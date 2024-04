All Blue có gì mà trở thành lựa chọn khẳng định vị thế của giới siêu giàu?

ĐA DẠNG SẢN PHẨM, THIẾT KẾ THÔNG MINH

Quảng trường All Blue rộng 6.5ha, mang đến thị trường 67 căn nhà phố, biệt thự song lập, biệt thự đơn lập, đáp ứng đa dạng nhu cầu an cư - đầu tư cho cộng đồng thượng lưu. Những dãy nhà tại đây được bao bọc bởi dòng kênh mát lành uốn lượn, hướng mặt ra quảng trường hạnh phúc - không gian kết nối cộng đồng tại trung tâm dự án.

Hệ kính tràn tối ưu tầm nhìn tại quảng trường All Blue

Điểm chung trong thiết kế các căn nhà tại đây là hệ kính tràn nguyên khối, tạo điểm nhấn sang trọng, hiện đại bên ngoài và tối ưu ánh sáng tự nhiên bên trong mỗi căn phòng. Mở cửa kính, cư dân có thể hưởng trọn bầu không khí trong lành, tươi mới từ mặt nước kênh, tận hưởng hương sắc của hơn 200 loài cây, hoa phủ đầy dự án.

Sản phẩm hấp dẫn giới đầu tư có thể kể đến nhà phố quảng trường, với diện tích dao động từ 99m2 đến 193,8m2, cùng chiều cao 4 tầng. Tầng 1 được sắp đặt đầy dụng ý khi chiều cao tầng lên đến 5,8 m, cao, thoáng đãng, không chỉ tạo vẻ sang trọng cho tổng thể căn nhà, mà còn phù hợp để cho thuê kinh doanh, tầm view trưng bày tốt hơn cho sản phẩm cũng như quan sát của khách hàng.

100% nhà phố quảng trường có 2 mặt tiền.

Với vị trí đắc địa giữa trung tâm dự án, mọi ngả đường đều dẫn về quảng trường All Blue, nhà phố quảng trường là địa điểm phù hợp để đặt cửa hàng, cửa hiệu từ những thương hiệu nổi tiếng. Điều này không chỉ mở ra cơ hội kinh doanh hiệu quả các khách thuê; cũng như tạo thu nhập thụ động bền vững cho chủ sở hữu. Trong khi đó, chủ nhân cũng có thể tận dụng không gian an yên, tĩnh tại tại tầng 3-4 để an cư, hoặc cho thuê cư trú.

Biệt thự song lập quảng trường All Blue.

Bên cạnh nhà phố, biệt thự song lập quảng trường All Blue cũng là dòng sản phẩm được nhiều khách hàng quan tâm. Đi cùng số lượng hữu hạn chỉ 14 căn, các căn biệt thự song lập có diện tích dao động 198 - 231 m2, cùng chiều cao khoảng 3 tầng.

Với lối thiết kế thông minh “hai trong một”, biệt thự song lập đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của các “đại gia đình” đa thế hệ khi vừa đủ riêng tư, vừa có tính kết nối.

Biệt thự đơn lập quảng trường All Blue.

Đắt giá bậc nhất phân khu phải kể đến biệt thự đơn lập, với số lượng giới hạn chỉ 8 căn. Các căn biệt thự đơn lập Quảng trường All Blue diện tích khoảng từ 352,1 đến 487,5m2; đáp ứng trọn vẹn nhu cầu không gian sống nguy nga, tráng lệ của giới siêu giàu.

Biệt thự đơn lập cũng được bố trí bể bơi riêng, một mặt hướng ra dòng kênh trong lành, mát mẻ; một mặt hướng ra đường nội khu, thuận tiện di chuyển đến các phân khu trên toàn đảo hoa.

Tầm nhìn đắt giá, khoáng đạt tại biệt thự All Blue.

“67 sản phẩm thuộc dự án sở hữu không gian lý tưởng để an cư - nghỉ dưỡng và kinh doanh, với mặt trước kề cận không gian xanh của công viên quảng trường 20.000 m2, mặt sau tiếp giáp với dòng kênh đậm chất thơ, với 1,5 ha mặt nước ôm trọn mỗi ngôi nhà”, đại diện nhà phát triển dự án cho biết.

TRAU CHUỐT TRONG THIẾT KẾ HẠ TẦNG NỘI KHU

Không chỉ dành nhiều tâm huyết trong từng sản phẩm nhà ở, nhà sáng lập Ecopark còn thể hiện sự dụng công, tỉ mỉ trong thiết kế hạ tầng kỹ thuật tại phân khu quảng trường All Blue, nhằm kiến tạo một cuộc sống thực sự hạnh phúc cho cư dân.

Tuyến đường nội khu trở thành không gian đi bộ, thư giãn của cư dân.

Tại đây, chủ đầu tư bố trí những tuyến đường nội khu rộng đến 3m để phục vụ hoạt động kinh doanh, giao thương tại các dãy nhà phố. Cũng tại nơi này, cư dân có không gian để thuận tiện mua sắm, trải nghiệm các loại hình sản phẩm từ thưởng thức những món ăn ngon, nhâm nhi những ly trà, cafe đậm vị hay thoả thích mua sắm trong những cửa hàng sang trọng đến từ những thương hiệu hàng đầu.

Dành riêng cho người đi bộ còn có những con đường rộng tới 2m, nơi cư dân có thể thong dong đi bộ, tận hưởng cảnh sắc thiên nhiên trong lành, mướt xanh từ các loài cây và thơm hương hoa cỏ. Ở đó, những con đường chiều rộng 4m cũng được bố trí, vừa tạo thuận lợi cho các xe lưu thông thuận tiện, vừa mang trải nghiệm thoải mái cho người bán hàng, người đi bộ…

Sơ đồ tiện ích tại quảng trường All Blue.

Đặc biệt, phân khu quảng trưởng All Blue được đầu tư hàng trăm tỷ đồng phát triển 20 tiện ích để cư dân trị liệu giữa thiên nhiên và kết nối cộng đồng. Quảng trường rộng đến 20.000 m2 tại đây được định vị là nơi kết nối hạnh phúc, để cư dân tận hưởng những buổi sớm bình minh rạng rỡ, những buổi chiều nên thơ, những buổi tối lãng mạn, hạnh phúc sum vầy. Đây sẽ là nơi kết nối mọi trải nghiệm tĩnh và động, là điểm đến yêu thích mỗi ngày của cư dân All Blue ở mọi độ tuổi.

Một góc quảng trường trung tâm tại All Blue.

Quảng trường trung tâm cũng là không gian hoàn hảo để cư dân tựa mình trên những chiếc ghế lười, đón xem những bộ phim ấn tượng với rạp chiếu phim ngoài trời, hay dạo bước trên cầu dạo bộ 5 giác quan, thưởng thức tiệc BBQ trong không gian ấm cúng cùng bạn bè, người thân.

Ở đó, người lớn tuổi có thể tìm thấy niềm vui tại những vườn dược liệu, bếp rừng organic…, trong khi những cư dân nhí sẽ tìm thấy ở đây không gian để vui đùa, chạy nhảy như sân trượt patin, vườn tuổi thơ, trò chơi kích thích vận động, luyện tập thể dục thể thao…

Không gian dành riêng cho trẻ em.

“Với EcoVillage Saigon River, nhà không chỉ là nhà, mà còn là nơi trị liệu, tái tạo sức khoẻ, tái tạo năng lượng, là nơi những mối quan hệ ngày càng khăng khít, nơi con trẻ vun đắp nên những kỷ niệm tuổi thơ. Nơi đây tình yêu thương và hạnh phúc ngày ngày được bồi đắp trong bầu không khí trong lành, không chỉ bởi muôn vạn cây xanh, mà còn bởi triệu bông hoa khoe hương sắc”, đại diện Nhà sáng lập Ecopark chia sẻ.

Cùng dòng nước thanh bình chảy quanh phân khu, nhà sáng lập Ecopark cũng đề cao việc bảo tồn và phát triển các loại cây vừa tạo bóng mát (bần chua, gừa) vừa giữ đất, chống xói mòn, sạt lở (dừa nước), vừa bảo tồn nguồn thủy sinh (sen, súng, cỏ nến, mái dầm, thủy trúc)…, từ đó kiến tạo hệ sinh thái tự nhiên tại dự án.

Ecovillage Saigon River quy mô 55 ha, là dự án đầu tiên tại miền Nam được xây dựng hệ thống cây xanh trên 5 tầng, 5 lớp, mật độ cây xanh 170 cây xanh một người. Dự án được kỳ vọng trở thành vùng đất Blue Zone đầu tiên tại Việt Nam, nơi mỗi cư dân được nuôi dưỡng tâm hồn, chữa lành trí lực... từ không gian sống chan hòa thiên nhiên.

Nhà sáng lập Ecopark - chủ đầu tư dự án có 21 năm kinh nghiệm phát triển bất động sản xanh, đã và đang phát triển tại đảo hoa hàng trăm tiện ích để cư dân được trị liệu giữa thiên nhiên, nâng cao sức khỏe; khuyến khích cư dân luyện tập thể dục thường xuyên; sống một cuộc đời vui tươi, trường thọ.

Khách hàng quan tâm dự án, có thể liên hệ 1 trong 5 đại lý chính thức Ecovillage Saigon River để được thông tin, tư vấn.