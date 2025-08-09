Trị liệu có thể trở thành mục đích chính cho chuyến du lịch

Du lịch chăm sóc sức khỏe đang dần định hướng và điều chỉnh lại các chương trình, địa điểm du lịch. Các doanh nghiệp từ đó cũng nhấn mạnh những nội dung có lợi cho sức khỏe, nhằm đáp ứng và thỏa mãn nhu cầu ngày càng lớn của du khách…

Dù du lịch chăm sóc sức khỏe ở Việt Nam đi sau nhiều nước trên thế giới nhưng với tiềm năng thiên nhiên, địa chất vô cùng to lớn, hoàn toàn có thể tạo được dấu ấn riêng bằng những sản phẩm du lịch mang đặc trưng của Việt Nam như: du lịch chăm sóc sức khỏe gắn với thiên nhiên; ẩm thực thực dưỡng thải độc, tắm thuốc, ngâm suối khoáng nóng...

Song song với đó, nhiều doanh nghiệp đã phát triển trải nghiệm nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe chuyên sâu, cá nhân hóa dịch vụ theo chủ đề như Yoga & thiền; “sống chậm”, “chữa lành”, trị liệu cổ truyền… tại các khu nghỉ dưỡng biệt lập, giúp du khách tập trung vào sức khỏe thể chất và tinh thần; tái tạo năng lượng.

Đặc biệt, trong thập kỷ qua, khái niệm "spa" đã vượt khỏi hình ảnh thư giãn truyền thống, mà trở thành nơi kết nối giữa sức khỏe thể chất và tinh thần. Theo Global Wellness Institute, chi tiêu toàn cầu cho spa chăm sóc sức khỏe dự kiến chạm ngưỡng 8,5 nghìn tỉ USD vào năm 2027. Và cũng không phải ngẫu nhiên mà Việt Nam trở thành quốc gia đứng đầu lượng tìm kiếm (175%) toàn cầu về du lịch spa trong năm 2025.

Sự có mặt của các khách sạn, khu nghỉ dưỡng lớn đã góp phần nâng cấp chất lượng dịch vụ spa tại Việt Nam. Không chỉ đơn thuần là không gian thư giãn, các spa tại khu nghỉ dưỡng còn được thiết kế với kiến trúc độc đáo, câu chuyện thương hiệu riêng biệt và liệu trình chuyên sâu, mang lại trải nghiệm vừa cá nhân hóa, vừa đậm tính nghệ thuật.

Dù vậy, nhiều người Việt vẫn xem du lịch là hoạt động để tận hưởng, giải trí hơn là để đầu tư vào sức khỏe, do đó mức độ sẵn sàng chi trả cho các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chưa cao bằng khách quốc tế. Chính vì thế, quan trọng nhất là các doanh nghiệp phải tạo ra được những sản phẩm có sức hút và níu chân được du khách.

THỦY LIỆU PHÁP - Radisson Blu Resort

Lấy cảm hứng từ hình dáng vỏ ốc và tinh hoa văn hóa Việt bên cạnh chuẩn mực xa hoa quốc tế, ESC Spa tại Radisson Blu Resort (Cam Ranh) là một "tác phẩm kiến trúc" ẩn mình giữa thiên nhiên. Tại đây, du khách thường bắt đầu ngày mới bằng lớp yoga hoặc tập thái cực quyền trên bãi cỏ xanh, đi kèm là các loại nước ép thanh lọc cơ thể sau một giấc ngủ dài.

Dành cho những vị khách đang tìm kiếm khoảng lặng giữa nhịp sống hối hả, điểm nhấn của spa chính là hệ thống phòng trị liệu và khu thủy liệu pháp, giúp cơ thể và tinh thần được kích hoạt, trẻ hóa thông qua chuỗi trải nghiệm phong phú. Dấu ấn đại dương còn thể hiện qua chiếc giường nước "aqua bed" độc đáo, cảm giác sảng khoái trong "hang đá băng" khi thoa đá lên cơ thể.

Cùng với đó, du khách được phục vụ bữa trưa và tối theo set "Blu Harmony", sử dụng các nguyên liệu từ Địa Trung Hải như: ớt chuông đỏ nướng dầu olive kèm súp cà chua; mì làm từ lúa mì nguyên cám xào rau củ; món hầm bông cải nướng và đậu gà cay ăn kèm quinoa. Các món kết hợp hài hòa với tráng miệng ít calorie, nước detox và nước ép nhiệt đới.

LIỆU TRÌNH PHƯƠNG ĐÔNG - InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort

Năm 2025, Harnn Heritage Spa, nằm bên hồ sen trong InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort, được đề cử "Spa nghỉ dưỡng tốt nhất Việt Nam" bởi World Spa Awards. Không chỉ nổi tiếng với các liệu trình chăm sóc toàn diện "thân - tâm - trí", nơi đây còn hút khách nhờ không gian gần gũi thiên nhiên, mang đến không gian nghỉ dưỡng thư thái, yên bình.

Harnn Heritage Spa theo đuổi triết lý dưỡng sinh phương Đông, các liệu trình được xây dựng dựa trên học thuyết ngũ hành (Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ). Trước mỗi liệu trình, du khách có thể thư giãn với vòi tắm Vitamin C với làn sương cam chanh nhẹ, có tác dụng hỗ trợ làm sáng da. Sau khi tìm hiểu sơ qua về tinh dầu, thảo dược, liệu trình mang dấu ấn phương Đông "Phu Quoc Indulgence" sẽ được bắt đầu bằng việc ngâm chân bằng cà phê, sau đó trị liệu trong không gian nội thất tre với tầm nhìn hướng ra hồ sen tĩnh lặng.

TRỊ LIỆU CHUÔNG XOAY HIMALAYA - The Anam Mũi Né

Được sử dụng cho mục đích chữa lành và thiền định tại vùng núi tuyết Himalaya hàng trăm năm qua, trị liệu chuông xoay là phương pháp dùng dùi gỗ gõ nhẹ vào viền chuông và di chuyển theo chiều kim đồng hồ để tạo ra những âm thanh rung động và ngân vang huyền bí, kích thích sự kết nối mạnh mẽ giữa các nguồn năng lượng trong cơ thể.

Tại The Anam Mũi Né, các liệu pháp chuông xoay Himalaya được thiết kế nhằm kích thích tuần hoàn máu, tăng cường hệ miễn dịch, giảm căng thẳng lo âu, cải thiện giấc ngủ, cân bằng năng lượng, thải độc cơ thể và chữa lành cảm xúc. Có nhiều liệu pháp cho du khách lựa chọn như “Thư giãn”, “Cân bằng”, “Thải độc”, “Sức mạnh Chữa lành” và “Tắm Âm thanh (Sound Bath)” với thời lượng từ 45 đến 60 phút. Khu nghỉ dưỡng có các buổi trị liệu nhóm miễn phí với thời lượng 60 phút dành cho tối đa năm người/buổi.

GỘI ĐẦU TRUYỀN THỐNG - Azerai La Residence Huế

Từng nhiều lần được World Luxury Spa Awards vinh danh là “Spa mang phong cách Boutique sang trọng nhất Việt Nam”, Le Spa của Azerai La Residence Huế luôn có các liệu trình chăm sóc sức khỏe độc đáo. Đặc biệt là những liệu pháp cổ truyền như “Gội đầu Truyền thống” kéo dài 60 phút với bồ kết, sả, lá dứa giúp trị gàu, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc và làm cho tóc mềm mượt, đen bóng.

Với sáu phòng trị liệu sang trọng và tinh tế, bao gồm bốn phòng đơn và hai phòng đôi, cùng đội ngũ chuyên viên trị liệu giàu kinh nghiệm, Le Spa còn có các liệu pháp trẻ hóa và tái tạo năng lượng khác kết hợp giữa kỹ thuật chăm sóc sức khỏe đặc biệt và liệu pháp massage với những động tác nhẹ nhàng giúp làm dịu tâm trí, thể chất và tinh thần, mang đến những phút giây thư giãn tuyệt đối cho du khách.

HÀNH TRÌNH “LE SPA JOURNEY” - Alma Resort Cam Ranh

Tại Alma Resort Cam Ranh, những tín đồ spa sẽ được trải nghiệm hành trình “Le Spa Journey” đặc biệt kéo dài 120 phút với hai chuyên viên spa phối hợp nhịp nhàng cùng kỹ thuật điêu luyện trong các liệu pháp chăm sóc da mặt và massage toàn thân.

Hành trình bắt đầu với liệu pháp ngâm chân xa hoa và liệu pháp massage bằng tinh dầu với những động tác nhẹ nhàng kéo dài, tác động sâu. Kết thúc hành trình là liệu pháp chăm sóc da mặt giúp trẻ hóa làn da và liệu pháp massage da đầu thư giãn giúp bạn quên đi những căng thẳng thường ngày. Hành trình “Le Spa Journey” được thiết kế nhằm mang đến cho du khách sự thoải mái và thư thái hoàn toàn từ đầu đến chân.

DETOX HYDRO CIRCUIT THERAPY - TIA Wellness Resort

Khu nghỉ dưỡng TIA Wellness Resort có nhiều chương trình chăm sóc sức khỏe đặc biệt từ liệu pháp tĩnh dưỡng đến trị liệu sống khỏe, trong đó phải kể đến liệu pháp giải độc bằng thủy lực Detox Hydro Circuit Therapy kéo dài 60 phút. Chuỗi liệu pháp bao gồm xông hơi, xông khô, ngâm nước đá và tắm vòi thủy lực đi kèm với tẩy da chết toàn thân giúp hỗ trợ quá trình thải độc của cơ thể, thúc đẩy tuần hoàn máu và làm sạch toàn diện.

Mỗi liệu pháp trong chuỗi liệu trình đều được hướng dẫn bởi chuyên viên trị liệu spa chuyên nghiệp và kết thúc bằng liệu pháp massage chân bấm huyệt. Khu nghỉ dưỡng TIA Wellness cũng đã trang bị bồn tắm đá hoàn toàn mới dành riêng cho phương pháp trị liệu này. Trong suốt buổi trị liệu, khách sẽ được ngâm mình trong nước lạnh hai lần, một lần hai phút, sau khi xông hơi thảo dược và sau khi xông hơi khô. Liệu pháp này sẽ tận dụng tối đa những lợi ích như kích hoạt hệ bạch huyết nhờ sự chuyển đổi giữa nhiệt độ nóng và lạnh.