Bàn giải pháp "cứu đói" cho ngành chế biến gỗ

"Trong 3 tháng đầu năm 2022, Việt Nam nhập khẩu 1,2 triệu m3 gỗ nguyên liệu từ 84 thị trường. So với cùng kỳ năm 2021, lượng nhập giảm 27%. Quý 1/2022, Việt Nam nhập khẩu trên 350 ngàn m3 gỗ tròn, với kim ngạch 99 triệu USD (chỉ bằng 65% về lượng và 71% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2021); nhập khẩu 551 ngàn m3 gỗ xẻ, với kim ngạch 241 triệu USD (chỉ bằng 60% về lượng và 80% về giá trị so với cùng kỳ năm 2021)"

Ông Nguyễn Vinh Quang, chuyên gia của Tổ chức Forest Trends