảo chiều từ mức lỗ 6,7 nghìn tỷ đồng trong Q2/2024 sang lãi 190 tỷ đồng trong Q2/2025) và VIC (cải thiện từ mức lỗ 3,5 nghìn tỷ xuống còn 581 tỷ đồng).

Ở nhóm khu công nghiệp: VGC và KBC ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận mạnh nhờ dòng vốn FDI tiếp tục duy trì tích cực. Biên lợi nhuận gộp của các khu công nghiệp tăng mạnh do các điều chỉnh trong tổng mức đầu tư, dẫn đến giá vốn hàng bán giảm đáng kể.

Trong khi đó, tăng trưởng lợi nhuận mảng bất động sản nhà ở nhìn chung có sự phân hóa do đặc thù ghi nhận doanh thu theo tiến độ bàn giao dự án. Các nhà phát triển lớn như VHM, NLG và KDH ghi nhận mức sụt giảm lợi nhuận khoảng 30% do nền so sánh cao trong cùng kỳ năm trước, trong khi HDC và DXG đạt tăng trưởng lợi nhuận dương.

Các doanh nghiệp xây dựng lớn như CTD, VCG ghi nhận tăng trưởng mạnh cả về doanh thu và lợi nhuận ròng trong Q2/2025, được thúc đẩy bởi sự phục hồi của thị trường bất động sản và đẩy mạnh đầu tư hạ tầng. Xu hướng này cũng lan tỏa sang nhóm cung ứng vật liệu xây dựng, giúp các mảng như thép xây dựng, xi măng, ống nhựa, đá xây dựng đều ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan.

Lợi nhuận của các doanh nghiệp dẫn đầu ngành như HPG (thép), HT1 (xi măng), BMP, NTP (ống nhựa) và VLB (đá xây dựng) tăng lần lượt 39%, 145%, 17,7%, 35% so với cùng kỳ.

Các cổ phiếu bán lẻ như MWG, FRT và DGW ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận tích cực trong Q2/2025, lần lượt ở mức 41%, 344% và 30%. PNJ cũng ghi nhận doanh thu bán lẻ tăng 4,6%. Ngược lại, nhóm thực phẩm & đồ uống (F&B) bao gồm VNM, MCH và SAB đều ghi nhận lợi nhuận giảm lần lượt 7,3%, 24,5% và 3,3%.

Các doanh nghiệp logistics như GMD, HAH, VSC và các doanh nghiệp xuất khẩu như VHC, ANV ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận đáng kể trong nửa đầu năm 2025, nhờ xu hướng đặt hàng hàng sớm (front-loading). Tổng giá trị xuất khẩu tăng 18% so với cùng kỳ và 13,6% so với quý trước. Tại hệ thống cảng Hải Phòng, sản lượng hàng container 6 tháng năm 2025 tăng 14% so với cùng kỳ.

Xuất khẩu hàng dệt may tăng 10%, dẫn đầu là các thị trường Mỹ (+17%), EU (+15%) và Nhật Bản (+12%). Xuất khẩu thủy sản cũng tăng 16,9%, đạt 5,2 tỷ USD, chủ yếu nhờ nhu cầu cao từ Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản. Ngoài ra, các doanh nghiệp xuất khẩu còn hưởng lợi từ việc tỷ giá các đồng ngoại tệ chính tăng so với VND.

Với nhóm tiện ích: Mặc dù doanh thu toàn ngành không tăng, nhưng lợi nhuận ngành tiện ích ghi nhận mức tăng trưởng vượt trội 72% so với cùng kỳ, đóng góp khoảng 12% vào tăng trưởng lợi nhuận toàn thị trường. Kết quả này đến từ nhiều yếu tố như hoàn nhập dự phòng nợ xấu lớn tại GAS, điều kiện thủy văn thuận lợi giúp các nhà máy thủy điện (bao gồm cả REE) ghi nhận kết quả tích cực, sản lượng điện khí thấp hơn dự kiến, trong khi sản lượng hợp đồng (Qc) vẫn ở mức cao tại các doanh nghiệp như POW và NT2.