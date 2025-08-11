Định giá VN30 vẫn rẻ, VN-Index có thể điều chỉnh kỹ thuật rồi tiến về vùng 1.864 điểm

Thị trường chứng khoán tháng 7 đã tăng điểm mạnh với sự dẫn dẫn từ chỉ số VN30. Vn-Index đã xác nhận vượt đỉnh lịch sử, và đà lan tỏa có tính quy mô sang các chỉ số VNMidcap, VNSmallcap... Các nhóm ngành đều có sự đồng thuận tăng giá theo xu hướng, các nhóm như Ngân hàng, Chứng khoán, Bất động sản... đều đạt mức độ tăng giá ấn tượng.

Nhận định về xu hướng trung hạn của thị trường, Chứng khoán ABS cho rằng dòng tiền lớn của tổ chức có sự tham gia đẩy giá và mua lại rất nhanh trong các phiên biến động mạnh. Dựa trên yếu tố xu hướng dòng tiền và biên độ, VN-Index có thể đạt mức kỳ vọng tăng điểm tới 1792 - 1864 điểm.

Còn xu hướng ngắn hạn, đóng cửa thị trường đang cho tín hiệu tiếp diễn tăng nếu giá đóng cửa tuần vượt trên 1590 điểm, dòng tiền trên khung ngắn tiếp tục duy trì mạnh mẽ trên 50 ngàn tỷ đồng/phiên. Thị trường tiếp tục chinh phục ngưỡng cao hơn với kháng cự gần 1636-1695 và 1727-1740.

Tuy nhiên sau khi tăng giá rất mạnh qua 2 nhịp vừa qua, thị trường tăng giá có tính cao trào hưng phấn, rất có thể dẫn đến hiện tượng cạn biên độ tăng ở vùng giá này, sau đó điều chỉnh đối với thị trường chung và cổ phiếu đã tăng mạnh trong 4 tháng qua.

Đây sẽ là những điều chỉnh kỹ thuật trong xu hướng lên chính, có thể tạo ra điểm mua tốt khi giá cổ phiếu giảm về các ngưỡng hỗ trợ đề xuất, là cơ hội hoán đảo danh mục cổ phiếu đối với nhà đầu tư sau 2 nhịp lên vừa qua.

Xu hướng ngắn hạn và trung hạn tăng đồng pha trên các khung giao dịch ngày và tuần, có cơ hội giao dịch mua lên an toàn đối với cổ phiếu chưa tăng giá nhiều và cổ phiếu kết thúc điều chỉnh ngắn hạn. Trong tháng 8 rất dễ xảy ra hiện tượng thị trường kiểm định lại đỉnh cũ điều chỉnh ngắn hạn sau đó tăng trở lại.

Riêng trong tháng 8, ABS đề xuất hai kịch bản cho thị trường như sau:

Kịch bản 1: Kịch bản thị trường tăng giá được xác nhận khi giá đóng cửa tuần giao dịch xác nhận vượt trên 1590 điểm, phá vỡ qua mốc biên độ 460 điểm để tiếp diễn nhịp tăng tiếp theo. Các nhóm cổ phiếu đề xuất mua trung hạn tiếp tục nắm giữ khi cổ phiếu đang giữ xu hướng.

Kịch bản 2: Khi giá đóng cửa tuần giao dịch không vượt qua được 1590 điểm và có biểu hiện giảm dần, khối lượng và thanh khoản giao dịch sụt giảm, thị trường rất có thể đi vào nhịp điều chỉnh ngắn hạn về các mốc hỗ trợ đề xuất, sau đó mới tăng giá trở lại theo xu thế chính.

Khi thị trường xác nhận đóng cửa dưới trung bình trượt ngắn hạn, cổ phiếu trong tài khoản gãy qua đường trung bình trượt... là tín hiệu kỹ thuật xác nhận điều chỉnh. Nhà đầu tư nên hạ vị thế ngắn hạn đối vối cổ phiếu, và di chuyển dòng tiền sang phân lớp cổ phiếu mới. Nhà đầu tư trung hạn tiếp tục nắm giữ và tìm cơ hôi gia tăng khối lượng khi có điều chỉnh.

Mốc hỗ trợ 1 (1.484 – 1.528) và Hỗ trợ 2 (1.430 – 1.450), được xem là mốc hỗ trợ điều chỉnh tích cực.

Cũng theo ABS, triển vọng của thị trường chứng khoán Việt Nam trong “giai đoạn vươn mình” sắp tới được đánh giá là đầy hứa hẹn, phản ánh rõ xu hướng phục hồi mạnh mẽ và niềm tin gia tăng từ cả nhà đầu tư trong nước lẫn quốc tế. Dòng vốn nội đang chảy mạnh vào thị trường, trong khi dòng tiền ngoại đã chuyển sang trạng thái mua ròng mạnh, cho thấy tâm lý lạc quan và kỳ vọng vào sự tăng trưởng ổn định của nền kinh tế.

Về mặt định giá, với đà tăng tiếp nối trong tháng 7 và với những số liệu kết quả kinh doanh quý 2 của các doanh nghiệp niêm yết tăng trưởng tích cực, P/E của VN-Index cho 4 quý gần nhất đã tăng từ mức 14,1x tại ngày 9/7/2025 lên 14,37x ngày 8/8/2025, cao hơn một chút so với mức 2 lần độ lệch chuẩn của VN-Index trong 3 năm qua tại 14,25x.

Các cổ phiếu vốn hóa lớn trong VN30 đang có định giá P/E là 13,15x, thấp hơn nhiều so với các cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ trong VNMID (18,72x) và VNSML (12,59x). Ngoại trừ chỉ số VNSML, các mức P/E này đều cao hơn mức 1 lần độ lệch chuẩn của trung bình 3 năm qua.