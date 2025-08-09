Đoàn Việt Nam giành 3 huy chương vàng kỳ thi Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế

100% học sinh Việt Nam tham dự đều đoạt giải với 3 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc, 3 Huy chương Đồng và 1 Giải Khuyến khích. Đoàn Việt Nam đứng trong nhóm 4 quốc gia và vùng lãnh thổ đạt thành tích cao nhất...

Ngày 9/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin về kết quả của Đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế (IOAI) năm 2025 tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc.

Theo đó, Đội tuyển quốc gia Việt Nam đã xuất sắc giành được thành tích cao ở cả hai nội dung cá nhân và đồng đội.

Ở hình thức thi cá nhân, 100% học sinh Việt Nam tham dự đều đoạt giải, gồm 3 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc, 3 Huy chương Đồng và 1 Giải Khuyến khích.

Các học sinh giành huy chương vàng trong đó có 2 em thuộc Trường Trung học phổ thông Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Đó là em Nguyễn Viết Trung Nhân, học sinh lớp 10 và em Nguyễn Hữu Tuấn, học sinh lớp 11.

Ngoài ra, em Nguyễn Phú Nhân, Lớp 11, Trường Trung học phổ thông Chuyên Lê Quý Đôn, Thành phố Đà Nẵng giành huy chương vàng.

Em Nguyễn Nhật Minh, Lớp 10, Trường Trung học phổ thông Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội giành Huy chương Bạc.

Có 2 học sinh lớp 12 Trường Trung học phổ thông Chuyên Đại học Sư phạm, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội giành huy chương đồng là em Nguyễn Khắc Trung Kiên và em Bùi Đàm Quân. Em Hoàng Công Bảo Long, Lớp 11, Trường Trung học phổ thông Chuyên Lê Quý Đôn, Thành phố Đà Nẵng cũng giành huy chương đồng.

Em Bùi Quang Nguyên, Lớp 12, Trường Trung học phổ thông Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội giành Giải Khuyến khích.

Ở hình thức thi đồng đội, đội Việt Nam gồm các học sinh: Nguyễn Khắc Trung Kiên, Hoàng Công Bảo Long, Nguyễn Phú Nhân và Bùi Đàm Quân đã đạt vị trí thứ 4 với 198,4 điểm – xếp sau các đội Ba Lan, Nga và Hungary.

Với kết quả này, Đội tuyển quốc gia Việt Nam đứng trong nhóm 4 quốc gia và vùng lãnh thổ đạt thành tích cao nhất tại Kì thi IOAI 2025, tiếp tục khẳng định vị thế của giáo dục Việt Nam trên đấu trường trí tuệ quốc tế.

Kì thi Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế (IOAI) 2025 được tổ chức trực tiếp tại Bắc Kinh, Trung Quốc từ ngày 2 đến ngày 8/8/2025. Năm nay kỳ thi có sự tham gia chính thức của 300 thí sinh thuộc 78 đội đến từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đội tuyển quốc gia Việt Nam có 8 học sinh tham gia Kì thi lần này.

Lễ Bế mạc và trao giải được tổ chức vào lúc 14h00 (giờ Bắc Kinh) ngày 8/8/2025.