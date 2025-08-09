Những không gian giải nhiệt ngày hè

Những không gian cafe xanh mát đang trở thành xu hướng thu hút giới trẻ, không chỉ bởi những ly đồ uống thơm ngon mà còn là nơi chốn lý tưởng để thư giãn, làm việc, thậm chí tận hưởng không khí trong lành…

Những quán cafe được thiết kế với nhiều cây xanh, không gian rộng rãi và ánh sáng tự nhiên không chỉ giúp giảm nhiệt mà còn tạo cảm giác thoải mái, dễ chịu cho khách hàng. Các quán cafe này thường sử dụng các vật liệu thân thiện với môi trường, kết hợp với cây cối để tạo ra một bầu không khí trong lành, giúp thực khách quên đi cái nóng bức của mùa hè.

Với tiết trời nắng nóng như hiện tại, những quán cafe xanh mát chắc chắn sẽ tiếp tục thu hút đông đảo thực khách trong mùa hè này. Trong khuôn khổ chương trình Tin Dùng 2025, VnEconomy đã lựa chọn ra 5 quán cafe xanh mát, giúp bạn có không gian thoải mái để làm việc hay gặp gỡ bạn bè trong những ngày hè nắng nóng.

GARDEN COFFEE

Ẩn mình trong con ngõ nhỏ, Garden Coffee mang đến một không gian sân vườn thoáng đãng và tràn ngập cây xanh giữa lòng thủ đô. Từ cổng bước vào, quán mở ra với hồ cá koi dài, giàn hoa giấy phủ bóng và lối đi lát đá dẫn vào khu ngồi ngoài trời mát mẻ.

Bên trong, Garden Coffee được chia thành nhiều khu vực: phòng lạnh kín đáo, khu ngồi ngoài trời thư giãn và sân thượng rộng rãi. Thiết kế tổng thể hài hòa giữa gỗ, kính và cây cối – lý tưởng để làm việc, đọc sách hoặc gặp gỡ bạn bè.

Menu của Garden Coffee khá đa dạng, phục vụ cả đồ uống truyền thống lẫn hiện đại, một số món bánh ngọt và đồ ăn nhẹ cũng được phục vụ theo mùa. Mức giá tại quán dao động trung bình khoảng 50.000 đồng – phù hợp cho cả học sinh, sinh viên và dân văn phòng.

Garden Coffee mở cửa từ 7h00 đến 23h00 hàng ngày, nếu đang tìm một quán cà phê giữa phố thị nhưng vẫn giữ được chất thiên nhiên trong lành và nhẹ nhàng, Garden Coffee chắc chắn là điểm đến đáng thử.

Địa chỉ: 2A ngõ 135 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.

BOSGAURUS COFFEE ROASTERS

Bosgaurus tọa lạc trong Saigon Pearl Villas với thiết kế tối giản mang hơi hướng Nhật – Scandinavian, kết hợp gỗ, kính và sắc xanh nhẹ nhàng, tạo cảm giác thanh lịch, gần gũi nhưng vẫn hiện đại.

Quán gồm khu vực trong nhà và bán ngoài trời, sử dụng cửa kính trong suốt để liên thông các không gian, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên và cảnh quan xanh bên ngoài. Cảm giác xuyên suốt như đang thưởng thức cà phê giữa một “sân khấu” nơi baristas biểu diễn công phu, khiến trải nghiệm uống cà phê trở nên độc đáo và sống động hơn.

Menu của Bosgaurus tập trung vào các dòng cà phê chất lượng cao, đặc biệt là specialty coffee rang xay tại chỗ. Nguyên liệu được chọn lọc kỹ lưỡng và trình bày tỉ mỉ, đúng chuẩn phong cách “nghệ nhân cà phê” mà quán theo đuổi.

Với không gian yên tĩnh, sáng sủa cùng chất lượng đồ uống chuẩn mực, Bosgaurus Coffee Roasters là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu cà phê thực thụ hoặc cần một nơi làm việc tinh tế, nhẹ nhàng giữa lòng Sài Gòn.

Địa chỉ: Cuối Đường D5 Khu Villas, 92 Nguyễn Hữu Cảnh, Bình Thạnh, TP.HCM.

CITY GARDEN COFFEE

City Garden Coffee được thiết kế chủ đạo với tông màu pastel xanh, kết hợp cây xanh tươi tốt và các ô cửa kính lớn mở ra ánh sáng tự nhiên, mang đến cảm giác như đang bước vào “khu vườn cổ tích”. Toàn bộ diện tích được chia thành nhiều khu vực đa dạng: phòng điều hòa, khu ngoài trời rợp bóng cây, sân thượng thoáng đãng… tạo nên không gian linh hoạt phù hợp cho làm việc, trò chuyện hoặc thư giãn cuối tuần.

Không chỉ gây ấn tượng nhờ không gian yên tĩnh và thoáng mát, City Garden Coffee còn ghi điểm bởi sự chỉn chu trong phục vụ và mức giá hợp lý. Với lợi thế về vị trí, thiết kế và thực đơn đa dạng, quán là một lựa chọn đáng cân nhắc cho những ai đang tìm kiếm một góc cà phê xanh mát và dễ chịu giữa lòng Hà Nội.

Địa chỉ: Số 188, ngõ 279 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.

XOFA CAFÉ & BISTRO

Nằm trên phố Tống Duy Tân, Xofa Café & Bistro đã trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều người dân và du khách. Cái tên “Xofa” (biến thể của từ “sofa”) thể hiện đúng tinh thần mà quán hướng đến: một nơi thân thiện, gần gũi, ấm áp như chiếc ghế sofa trong phòng khách – nơi mọi người có thể thoải mái trò chuyện, làm việc, hay đơn giản là ngồi yên tĩnh một mình.

Không gian của Xofa được bài trí theo phong cách vintage pha lẫn hiện đại, với nhiều chi tiết trang trí bằng gỗ, cây xanh và ánh sáng tự nhiên. Quán có nhiều khu vực ngồi trong nhà và ngoài trời, phù hợp với cả những buổi gặp mặt bạn bè lẫn thời gian làm việc yên tĩnh. Một điểm đặc biệt là quán có góc “Little Free Library” – nơi khách có thể đọc hoặc trao đổi sách, góp phần tạo nên một không khí thư giãn và mang hơi hướng văn hóa.

Về thực đơn, Xofa Café & Bistro phục vụ đa dạng các món ăn và đồ uống theo mùa. Thực đơn được cập nhật thường xuyên, phản ánh sự quan tâm đến trải nghiệm khách hàng. Gần đây, quán triển khai chiến dịch “Happy Inside” – gợi mở cảm giác thoải mái và tích cực giữa mùa hè nóng bức.

Địa chỉ: 14 P. Tống Duy Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

LA FARINE COFFEE

La Farine Coffee là một trong những điểm đến yêu thích của người yêu thiên nhiên và sự yên tĩnh. Bước qua cánh cổng nhỏ, khách hàng sẽ được chào đón bởi một khu vườn xanh rợp bóng cây, đường lát sỏi trắng, xen kẽ ghế gỗ và những bồn hoa được chăm chút kỹ lưỡng.

La Farine được thiết kế theo phong cách nhà kính châu Âu hiện đại, kết hợp với chất liệu gỗ, kính và cây xanh, tạo nên sự cân bằng giữa thiên nhiên và tiện nghi. Tầng trệt là khu vực mở, bàn ghế đặt giữa cây cối và ánh sáng trời, phù hợp để hẹn hò, trò chuyện nhóm, hoặc đơn giản là tận hưởng một buổi sáng trong lành.

Tầng hai yên tĩnh hơn, được bố trí thành góc làm việc hoặc học tập với bàn dài, ổ cắm, đệm lưng thoải mái, có cả ban công để khách ngồi ngoài trời nếu thích gió trời. Mỗi góc nhỏ của quán đều được chăm chút, khiến nơi đây trở thành điểm check-in ưa thích của nhiều bạn trẻ mê không gian xanh và phong cách sống chậm.

Tuy nằm sâu trong ngõ, nhưng chính sự yên tĩnh và xanh mát ấy lại là điểm thu hút, biến La Farine trở thành điểm đến lý tưởng cho những ai cần tìm một khoảng lặng giữa thành phố đông đúc.

Địa chỉ: 14 Ngách 33 Ng. 105 P. Doãn Kế Thiện, Cầu Giấy, Hà Nội.