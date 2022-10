BST Bottega Veneta Xuân - Hè 2023:  thanh lịch hay tiện ích?

“Thế giới trong một căn phòng nhỏ: tiền đề của bộ sưu tập rất đơn giản, đó là sự tương phản của những cá tính bước qua lại trong không gian trình diễn được tạo nên bởi kiến trúc sư Gaetano Pesce. Tại đây, hai thế giới riêng biệt được đặt cạnh nhau, khi hành trình của nghệ thuật thủ công được thể hiện bằng chuyển động và quyền lực của sự thầm lặng tiếp diễn”, Matthieu Blazy giới thiệu về show diễn Xuân – Hè 2023 của mình tại Milan Fashion Week như thế.

Có thể nói, câu chuyện về trang phục và cá tính được khám phá bằng người thợ và người mặc, là cuộc trao đổi mang theo cảm giác của chuyển động và cảm xúc. Kết quả thiên về những gì được cảm nhận hơn là những gì được nhìn thấy. Do đó, các thiết kế của Bottega Veneta mùa này là sự kết hợp giữa vẻ thanh lịch và tiện ích; là cuộc sống thường nhật hiển hiện trên các chất liệu và kỹ thuật, là những phụ kiện chỉ có thể được hiện thực hóa bằng kỹ thuật thủ công truyền thống của những nghệ nhân nhà nghề ở Ý.

Ở BST thứ hai cho nhà mốt nước Ý, Matthieu Blazy đem đến những bộ trang phục tôn vinh tính ứng dụng và sự thoải mái của thập niên 90. Với nét đằm thắm, xa xỉ của Bottega giờ đây được phủ lên bằng hơi thở đơn giản của đường phố. Còn ai có thể làm bật lên đẳng cấp đồ da của Bottega được lồng ghép qua những “trang phục phải có” bình dị, vẻ giản đơn như những chiếc áo sơ mi caro, ngoài chân dài nước Anh Kate Moss?

Kate Moss ở tuổi 48 vẫn giữ phong độ trên sàn diễn. Cùng các người mẫu khác, bộ sưu tập lần lượt được giới thiệu vừa thực tiễn, vừa vui tươi, các thiết kế trang phục nguyên mẫu được khoác lên những cá tính thật thoải mái, thể hiện cách thức biến tấu truyền thống, sáng tạo sự kín đáo, cùng với chuyển động, hoạt động, sự gợi cảm và cuộc sống: họ đến từ đâu và sẽ đi tới đâu? Nhóm cá tính ấy tiếp tục bước đi, và tinh thần dịch chuyển mùa này được tôn vinh hơn bao giờ hết.

Từ một bộ trang phục thường nhật với áo sơ mi kẻ và quần chinos được may từ những tấm da nubuck siêu mềm, in họa tiết cùng chiếc túi Allez Hop! (được làm bằng kỹ thuật Intrecciato) vắt qua vai, cho tới cô nàng khoác chiếc áo lông thú (là họa tiết lông cáo mô phỏng trên chất liệu da dê); cho đến những bộ suit (bằng da) thanh lịch mà không cần đến sơ mi; hay những trang phục may đo mô phỏng thời quá khứ trong tương lai…

Các chất liệu đặc sắc hoàn toàn mới mẻ được làm riêng cho bộ sưu tập với sự nhẹ nhàng tuyệt đối, toàn diện, mang theo những chuyển động và kết cấu độc đáo, thể hiện trên trang phục nam và nữ. Từ những chất liệu lụa pha len ấn tượng, thắt nút cho các thiết kế may đo, cho tới kỹ thuật khâu cao cấp thể hiện qua những bông hoa trên các thiết kế đầm Chandelier với các họa tiết thêu tinh tế trên miếng gạc cotton crepe phủ ngoài lớp nylon jersey mỏng manh. Những giai đoạn lịch sử được thể hiện trên các thiết kế vải dệt đan mô phỏng các họa tiết vị lai tinh tế. Mỗi thiết kế thành hình từ các lớp thêu đính và kết hạt thủ công đặc sắc và độc đáo, là sự kết hợp của quá khứ, hiện tại và tương lai bằng kỹ thuật thủ công.

“Chuyển động giữa tính nguyên bản và tính cá nhân, các thiết kế của tôi không chỉ hướng tới một người phụ nữ hay một người đàn ông nhất định mà cho tất cả mọi người. Từ diện mạo đời thường có phần thoải mái trong các trang phục thường nhật bằng da nubuck, cho đến sự gợi cảm hết đỗi tinh tế bằng kỹ thuật may đo, được thể hiện qua thiết kế mang cảm hứng khuê phòng từ quá khứ, đến những chiếc áo khoác souvenir mang phong cách của những lữ khách tri thức… Tất cả thế giới được gói gọn trong một căn phòng nhỏ”, Matthieu Blazy nói.