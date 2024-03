Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 3/2024 tăng nhẹ

Theo Tổng cục Thống kê, sau dịp Tết Nguyên đán nhu cầu tiêu dùng của người dân quay trở lại trạng thái bình thường, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 3 tăng 0,5% so với tháng trước và tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó có đóng góp tích cực của ngành du lịch.

Tính chung quý 1/2024, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 8,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 13,4% và doanh thu du lịch lữ hành tăng 46,3%.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành tháng 3/2024 ước đạt 509,3 nghìn tỷ đồng, tăng 0,5% so với tháng trước và tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, nhóm hàng lương thực, thực phẩm tăng 11,6%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 16%; may mặc tăng 10,1%; dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 15,8%; du lịch lữ hành tăng 66,1% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung quý 1/2024, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 1.537,6 nghìn tỷ đồng, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm trước (quý I/2023 tăng 13,9%), nếu loại trừ yếu tố giá tăng 5,1% (quý I/2023 tăng 10,1%).

Doanh thu bán lẻ hàng hóa quý 1/2024 ước đạt 1.190,3 nghìn tỷ đồng, chiếm 77,4% tổng mức và tăng 7% so với cùng kỳ năm trước (loại trừ yếu tố giá tăng 4,5%).

Trong đó, nhóm hàng lương thực, thực phẩm tăng 11,8%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 15%; may mặc tăng 8%; vật phẩm văn hoá, giáo dục tăng 17,7%; riêng nhóm phương tiện đi lại (trừ ô tô) giảm 4,9%; nhóm hàng ô tô giảm 27,8%.

Doanh thu bán lẻ hàng hóa quý 1/2024 so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương như sau: Quảng Ninh tăng 9,8%; Hải Phòng tăng 9,7%; Khánh Hòa và Long An cùng tăng 9,1%; Bình Dương, Đồng Nai, Cần Thơ cùng tăng 7%; Đà Nẵng tăng 5,9%; Thành phố Hồ Chí Minh tăng 5,8%; Hà Nội tăng 4,7%.

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống quý 1/2024 ước đạt 174,8 nghìn tỷ đồng, chiếm 11,4% tổng mức và tăng 13,4% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu quý 1/2024 so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương như sau: Quảng Ninh tăng 23,2%; Đà Nẵng tăng 19,8%; Hải Phòng tăng 13,5%; Hà Nội tăng 12,7%; Thành phố Hồ Chí Minh tăng 12,2%; Cần Thơ tăng 9,1%.

Doanh thu du lịch lữ hành quý I/2024 ước đạt 14,1 nghìn tỷ đồng, chiếm 0,9% tổng mức và tăng 46,3% so với cùng kỳ năm trước. Tổng cục Thống kê cho rằng nhờ các chính sách thị thực thuận lợi, các chương trình kích cầu du lịch cũng như sự nỗ lực của chính quyền và doanh nghiệp kinh doanh du lịch nên số lượng khách quốc tế đến Việt Nam tháng 3/2024 đạt gần 1,6 triệu lượt người, tăng 4,4% so với tháng trước và tăng 78,6% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung quý 1/2024, khách quốc tế đến nước ta đạt hơn 4,6 triệu lượt người, tăng 72% so với cùng kỳ năm trước và tăng 3,2% so với cùng kỳ năm 2019 - năm chưa xảy ra dịch Covid-19; số lượt người Việt Nam xuất cảnh đạt 1,2 triệu lượt người, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tổng số hơn 4,6 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam quý 1/2024, khách đến bằng đường hàng không đạt gần 3,9 triệu lượt người, chiếm 83,6% lượng khách quốc tế đến Việt Nam và tăng 60,1% so với cùng kỳ năm trước; bằng đường bộ đạt 625,3 nghìn lượt người, chiếm 13,5% và gấp 2,6 lần; bằng đường biển đạt 136,7 nghìn lượt người, chiếm 2,9% và gấp 4,1 lần.

Doanh thu du lịch quý 1/2024 của một số địa phương tăng cao so với cùng kỳ năm trước như sau: Đà Nẵng tăng 69%; Thành phố Hồ Chí Minh tăng 59%; Cần Thơ tăng 57,7%; Hà Nội tăng 47,6%; Quảng Ninh tăng 18,5%; Lâm Đồng tăng 13,3%.

Doanh thu dịch vụ khác quý 1/2024 ước đạt 158,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 10,3% tổng mức và tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể mức tăng quý 1/2024 so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương như sau: Bắc Ninh tăng 23,3%; Lào Cai tăng 17,7%; Khánh Hòa tăng 17,1%; Thành phố Hồ Chí Minh tăng 15,5%; Đồng Nai tăng 12,4%; Vĩnh Long tăng 9,3%; Hà Nội tăng 8,2%; Hà Tĩnh tăng 6,2%; Kiên Giang tăng 4,2%; Cần Thơ tăng 3,2%; Hải Phòng tăng 3,1%.