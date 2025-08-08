Từ triết lý sức khỏe đến xu hướng thời trang

Từng bị xem là đôi giày xấu xí nhất thế giới, giày chân trần Vibram FiveFingers nay xuất hiện phổ biến trên các sàn diễn, tạp chí Vogue và mạng xã hội TikTok. Đôi giày càng thu hút sự chú ý hơn khi mẫu Vibram V-Soul được ca sỹ Jennie (BlackPink) diện ra sân bay hồi tháng trước.

Việc Jennie - biểu tượng thời trang hàng đầu châu Á - chọn Vibram V-Soul như một phụ kiện sân bay không chỉ làm “bùng nổ Google Search”, mà còn khẳng định thời trang Gen Z không còn là cuộc chơi của logo hay xu hướng, mà là một hành trình quay về cảm giác chân thực, chậm rãi và có chủ đích.

Hãy nhớ lại cảm giác lần cuối cùng đi chân trần trên cát, hay trên cỏ ướt mưa, theo The Washington Post, đó không chỉ là một khoảnh khắc thơ mộng: đó là một phương pháp trị liệu thần kinh mang tên “earthing” (tiếp đất) đang dần trở thành trào lưu sống mới của những người trẻ yêu thiên nhiên và yêu thời trang.

Jennie xuất hiện với đôi Vibram V-Soul FiveFingers ở sân bay hồi tháng trước.

Gen Z không đơn thuần tôn vinh cái đẹp. Họ đang diễn giải lại cái đẹp theo hướng trải nghiệm cảm giác hơn là thẩm định thị giác. Trong một thế giới hậu đại dịch, nơi con người mất dần cảm giác với chính mình vì thiết bị công nghệ và guồng quay công việc, barefoot fashion – thời trang mô phỏng trải nghiệm đi chân trần – đang trở thành một hình thái xa xỉ mới: xa xỉ của cảm giác nguyên thủy.

Điều này được khẳng định bởi các tên tuổi lớn: Miu Miu trong bộ sưu tập Thu – Đông 25 giới thiệu các mẫu sandal barefoot bằng da lộn phối đế Vibram. Thương hiệu Margiela từng hợp tác với Vibram để tạo ra các mẫu giày Tabi đi chân trần với phần đế thiết kế mỏng, mô phỏng cảm giác “đạp đất thật sự”. Nhiều dòng sản phẩm thậm chí không có phần lót giúp cảm nhận độ gồ ghề, nhiệt độ và cả tiếng động của mặt đất như một trải nghiệm thiền di động.

Trong khi đó, giải thưởng cho “đôi dép khó tiếp cận nhất” chắc chắn thuộc về The Row - thương hiệu gây bão mạng với những đôi dép cao su hoặc da có giá dao động từ 850 đến hơn 1.000 Euro. Trong khi đó, Balenciaga và Demna lại đi xa hơn về mặt sáng tạo với thiết kế Zero - đôi giày chỉ ôm ngón cái và gót chân.

Quay lại với Vibram FiveFingers, từ khóa “hot” nhất làng mốt. Ra đời vào năm 2006 từ thương hiệu cao su đế giày lừng danh của Ý, với thiết kế độc đáo chia riêng từng ngón chân, đôi giày này cho phép đôi chân được cử động tự nhiên, tăng cường khả năng cảm nhận mặt đất một cách tinh tế, đồng thời cải thiện đáng kể khả năng giữ thăng bằng.

Đó là lý do vì sao chúng trở thành người bạn đồng hành lý tưởng cho những tín đồ của chạy bộ, yoga, leo núi, hay các hoạt động dưới nước. Carmen Marani, Tổng giám đốc của Vibram FiveFingers, cho biết: “Bàn chân là nơi tập trung nhiều đầu dây thần kinh nhất trong cơ thể con người. Khoa học chứng minh có một mối tương quan rất quan trọng giữa bàn chân và não bộ”.

Trong nghiên cứu "Fashion and the Sensory Body" (Thời trang và Cảm giác cơ thể), tác giả lập luận rằng thời trang đang bước vào một giai đoạn nơi “cảm nhận cơ thể” được đặt ngang với “cái nhìn về cơ thể”. Những thiết kế như Vibram V-Soul hỗ trợ từng cơ bắp nhỏ, thúc đẩy tuần hoàn, và cải thiện tư thế, trở thành hình thức chăm sóc bản thân chủ động. Đó cũng là lý do từ Gwyneth Paltrow đến Bella Hadid, và nay là Jennie Kim, đều chọn gắn bó với những món đồ thuộc xu hướng thời trang chức năng này.

Trong cuốn sách “Earthing: The Most Important Health Discovery Ever” (Tiếp đất: Khám phá quan trọng nhất về sức khỏe từ trước đến nay), tác giả Clinton Ober đưa ra một luận điểm gây chú ý: tiếp xúc trực tiếp với bề mặt trái đất giúp cơ thể con người “xả điện”, từ đó giảm viêm, cải thiện giấc ngủ và tăng cường sức khỏe toàn diện. Theo ông, đây không phải là mê tín, mà là một liệu pháp sinh học gắn liền với nhịp điện từ tự nhiên của hành tinh chúng ta.

Do đó, có thể nói, từ triết lý sức khỏe đến xu hướng thiết kế, trào lưu “earthing” đang tạo ra làn sóng thẩm mỹ mới trong thời trang cao cấp. Nhằm bắt kịp trào lưu này, Stella McCartney đã phát triển dòng nội y và đồ ngủ làm từ cây tầm ma hữu cơ và vải gỗ sồi chất liệu không chỉ thân thiện môi trường mà còn đem lại cảm giác như thả lỏng trên đồng cỏ.

Nhà mốt Jacquemus thì mang cả một ngọn đồi vào sàn diễn. Người mẫu đi chân đất trên cỏ xanh thật sự, khoác lên mình những chiếc đầm linen không đường viền, áo khoác nhuộm màu lá cây, và túi đeo vai làm từ rơm ép đơn giản, thô mộc nhưng cực kỳ quyến rũ. Jacquemus gọi đó là “barefoot luxury” - một khái niệm xa xỉ mới: được cảm nhận.

Tương tự, trong các show của Loewe hay Marine Serre gần đây, hình ảnh người mẫu đi chân trần xuất hiện dày đặc. Một số show thậm chí đưa cả cỏ, cát, nước lên sàn diễn như để tái hiện lại cái chạm đầu tiên giữa da người và đất mẹ.

Trong khi đó, bộ sưu tập "Back to Earth" của Ferragamo ra mắt vào Ngày Trái đất năm nay thì tôn vinh tính bền vững với các loại vải tự nhiên như cotton và lụa có nguồn gốc từ Ý, được nhuộm bằng kỹ thuật đá cẩm thạch và nhuộm đất. Gồm các mẫu quần áo may sẵn dành cho nam và nữ, bộ sưu tập nhấn mạnh vào thiết kế tuần hoàn, nghề thủ công có đạo đức và sự xa xỉ có ý thức về môi trường.

"Back to Earth là bộ sưu tập đầu tiên của chúng tôi dành riêng cho Trái đất. Lấy cảm hứng từ sự hòa hợp giữa con người và thiên nhiên, chúng tôi đã kết hợp sự đổi mới và di sản, vẻ đẹp và chức năng, dẫn đến một cuộc đối thoại chân thành hướng tới một thời trang gần gũi hơn với sức khỏe của con người và Trái đất, nơi cư trú của chúng ta", James Ferragamo, giám đốc chuyển đổi và phát triển bền vững thương hiệu cho biết.

Cũng đi theo hướng bền vững, bộ sưu tập Lorax x The Parks Project 2025 của Dr. Seuss kết hợp thiết kế độc đáo với tinh thần bảo tồn, bao gồm tám món trang phục sinh thái như tất, áo phông và mũ dành cho mọi lứa tuổi. Bộ sưu tập góp phần nâng cao nhận thức về môi trường, đồng thời quyên góp 10.000 đô la cho Vườn ươm cây thuộc Công viên Quốc gia Glacier, một tổ chức chuyên bảo tồn các loài thực vật bản địa…