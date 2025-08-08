Siết chặt an toàn du lịch đường thủy trước mùa mưa bão

Nhận định về mùa mưa bão năm 2025, Tiến sĩ Trương Bá Kiên, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng khí hậu, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu cho biết, trong 3 tháng từ tháng 7 đến tháng 9, số lượng xoáy thuận nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông và ảnh hưởng đến Việt Nam sẽ ở mức xấp xỉ đến cao hơn trung bình nhiều năm. Theo đó, có khoảng 6 - 7 cơn hoạt động trên Biển Đông và 3 - 4 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.

Để ứng phó với mùa mưa bão năm nay, các tỉnh, địa phương, hệ thống giao thông, những công ty kinh doanh du lịch đã tăng cường công tác chuẩn bị, bảo đảm an toàn cho du khách. Đặc biệt với những tuyến du lịch đường thủy, sau một số tai nạn thương tâm xảy ra gần đây, công tác đảm bảo an toàn đang được siết chặt.

QUẢNG NINH

Mới đây, đại diện Ban Quản lý vịnh Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) xác nhận Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã huy động tàu quân y và 2 xuồng cơ động tuần tra 24/24h trên vịnh Hạ Long kể từ ngày 6/8.

Theo đó, tàu quân y cùng các xuồng sẽ tuần tra từ 7h đến 18h hàng ngày trên các tuyến du lịch, trong đó có một tàu thường trực chốt chặn tại đảo Ti Tốp. Từ 18h đến 7h hôm sau, lực lượng cơ động sẽ về đảo Tuần Châu, tổ chức ứng trực liên tục, sẵn sàng xử lý các tình huống khẩn cấp.

Mỗi kíp trực có 6 - 8 người gồm tổ thông tin, tổ quân y, được trang bị đầy đủ cáng cứu thương, bình oxy, bình cứu hỏa... để thực hiện tìm kiếm cứu nạn khi cần thiết. Cùng với công tác tuần tra, các lực lượng chức năng tỉnh cũng tăng cường kiểm tra điều kiện an toàn tại cảng bến, tuần tra khép kín trên tuyến luồng, phối hợp cơ quan cảng vụ và kiểm tra đột xuất an toàn giao thông đường thủy khi tàu neo đậu chờ khách.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Ninh cũng đã thống nhất triển khai hệ thống cảnh báo giông, lốc, sét tại các vị trí trọng yếu trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long. Sở Xây dựng, Ban Quản lý vịnh Hạ Long được giao nghiên cứu hệ thống định vị tàu thuyền 24/24h, đảm bảo giám sát và liên lạc khẩn cấp khi có sự cố. Các tàu bắt buộc hướng dẫn kỹ năng an toàn cho hành khách trước khi rời bến, nếu không sẽ bị đình chỉ xuất bến.

Ngoài ra, tỉnh yêu cầu rà soát toàn bộ trang thiết bị cứu hộ trên tàu, xác định và công bố điểm trú ẩn tự nhiên an toàn trên vịnh trước ngày 15/8. Các đơn vị vi phạm chỉ đạo ứng trực sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

ĐÀ NẴNG

Hoạt động thể thao biển và du lịch đường thủy tại Đà Nẵng những năm gần đây phát triển sôi động, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Tuy nhiên, thời gian qua, trò chơi ca nô kéo dù lượn và mô tô nước xuất hiện dày đặc tại các bãi biển Đà Nẵng như Mỹ Khê, Phạm Văn Đồng, Mỹ An… ẩn chứa nhiều rủi ro, đặc biệt khi hoạt động trong khu vực tắm biển công cộng.

Trước những phản ánh từ người dân và du khách, BQL Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng đã siết chặt hoạt động thể thao biển. Các đơn vị kinh doanh dịch vụ được yêu cầu chấn chỉnh việc điều khiển phương tiện, không xâm phạm khu vực tắm biển; giăng phao, thả bù neo để phân luồng rõ ràng; bố trí lực lượng nhắc nhở thường xuyên; lắp đặt bảng khuyến cáo, cảnh báo nguy hiểm.

Gần đây nhất, BQL Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cũng phải ra khuyến cáo đối với hoạt động chèo SUP. Theo đó, người dân và du khách chỉ được phép tham gia chèo SUP trong hai khung giờ: buổi sáng từ 4h30 đến 8h và buổi chiều từ 16h đến 18h. Việc giới hạn thời gian này nhằm đảm bảo các điều kiện an toàn tự nhiên, tránh tình huống rủi ro liên quan đến thời tiết xấu, gió mạnh hay biển động.

Bên cạnh đó, từ ngày 25/7 đến 25/8, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng sẽ tập trung xử lý các phương tiện không đăng kiểm, không đủ điều kiện an toàn kỹ thuật, chở quá tải, thiếu trang bị cứu sinh hoặc có thuyền viên sử dụng chất kích thích. Các tuyến đường thủy trọng điểm như Cửa Đại - Cù Lao Chàm, sông Hàn, sông Thu Bồn… được tăng cường kiểm soát 24/24h.

Chủ cảng, bến thủy nội địa phải duy trì hệ thống báo hiệu, đảm bảo thiết bị neo đậu an toàn, công khai nội quy hoạt động và giá dịch vụ, đồng thời không tiếp nhận phương tiện không đủ điều kiện kỹ thuật hoặc giấy tờ hết hiệu lực.

Thuyền trưởng, người điều khiển phương tiện có trách nhiệm kiểm tra điều kiện an toàn mỗi ca làm việc, hướng dẫn hành khách mặc áo phao đúng quy định trước khi rời bến. Động thái này nhằm nâng cao chất lượng vận tải khách du lịch và chủ động ứng phó với những diễn biến thời tiết phức tạp trên địa bàn.

TP.HCM

TP.HCM cũng là địa phương phát triển mạnh du lịch đường thủy, lại có điều kiện tự nhiên thuận lợi hơn nhiều địa phương khác do ít chịu ảnh hưởng của giông bão. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Kim Toản, Giám đốc Công ty Thường Nhật, đơn vị vận hành Saigon WaterBus và Saigon WaterGo, điều đó không đồng nghĩa với việc có thể lơ là, chủ quan.

“Doanh nghiệp phải hiểu rõ xác suất và quy luật của các hiện tượng thời tiết trong năm như gió mùa, lốc xoáy, triều cường cũng như đặc điểm sông nước của TP.HCM,” ông Toản nói.

Tương tự, là doanh nghiệp hoạt động vận tải khách du lịch bằng cano trên sông Dinh, trong mùa cao điểm hiện nay, mỗi ngày Công ty TNHH Marina Travel khai thác trung bình 1 - 2 chuyến cano trên sông, phục vụ khoảng 40 - 50 lượt khách. Ông Võ Xuân Lĩnh, Giám đốc Công ty TNHH Marina Travel cho hay tất cả phương tiện đều được trang bị đầy đủ thiết bị cứu sinh theo đúng tiêu chuẩn của cơ quan đăng kiểm.

Du khách được phổ biến các quy định an toàn tại phòng chờ như bắt buộc mặc áo phao, ngồi cân bằng khi di chuyển bằng cano, không để tay ra ngoài… Trên tàu, nhân viên tiếp tục hướng dẫn vị trí thiết bị cứu sinh và phương án thoát hiểm.

Ông Lĩnh nhận định hiện nay, các cơ quan chức năng đã có những quy định rất chặt chẽ, từ tiêu chuẩn kỹ thuật phương tiện đến giám sát hành trình và điều kiện thời tiết. Quan trọng là doanh nghiệp phải nghiêm túc thực hiện và liên tục cập nhật thông tin từ cơ quan khí tượng để chủ động ứng phó trong mọi hải trình.

Ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, cho rằng, trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng rõ rệt, việc ứng phó với rủi ro thời tiết không còn là nhiệm vụ tạm thời mà phải tích hợp vào quy trình hoạt động thường xuyên của ngành du lịch. "Chúng tôi khuyến khích các địa phương, doanh nghiệp chủ động xây dựng kịch bản xử lý khẩn cấp, đào tạo nhân lực ứng phó và nâng cao nhận thức của du khách trong mùa mưa bão," ông Khánh nói.