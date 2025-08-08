HAG bị phạt vì không công bố thông tin liên quan trái phiếu

Ngày 06/8/2025, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 178/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HOSE).

Theo đó, HAG bị phạt tiền 92,5 triệu đồng do không công bố thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. Cụ thể, Công ty không công bố thông tin trên hệ thống của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với các tài liệu sau: Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện năm 2023, 2024 và bán niên 2024.

Kết thúc quý 2/2025, HAG ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.329 tỷ đồng, tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm ngoái (1.521 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế đạt 510 tỷ đồng, tăng 88% (gần 271 tỷ đồng).

Theo HAG, lợi nhuận quý 2/2025 tăng mạnh là do lợi nhuận gộp tăng 406 tỷ đồng so vởi cùng kỳ năm 2024 chủ yếu là do lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh chuối tăng.

Lỗ từ hoạt động tài chính tăng 134 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2024. Nguyên nhân chủ yếu do chi phí dự phòng khoản đầu tư tài chính dài hạn tăng 77 tỷ đồng và chi phỉ lãi vay tăng 55 tỳ đồng.

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 20 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2024. Ngoài ra các lĩnh vực khác của công ty không có biến động lớn.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của công ty đạt 3.709 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ (2.762 tỷ) và lãi sau thuế đạt 870 tỷ đồng, tăng 74% so với cùng kỳ 2024 (500 tỷ đồng). Qua đó, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối từ -422,66 tỷ đồng thành lãi gần 400 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/06/2025, HAG ghi nhận số dư trái phiếu 1.094 tỷ đồng - trong đó, trái phiếu dài hạn chiếm gần 815 tỷ đồng.



