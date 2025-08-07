Tổng Bí thư Tô Lâm sắp thăm cấp Nhà nước Hàn Quốc

Nhận lời mời của Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước Đại Hàn Dân Quốc từ ngày 10 đến ngày 13/8/2025.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Hàn Quốc duy trì tốt quan hệ trên tất cả các kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội. Giao lưu cấp cao tiếp tục được duy trì bằng nhiều hình thức linh hoạt, qua đó không ngừng củng cố lòng tin chính trị.

Tính đến tháng 5/2025, Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn nhất của Việt Nam với tổng vốn đăng ký đạt 94 tỷ USD, với 10.203 dự án, chiếm 23,5% tổng số dự án và 18,1% tổng số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký vào Việt Nam.

Hàn Quốc cũng đứng thứ hai về hợp tác phát triển với cam kết hỗ trợ 4 tỷ USD đến năm 2030. Kim ngạch thương mại song phương đạt 81,5 tỷ USD năm 2024, tăng 7,3% so với năm 2023. Việt Nam đầu tư tại Hàn Quốc 112 dự án với tổng số vốn đạt 37,4 triệu USD.

Hai bên duy trì cơ chế họp Ủy ban hỗn hợp về hợp tác Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc cấp Bộ trưởng. Hai bên hồi tháng 10/2023 thống nhất về hợp tác nghiên cứu chung từ năm 2025 trong 6 lĩnh vực là công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ khí hậu, công nghệ nano, chuyển đổi số và năng lượng mới/năng lượng tái tạo.

Hai bên đang tích cực hợp tác để tiếp tục triển khai dự án Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc (VKIST) giai đoạn hai. Các tập đoàn lớn công nghệ cao của Hàn Quốc cũng đầu tư vào Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) như SK tài trợ vốn và chương trình nghiên cứu cho doanh nghiệp Việt Nam, Samsung thành lập phòng nghiên cứu Samsung Innovation Campus.

Hàn Quốc liên tục là một trong những thị trường cung cấp khách du lịch lớn nhất cho Việt Nam. Năm 2024 có 4,6 triệu lượt người Hàn Quốc đến Việt Nam, con số này trong 5 tháng đầu năm 2025 là 1,9 triệu khách, đứng thứ hai trong các thị trường du lịch tới Việt Nam.

Về hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân, hiện có khoảng 100 cặp quan hệ cấp địa phương hai nước đã được thiết lập. Tổng giá trị viện trợ phi chính phủ Hàn Quốc dành cho Việt Nam giai đoạn năm 2023-2024 đạt khoảng 29,4 triệu USD, chủ yếu tập trung vào lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội, giáo dục, đào tạo, giải quyết các vấn đề xã hội. Các gia đình đa văn hóa ngày càng là cầu nối giữa nhân dân hai nước.

Năm 2024, tổng số người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc là khoảng 320.000 người, tăng 50.000 người so với 2023.

Trong số này, lưu học sinh là gần 100.000 người, trên 100.000 lao động các loại. Hậu duệ dòng họ Lý Hoa Sơn và Lý Tinh Thiện ước khoảng 1.000 người.

Trước đó, ngày 29/7, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Park Chang Dal, Đặc phái viên của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung.

Đặc phái viên Park Chang Dal nhấn mạnh Tổng thống Lee Jae Myung luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu trong triển khai chính sách đối ngoại tại khu vực; mong muốn hai bên tăng cường hơn nữa trao đổi và tiếp xúc cấp cao; thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư phát triển thực chất, hiệu quả và bền vững.

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ nhất trí cao với các ý kiến của Đặc phái viên Park Chang Dal. Tổng Bí thư khẳng định chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn đưa quan hệ hợp tác với Hàn Quốc phát triển lên tầm cao mới, thực chất, hiệu quả và lâu dài.

Tổng Bí thư đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác song phương phát triển toàn diện, thực chất, hiệu quả trên cơ sở tin cậy chính trị giữa hai nước và quan hệ mật thiết giữa doanh nghiệp, địa phương và nhân dân hai nước.