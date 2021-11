Bất chấp biến chủng Omicron, cuộc thi Miss Universe vẫn sẽ diễn ra

Tuy nhiên, theo thông tin từ trang Missosology, Israel vẫn sẽ tổ chức Miss Universe như dự kiến, bất chấp biến chủng Omicron có nguy cơ lây lan tại đất nước này. Trả lời trang Reuters, Bộ trưởng Du lịch của Israel là ông Yoel Razavozov cho biết mặc dù ban hành các lệnh hạn chế đi lại nhằm ngăn chặn sự ảnh hưởng của biến chủng Omicron, các hoạt động trong khuôn khổ Miss Universe vẫn sẽ được diễn ra.

Theo đó, các thí sinh tham gia Miss Universe năm nay sẽ được miễn trừ khỏi lệnh cấm nhập cảnh này. Họ phải tiến hành xét nghiệm PCR mỗi 48 giờ 1 lần cũng như tuân thủ những biện pháp phòng tránh dịch bệnh khác theo yêu cầu từ chính phủ.

"Đây là sự kiện quan trọng, phát sóng ở 174 quốc gia. Sự kiện này cũng cần để quảng bá cho thành phố Eilat. Chúng tôi sẽ có cách để kiểm soát tốt sự kiện này," ông Yoel Razvozov nói.

Cùng ngày, giới chức Israel cũng bày tỏ hy vọng sẽ có thêm thông tin về hiệu quả của vaccine Covid-19 với biến chủng mới này. Trước đó, đại diện của Việt Nam là Á hậu Kim Duyên cũng đã hạ cánh xuống thành phố Eilat, Israel để nhập cuộc Miss Universe.

Á hậu Kim Duyên sở hữu vẻ đẹp gợi cảm và thân hình khoẻ khoắn.

Á hậu Hoàng My – thành viên trong ê-kíp đưa Kim Duyên đi thi kể lại – khi Israel có lệnh đóng cửa biên giới, họ đang từ Istanbul đến Tel Aviv. “Hải quan nói với chúng tôi là mọi thứ đã thay đổi, Israel đóng cửa biên giới vì biến chủng mới Omicron. Tôi và Trần Việt Bảo Hoàng có nguy cơ phải ở lại, chỉ có một mình Kim Duyên được qua Israel," Hoàng My kể lại. "Nhưng vì một lý do thần kỳ nào đó vào phút cuối, khi biết thí sinh thi hoa hậu cần sự hỗ trợ rất lớn từ ê-kíp, phía hải quan đã cho chúng tôi qua”.Theo thông tin mới nhất từ ê-kíp, Kim Duyên hiện tại vẫn ổn định, nàng hậu đã test Covid-19 và đang cách ty tại khách sạn trong 24 giờ. Sau khi thực hiện đúng quy định cách ly y tế, người đẹp Cần Thơ sẽ bắt đầu nhập cuộc Miss Universe 2021, đại diện Việt Nam sẽ thường xuyên cập nhật hoạt động trên mạng xã hội.

Do diễn biến phức tạp từ dịch Covid-19, cuộc thi Miss Universe lần thứ 70 chỉ tổ chức vỏn vẹn trong 14 ngày. Chung kết Miss Universe 2021 dự kiến diễn ra ngày 12/12. Thí sinh tập trung tại Israel trong 2 ngày 28, 29/11, sau đó bắt đầu các phần thi phụ. Một số đại diện đã đến sớm như: Thái Lan, Colombia, Paraguay... Cuộc thi năm nay quy tụ 77 thí sinh, khá ít so với những mùa trước. Ngoài dịch bệnh, vấn đề chính trị cũng khiến một số quốc gia không cử đại diện tham dự.

Kim Duyên, đại diện Việt Nam, đã chính thức lên đường dự thi Miss Universe 2021.

Israel đến nay đã ghi nhận một ca nhiễm biến chủng Omicron và 7 ca nghi nhiễm. Bộ Y tế nước này không cho biết người nhiễm đã tiêm chủng hay chưa, trong khi một nửa ca nghi nhiễm đã được tiêm vaccine và ba người không ra nước ngoài trong thời gian gần đây.

Israel đến nay đã ghi nhận 1,3 triệu ca nhiễm nCoV, trong đó hơn 8.000 người đã chết. Khoảng 57% dân số 9,4 triệu người đã được tiêm chủng đầy đủ, đồng nghĩa với họ đã tiêm liều vaccine Pfizer/BioNTech tăng cường hoặc mới tiêm liều thứ hai chưa đầy 5 tháng.