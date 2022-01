VPBank tiếp tục “trình làng” những dịch vụ số hóa ấn tượng

Muốn mở mới thẻ tín dụng để chi tiêu cho dịp mua sắm Tết Nguyên đán đang tới gần, chị Nguyễn Thu Phương (Hà Nội) nhận được một bất ngờ lý thú khi người tương tác, phản hồi những thắc mắc của chị trên fanpage của ngân hàng VPBank không phải là nhân viên tư vấn như thường lệ mà là… một trợ lý ảo mang tên “Hà Wonder”.

Được xây dựng theo hình ảnh của Hồ Ngọc Hà - nữ ca sĩ đồng hành cùng VPBank trong dự án tái định vị thương hiệu thẻ tín dụng VPBank mang tên “Sống tuyệt vời”, Hà Wonder là một trợ lý ảo tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) có thể tự động trả lời khách hàng trên Facebook, từ động nhắn tin khách hàng và phân luồng theo nhu cầu, gợi ý loại thẻ phù hợp theo nhu cầu và sở thích của từng người, bên cạnh kênh tổng đài dịch vụ (hotline) truyền thống.

“Hà Wonder” - trợ lý ảo chuyên biệt về thẻ tín dụng đầu tiên trên thị trường tài chính Việt.

Hà Wonder là dịch vụ công nghệ mới nhất được VPBank ra mắt thị trường và là một bước đi mạnh mẽ tiếp theo trong chiến lược số hóa VPBank. Bắt đầu đẩy mạnh từ năm 2018, VPBank luôn nằm trong nhóm các ngân hàng dẫn đầu quá trình chuyển đổi số tại Việt Nam với 3 năm liên tiếp nhận giải thưởng “Ngân hàng chuyển đổi số tiêu biểu” do IDG Group và Hiệp hội ngân hàng Việt Nam tổ chức.

Theo đánh giá của IDG, kể từ năm 2018 đến nay, lượng người sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử của VPBank tăng bình quân 100% mỗi năm. Lượng giao dịch tăng từ 150 - 200%, các hợp đồng mở thẻ tín dụng, mở thấu chi và vay tín chấp trên VPBank Online tăng từ 2 đến 3 lần mỗi năm.

Tốc độ tăng trưởng qua kênh số hóa của VPBank đến nhờ việc liên tục triển khai công nghệ mới, đột phá như xây dựng một website ngân hàng mang phong cách thương mại điện tử hiện đại bậc nhất tại Việt Nam, trong đó tích hợp nền tảng trí tuệ nhận tạo (AI), chữ ký điện tử (eSignature) kết hợp với Big Data để định danh khách hàng điện tử (eKYC) với thời gian vô cùng nhanh chóng.

Đi sâu vào lõi hệ thống, VPBank đã và đang mang đến thị trường một quy trình mở thẻ tín dụng ảo nhanh chóng. Với quy trình đăng ký nhanh gọn 100% online trên nền tảng ngân hàng số toàn năng VPBank NEO, khách hàng hiện hữu sẽ nhận được thẻ ảo chỉ từ 30 phút với đầy đủ chức năng như thẻ vật lý thông thường.

Khi sử dụng thẻ tín dụng ảo này, khách hàng sẽ giải quyết được ngay bài toán tài chính trước mắt với định mức hấp dẫn và không mất bất kỳ loại phí nào. Do đó, khách hàng vừa có thêm 1 kênh thanh toán online nhanh chóng, an toàn, vừa tận dụng được các tiện ích hiện có của VPBank NEO.

Số hóa tại VPBank không phải khái niệm trừu tượng mà đã hiện hữu trong từng sản phẩm phục vụ nhu cầu khách hàng. Thông qua công nghệ, VPBank mang tới cho khách hàng những gợi ý phù hợp nhất với nhu cầu, giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, tiền bạc và đôi khi có thể chớp nhanh được những cơ hội cho bản thân.

Chẳng hạn, với Hà Wonder, công nghệ AI giúp VPBank cung cấp sản phẩm thẻ tín dụng phù hợp nhu cầu đặc thù của khách hàng. Thay vì mất thời gian tìm hiểu, Hà Wonder có thể chủ động tư vấn cho khách hàng nắm bắt dòng thẻ tín dụng nào phù hợp nhất với nhu cầu và khả năng tài chính của bản thân như shopping online; du lịch; chi tiêu siêu thị, giáo dục... Ngoài phần đưa ra các gợi ý, tư vấn hợp lý, Hà Wonder còn có thể “lắng nghe” tâm lý khách hàng, giúp khách hàng cảm thấy như được trực tiếp Hồ Ngọc Hà tư vấn.

Với khả năng vận hành tự động 24/7, Hà Wonder có thể giao lưu, trao đổi thường xuyên với người dùng. Khách hàng có thể sử dụng máy tính xách tay hoặc điện thoại thông minh thay vì phải đến một chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng. Tốc độ xử lý thông tin và phản hồi của Hà Wonder cũng nhanh hơn gấp 5 - 6 lần so với tốc độ trả lời tư vấn viên trung tâm chăm sóc khách hàng.

Theo các chuyên gia kinh tế, Hà Wonder sẽ là bước đột phá để VPBank ứng dụng công nghệ AI nhiều hơn trong tương lai bởi đây là xu hướng công nghệ đã và đang diễn ra mạnh mẽ trên thế giới. Khảo sát gần đây của PwC chỉ ra rằng, có tới 80% các chuyên gia và lãnh đạo ngân hàng ý thức rõ về tầm quan trọng và giá trị mà một chiến lược ứng dụng AI có thể đem lại. Đây cũng là công nghệ dự đoán sẽ đem lại tới cả nghìn tỷ USD giá trị cộng thêm cho ngành ngân hàng toàn cầu - một con số khổng lồ, theo ước tính của McKinsey.

Còn với người tiêu dùng cuộc sống ngày càng bận rộn, con người ít kiên nhẫn để trả lời những cuộc hội thoại trong tư vấn và mua sắm sản phẩm. Khách hàng luôn mong muốn có những thông tin cần thiết trong thời gian ngắn và quy trình mua sắm nhanh chóng. Bằng những công nghệ hiện đại như trợ lý ảo AI với tính năng nhận diện và hỗ trợ ngay lập tức sẽ tối ưu hóa thời gian cho khách hàng nhưng vẫn mang đến những trải nghiệm tuyệt vời.