Blog chứng khoán: Tranh chấp cung cầu dữ dội chưa ngã ngũ

Thị trường tiếp tục xuất hiện những đợt chốt lời rất lớn nhưng chưa đủ sức để ép giá cổ phiếu vì dòng tiền bắt đáy cũng mạnh không kém, chưa kể VNI vẫn còn trụ để tạo hiệu ứng phục hồi.

Hôm nay bên bán hành động khá sớm, suốt buổi sáng là một nhịp xả với thanh khoản trên HSX tầm 25,9k tỷ. VNI có lúc rơi hơn 1% nhưng đến chiều thì tiền vào cũng mạnh không kém, thanh khoản hơn 21,9k tỷ và cả trăm cổ phiếu được kéo phục hồi ngược dòng vượt tham chiếu.

Với tổng giá trị khớp lệnh HSX và HNX đạt trên 52,9k tỷ và biên độ dao động khá rộng, thị trường tiếp tục có xung đột quan điểm ở cường độ lớn. Không ít mã dao động kinh khủng như VPB tới 5,54% trong một ngày, thanh khoản trên 1,3k tỷ đồng. Cổ phiếu này đã tăng hơn 60% chỉ từ đầu tháng 7 đến nay mà mỗi khi rung lắc vẫn có dòng tiền cực lớn chưa buông. GEE từ giảm gần 5,6% đảo ngược lên kịch trần, dao động 13,3% trong ngày. PDR từ giảm 1% cũng dội ngược lên trần, dao động 7,85%... Thanh khoản những cổ phiếu dạng này cũng rất lớn cho thấy tiền vào tiền ra ở mức độ dữ dội.

Rõ ràng để có biên độ lớn như vậy và thanh khoản rất cao thì phải có nhiều nhà đầu tư chấp nhận thoát hàng. Đó là những người hài lòng với lợi nhuận đang có. Phía ngược lại, để đẩy giá ngược lên thì cũng có rất nhiều người kỳ vọng giá còn lên cao nữa. Nhìn từ góc độ này thì biên độ dao động, hướng dao động và kết quả giá đóng cửa phản ánh bên nào đã chiến thắng. Những cổ phiếu đang có dòng tiền hưng phấn đủ mạnh bộc lộ rõ.

Phía ngược lại cũng đúng, không phải cổ phiếu nào cũng chiến thắng trong cuộc tranh giành cung cầu này. Thị trường phân hóa rõ nét hơn hôm qua dù thay đổi về điểm số không nhiều. Kiểu dao động này khó kéo dài và sẽ sớm đến lúc những mã bị dòng tiền thoát ra hẳn sẽ quay đầu điều chỉnh rõ rệt.

Nhóm cổ phiếu VN30 đang tỏ ra đuối sức trong cuộc tranh chấp này, không nhiều mã có khả năng đột phá như VPB hay VIB. Chỉ số VN30 hôm nay thậm chí còn đỏ và số mã giảm áp đảo. Tuy nhiên nhóm này vẫn có khả năng cân bằng điểm số và chừng đó là đủ để dòng tiền tạo sóng trong nhóm penny, midcap.

Cuộc chơi lúc này đang đi theo dòng tiền và ở các cổ phiếu cụ thể, không quan tâm nhiều đến VNI, chừng nào biên độ giảm chưa lớn. Các nhịp kéo hồi trong phiên đang tạo thói quen và củng cố tâm lý an tâm khi xuất hiện nhịp giảm intraday. Tuy nhiên thói quen này cũng là một dạng rủi ro.

Thị trường phái sinh đang chịu ảnh hưởng của các blue-chips nên dao động mạnh. Các mốc 1732.xx, 1723.xx đều có điểm vào Short an toàn dù có thiệt basis. Trong trường hợp này thì cần quan sát sức ép từ các trụ vì ở mỗi ngưỡng hỗ trợ/kháng cự, chỉ cần “dúi” trụ là có thể bẻ gãy dễ dàng. Ở chiều phục hồi giao dịch khó hơn, nhịp đầu tiên từ 1711.xx quay lại 1723.xx khá phập phù, chỉ ở lần thứ 2 test 1711.xx mới có quán tính rõ.

Nhóm blue-chips đang suy yếu nên khả năng cao đà tăng ở chỉ số sẽ vẫn chậm hoặc lình xình, chỉ các cổ phiếu cụ thể mới có sóng lớn. Quan điểm vẫn là nên nghỉ ngơi dưỡng sức cho giai đoạn mới, phái sinh dễ chơi hơn lúc này.

VN30 đóng cửa hôm nay tại 1729.08. Cản gần nhất phiên tới là 1733; 1742; 1758; 1764; 1771; 1783. Hỗ trợ 1722; 1711; 1698; 1690; 1684.

