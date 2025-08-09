TP.HCM: Các trụ cột kinh tế tăng tốc, FDI 7 tháng tăng gần 46%

7 tháng năm 2025, các trụ cột kinh tế của TP.HCM tiếp tục khởi sắc; trong đó, FDI tăng gần 46%, thu ngân sách đạt hơn 472.500 tỷ đồng. Để đạt mục tiêu tăng trưởng trên 8,5% năm 2025, Thành phố tập trung 6 nhiệm vụ trọng tâm…

Sáng 9/8, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã chủ trì phiên họp tình hình kinh tế - xã hội Thành phố tháng 7; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 8/2025.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được yêu cầu các đại biểu tập trung thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội; đóng góp văn kiện Đại hội Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030; các chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nghỉ việc do sắp xếp tổ chức bộ máy.

CÁC MŨI NHỌN KINH TẾ DUY TRÌ ĐÀ TĂNG TRƯỞNG

Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội tháng 7, 7 tháng năm 2025, Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Công Vinh cho biết UBND TP.HCM tập trung công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp kịp thời, đảm bảo tiến độ, chất lượng theo yêu cầu.

Triển khai các nghị quyết “trụ cột” về khoa học công nghệ, hội nhập quốc tế, xây dựng pháp luật, kinh tế tư nhân và các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo Kết luận 123 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. UBND Thành phố đã tập trung chỉ đạo, tạo chuyển biến và đạt một số kết quả tích cực, thúc đẩy một số ngành, lĩnh vực tiếp tục tăng trưởng.

Toàn cảnh phiên họp - Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP.HCM.

Cụ thể, tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 7 tháng đầu năm 2025 là 472.588 tỷ đồng, đạt 70,4% dự toán Trung ương giao và bằng 114,6% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương thực hiện 7 tháng đầu năm 2025 là 98.290 tỷ đồng, đạt 34,8% so với dự toán.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 7 ước đạt 159.950 tỷ đồng, tăng 14,7% so với cùng kỳ; tính chung 7 tháng đầu năm 2025 ước đạt hơn 1 triệu tỷ đồng, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm 2024.

Đáng chú ý, doanh thu dịch vụ lữ hành tiếp tục là điểm sáng với mức tăng trưởng cao, ước đạt 5.986 tỷ đồng, tăng 32,8% so với cùng kỳ.

Về thực hiện vốn đầu tư công, Thành phố đã hoàn thành việc giao và phân bổ chi tiết tổng theo mức vốn Thủ tướng Chính phủ giao với tổng số vốn Thành phố đã triển khai là gần 151.432 tỷ đồng, đạt 127% mức vốn Thủ tướng Chính phủ giao (gần 118.949 tỷ đồng). Theo báo cáo sơ bộ của Kho bạc Nhà nước khu vực II đến hết tháng 7 năm 2025, Thành phố đã giải ngân 47.577 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 40% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và đạt tỷ lệ 31,4% kế hoạch vốn Thành phố đã triển khai. Bên cạnh đó, tính đến hết tháng 7, Tổ công tác đặc biệt của TP.HCM đã tháo gỡ vướng mắc cho 86 dự án, khơi thông hơn 420.000 tỷ đồng vốn đầu tư, giải phóng 1.200 ha quỹ đất.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 7 ước tăng 3,7% so với tháng trước và tăng 9,8% so với tháng 7 năm 2024; lũy kế 7 tháng, IIP toàn ngành công nghiệp ước tăng 5,9% so cùng kỳ.

Kim ngạch xuất khẩu tháng 7 ước đạt 7,7 tỷ USD, giảm 1,3% so với tháng trước; lũy kế 7 tháng ước đạt 52,92 tỷ USD, tăng 7,15% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu tháng 7 ước đạt 8,26 tỷ USD, giảm 0,5% so với tháng trước; lũy kế 7 tháng ước đạt 56,44 tỷ USD, tăng 8,7% so cùng kỳ năm 2024.

Ông Vinh nhận định sự tăng trưởng khá trong tháng 7/2025 cho thấy sự phục hồi và phát triển tích cực của ngành công nghiệp Thành phố trước những biến động kinh tế toàn cầu.

Tổng thu du lịch tháng 7 ước đạt 22.368 tỷ đồng, tăng 45,6% so với cùng kỳ năm 2024; lũy kế 7 tháng ước đạt 140.305 tỷ đồng, tăng 29,9% so với cùng kỳ và đạt 54% kế hoạch năm.

“Hoạt động vận tải trong tháng 7 năm 2025 tiếp tục diễn ra sôi động, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại và giao thương trên địa bàn Thành phố (mới). Khối lượng vận tải hành khách công cộng trong tháng ước đạt 46,85 triệu lượt hành khách”, Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM Nguyễn Công Vinh cho biết.

Về đầu tư nước ngoài, tính đến hết tháng 7 năm 2025, tính chung cả vốn thu hút được dưới hình thức cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và vốn thu hút được qua hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của doanh nghiệp trong nước, Thành phố đã thu hút được khoảng 6,197 tỷ USD, tăng 45,67% so với cùng kỳ năm 2024.

TẬP TRUNG 6 NHÓM NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

Tại phiên họp, UBND TP.HCM đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong tháng 8. Trong đó, tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu tăng trưởng các ngành, lĩnh vực, địa phương và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để bảo đảm tăng trưởng cả nước năm 2025 đạt 8,3 - 8,5%.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại phiên họp tình hình kinh tế - xã hội Thành phố tháng 7; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 8/2025 - Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP.HCM.

Trước đó, trong phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 trực tuyến với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì ngày 7/8, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng trên 8,5% trong năm , Thành phố xác định 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cần được tập trung triển khai quyết liệt trong thời gian tới.

“Với quyết tâm chính trị cao nhất, toàn hệ thống chính quyền Thành phố sẽ nỗ lực tối đa để hoàn thành các nhiệm vụ đề ra, phấn đấu đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng 8,5%, góp phần cùng cả nước chuẩn bị tốt cho đại hội đảng toàn quốc lần thứ XIV”. Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được

Thứ nhất, Thành phố sẽ tiến hành rà soát, chấn chỉnh các tồn tại phát sinh sau một tháng triển khai mô hình chính quyền hai cấp, nhằm đảm bảo bộ máy hoạt động hiệu quả, thông suốt từ cấp Thành phố đến cơ sở.

Thứ hai, Thành phố sẽ tập trung đẩy nhanh công tác lập lại quy hoạch phát triển Thành phố mới, định hướng theo mô hình "1 không gian - 3 khu vực - 1 đặc khu kinh tế Côn Đảo", tạo nền tảng phát triển chiến lược, bền vững và dài hạn.

Thứ ba, Thành phố sẽ tổ chức thực hiện các Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, đồng thời tích cực chuẩn bị nội dung văn kiện, nhân sự và các điều kiện phục vụ cho Đại hội Đảng bộ Thành phố và tiến tới Đại hội toàn quốc.

Thứ tư, công tác giải ngân vốn đầu tư công sẽ được chỉ đạo quyết liệt, phấn đấu đạt 100% kế hoạch vốn. TP.HCM sẽ ưu tiên tập trung cho các dự án trọng điểm, có tính động lực, đồng thời đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng….

Thứ năm, Thành phố sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố, tập trung vào ba trụ cột: Hoàn thiện thể chế, đầu tư phát triển hạ tầng và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Thứ sáu, Thành phố sẽ khẩn trương phối hợp với các bộ, ngành để hoàn thiện Đề án sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98, với thêm nhiều cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tạo động lực mới cho phát triển của Thành phố.