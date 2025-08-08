“Chấp” hàng chốt lãi, dòng tiền bắt đáy kéo chỉ số đảo chiều thành công

Đợt xả hàng mạnh mẽ suốt phiên sáng khiến VN-Index có lúc rơi sâu nhất hơn 16 điểm (-1,03%) tưởng như báo hiệu một phiên cuối tuần thất bại. Tuy nhiên dòng tiền bắt đáy vẫn chưa chịu nghỉ đã kéo ngược giá lên buổi chiều, giúp chỉ số vượt tham chiếu 3,14 điểm (+0,2%) lúc đóng cửa.

Việc chỉ số phục hồi dĩ nhiên có ảnh hưởng mạnh mẽ của các cổ phiếu vốn hóa lớn, nhưng hoạt động bắt đáy cũng diễn ra trên diện khá rộng. Bằng chứng rõ nhất là độ rộng VN-Index tại đáy chỉ có 92 mã tăng/214 mã giảm nhưng kết phiên vẫn là 177 mã tăng/155 mã giảm. Nếu chỉ thuần túy kéo một số mã trụ để tạo điểm số thì không thể có độ rộng cân bằng trở lại như vậy.

Ba cổ phiếu có tác động mạnh nhất trong nhóm vốn hóa lớn là VIC, VPB và GAS. Trong số này VPB có màn lội ngược dòng ấn tượng nhất. Cả buổi sáng VPB lao dốc một mạch từ đỉnh tăng 2,07% ngay sau khi mở cửa xuống mức giảm 3,28% trước giờ nghỉ trưa. Cả buổi chiều là hành trình ngược lại: Giá phục hồi quay lại đỉnh cao nhất buổi sáng, tăng 2,07% so với tham chiếu. Thanh khoản VPB thuộc nhóm 5 mã giao dịch lớn nhất thị trường hôm nay, đạt 1.303,1 tỷ đồng.

Ở các cổ phiếu còn lại, VIC tăng 1,74%, GAS tăng 1,59% là hai mã duy nhất còn lại đáng kể trong nhóm vốn hóa hàng đầu. VHM, BID, TCB, CTG, HPG, MBB đều đỏ, trong đó BID giảm tới 1,85%, TCB giảm 1,43% và HPG giảm 1,75%. Toàn rổ VN30 chỉ có 11 mã tăng/18 mã giảm, chỉ số đại diện thậm chí giảm 0,33% so với tham chiếu. Một số mã tầm trung như VIB, PLX, SSB, DGC trong rổ này cũng tăng hơn 1% nhưng tác động điểm số rất hạn chế. Ngược lại phía giảm của rổ có tới 10 mã rơi hơn 1%, nhiều cổ phiếu thuộc nhóm vốn hóa lớn nhất.

Phần còn lại của thị trường cũng trải qua những rung lắc với biên độ rất lớn – độ rộng sàn HoSE phản ánh rõ nét điều này – nhưng sau đó cũng có phục hồi kết quả khá tốt. Chỉ có điều sức mua không đồng đều. Trong 177 mã xanh lúc đóng cửa có 104 cổ phiếu ghi nhận mức tăng hơn 1% thì giao dịch trên trăm tỷ đồng thanh khoản xuất hiện với khoảng 35 mã. PDR, CII, PVD, HAG, GEE là những cổ phiếu kịch trần với thanh khoản rất tốt. Nhóm thanh khoản thấp hơn có DPM, BIC, TCD, TDC, OGC, HTN, BCG, HT1 cũng kịch trần.

Sức mạnh của dòng tiền bắt đáy khác nhau đang tạo sự phân hóa ở giá cổ phiếu.

Số còn lại chủ yếu tập trung vào nhóm Midcap, rổ VN30 chỉ đóng góp 7 mã. VND, DIG là hai cổ phiếu thanh khoản đều vượt ngàn tỷ, giá tăng mạnh 1,27% và 3,4%. DXG, GEX, NVL, BSR, DCM, DBC, TCH, POW, KDH là nhóm còn lại khớp lệnh từ 300 tỷ đồng trở lên. Chỉ số Midcap đóng cửa tăng 1,05%, mạnh vượt trội tất cả các chỉ số nhóm vốn hóa còn lại. Thanh khoản vào nhóm này cũng tăng 25,5% so với hôm qua, trong khi VN30 tăng 3,4% và Smallcap tăng 9,4%.

Ở phía giảm giá, dòng tiền kéo hồi cũng có hiệu quả khá tốt. Lúc kém nhất sàn HoSE có tới 193 cổ phiếu giảm quá 1% so với tham chiếu nhưng kết phiên chỉ còn 77 mã. Dù vậy sức ép bán hạ giá là không thể coi thường. Tuy số lượng chỉ là 77 cổ phiếu nhưng thanh khoản vẫn chiếm tới 32% tổng giá trị khớp lệnh sàn này. Hàng chục mã xuất hiện giao dịch lớn, thậm chí ngàn tỷ đồng như HPG giảm 1,75%, SHB giảm 1,06%, TCB giảm 1,43%. Số khác như VCI giảm 2,15%, EIB giảm 1,48%, EVF giảm 3,45%, FTS giảm 2,34%, VSC giảm 3,28%... cũng có giao dịch hàng trăm tỷ đồng mỗi mã.

Nhà đầu tư nước ngoài quay lại bán ròng hôm nay nhưng tập trung vào phiên sáng. Buổi chiều khối này ghi nhận mua ròng 146,3 tỷ đồng trong khi phiên sáng bán ròng 980,1 tỷ. Các mã bị bán nhiều là BID -216 tỷ, SSI -202,1 tỷ, HPG -148,6 tỷ, FPT -134,1 tỷ, VCB -105,8 tỷ, VRE -97,4 tỷ… Chỉ riêng cổ phiếu thuộc rổ VN30 hôm nay bị bán ròng 902,7 tỷ đồng. Phía mua ròng có VPB +224,7 tỷ, GEX +132,2 tỷ, CII +124,7 tỷ, DCM +123,4 tỷ, PDR +82 tỷ, VIC +79,4 tỷ, PVD +75 tỷ…