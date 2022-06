Blog chứng khoán: Dòng tiền ngược chiều

Thị trường hôm nay phân hóa cực kỳ sâu khi xu hướng chốt lời ở các cổ phiếu cơ bản tăng tốt những ngày qua mạnh lên và chuyển thành trạng thái bán tháo. Trong khi đó hoạt động bắt đáy các mã đã giảm sâu lại mạnh đến mức trở thành cuộc đua tranh giá.

Giá dầu giảm ảnh hưởng khá mạnh lên các cổ phiếu dầu khí, phân bón. Thật ra các mã này đã bị chốt lời từ đầu tuần và giá dầu là cú hích đẩy nhanh hơn. VNI lẫn VN30 thiếu trụ nên cơ hội để phá đáy kỹ thuật vẫn còn.

Tuy vậy thị trường đang phát đi thông điệp khá rõ, rằng hãy chọn cổ phiếu mà chơi. Với sự phục hồi của nhóm ngân hàng, khả năng cân bằng điểm số có thể thấy khá rõ hôm nay, VNI chỉ mất hơn 3 điểm còn VN30 vẫn xanh.

Vấn đề là dòng tiền nóng đột nhiên hoạt động nhiệt tình hôm nay, kéo rất nhiều cổ phiếu đầu cơ cũng tăng mạnh. Ngược lại, nhiều cổ phiếu tốt bị bán tống bán tháo như thể “hàng rác”, tạo nên tình thế trái ngược và dễ nhầm lẫn.

Hiện tượng phân hóa này chỉ do các giao dịch ngắn hạn đột ngột mạnh lên và dòng tiền này chuyển hướng, rời bỏ các cổ phiếu lãi tốt để tìm kiếm cơ hội mới ở các cổ phiếu đang chiết khấu rất mạnh. Giá rơi 50-70% thì cổ phiếu xấu đến mấy cũng dễ kích thích lòng tham vì tâm lý thường hi vọng giảm càng mạnh thì lên càng nhanh. Trong cả trăm cổ phiếu tăng dữ dội với hàng chục mã kịch trần thì không phải tất cả đều là chiết khấu rẻ so với yếu tố cơ bản. Tiền nóng thì chẳng quan tâm cơ bản nào cả, chỉ là cuốn giá lên được đến ngưỡng nào và bao nhiêu người cùng vào game mà thôi. Không phải ai cũng phù hợp với cuộc chơi như vậy.

Ngược lại, cổ phiếu cơ bản bị bán tháo do dòng tiền ngắn hạn rút đi thì điều chỉnh thêm chút nữa sẽ hấp dẫn hơn. Đó là cơ hội cover lại và tối đa hóa lợi nhuận cho danh mục dài hạn. Kết quả kinh doanh quý 2 sẽ sớm nổi lên trở lại và đây đã là thời gian phù hợp để quan tâm tới yếu tố cơ bản.

Dòng tiền tổng thể hôm nay không có gì đặc biệt, nhưng dòng tiền nóng chấp nhận rủi ro tốt hơn nhiều và mua nâng giá. Điều này tạo sôi động rất hào hứng dù chỉ số thì kém. Tổng mức khớp hai sàn giảm hơn 12% so với hôm qua với gần 13,2k tỷ, thấp nhất kể từ hôm 9/6, khối lượng cũng giảm khoảng 12%.

Cơ hội cho VNI thủng đáy vẫn còn nhưng tình thế hiện tại có thể ít còn được chú ý. Thực ra yếu tố tác động xấu lúc này chỉ còn là chứng khoán thế giới giảm. Khả năng VNI thủng đáy kỹ thuật vẫn rất cao nếu như ép trụ mạnh thêm chút nữa. Tuy nhiên dòng tiền hôm nay phản ánh quan điểm đầu cơ riêng lẻ đang mạnh, VNI thủng đáy cũng vẫn không thay đổi thực tế rằng rất nhiều cổ phiếu đã giảm quá sâu so với đáy của chỉ số rồi. Chỉ số thủng đáy hay “vá đáy” là câu chuyện của trụ mà thôi.

Vẫn giữ quan điểm rằng nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu thấp, tiếp tục chờ đợi các cổ phiếu tốt đang giảm để cover đẹp hơn. Đầu cơ không dễ vì lẫn lộn nhiều mã tưởng là khỏe nhưng thực ra là được thổi lên. Tuy vậy cũng có nhiều mã cơ bản bị “thất sủng” đang có giá hấp dẫn.

Thị trường phái sinh hôm nay tiếp tục duy trì basis rất chặt trong cả phiên trừ lúc đóng cửa. VN30 đi đẹp trong biên độ 1238.xx tới 1224.xx. Các setup Long đều chuẩn và dễ nhìn. Duy có đợt ATC, F1 đột ngột mở basis chiết khấu tới 11 điểm. Rõ ràng là cổ phiếu ngân hàng tăng thì VN30 được đỡ tốt hơn các trụ khác. F1 chốt ATC cũng chỉ 8,7k hợp đồng, không nhiều, thanh khoản F1 cũng giảm 20% so với hôm qua. Nếu đêm nay chứng khoán thế giới sập mạnh, thị trường ngày mai sẽ rất thú vị. Chiến lược là Long/Short linh hoạt.

VN30 đóng cửa hôm nay tại 1227.18. Cản gần nhất ngày mai là 1230; 1239; 1247; 1255; 1261. Hỗ trợ 1224; 1221; 1217; 1210; 1206; 1200; 1195; 1191.

F1 đột ngột đảo basis cuối phiên, chấp nhận chiết khấu rất rộng.

