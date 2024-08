Các Big Tech Mỹ mất 1 nghìn tỷ USD vốn hóa sau vài phút giao dịch

Sau khi thị trường chứng khoán Mỹ mở cửa phiên giao dịch ngày 5/8, nhóm cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn (Big Tech) ngay lập tức “bốc hơi” khoảng 1 nghìn tỷ USD vốn hóa. Đây là sự nối tiếp của xu hướng bán tháo cổ phiếu công nghệ ở Phố Wall, nguyên nhân khiến chỉ số Nasdaq rơi vào trạng thái thị trường điều chỉnh từ hôm thứ Sáu tuần trước.

Nvidia có thời điểm mất hơn 300 tỷ USD vốn hóa sau khi phiên giao dịch chính thức bắt đầu. Dù vậy, hãng sản xuất con chip này nhanh chóng hồi phục khoảng một nửa lượng vốn hóa bị mất đó. Lúc đóng cửa, cổ phiếu Nvidia giảm 6,4%, tương đương giảm vốn hóa 168 tỷ USD.

Vốn hóa Apple và Amazon giảm tương ứng 224 tỷ USD và 109 tỷ USD khi thị trường mới mở cửa. Khi đóng cửa, cổ phiếu nhà sản xuất iPhone giảm 4,8%, tương đương mất 162 tỷ USD vốn hóa. Amazon chốt phiên giảm 4,1%, tương đương mất 72 tỷ USD vốn hóa.

Cộng thêm cú giảm sốc của loạt cổ phiếu Meta, Microsoft, Alphabet và Tesla, tổng vốn hóa của nhóm 7 công tỷ công nghệ vốn hóa lớn nhất ở Mỹ - thường gọi là nhóm Magnificient 7 - giảm 995 tỷ USD chỉ sau vài phút giao dịch. Một phần vốn hóa mất mát này đã được hồi phục trong quá trình của phiên giao dịch.

Chứng khoán toàn cầu bán tháo trong phiên ngày thứ Hai, với chỉ số Nikkei 225 của thị trường Nhật Bản giảm hơn 12% và chỉ số Dow Jones của chứng khoán Mỹ mất hơn 1.000 điểm.

Trong lĩnh vực cổ phiếu công nghệ, nhà đầu tư đã bất an trong mấy tuần trở lại đây. Tuần trước, chỉ số Nasdaq giảm 3,4% và trong phiên ngày thứ Hai, chỉ số này giảm thêm 3,4% nữa. Hôm thứ Sáu, Nasdaq rơi vào trạng thái thị trường điều chỉnh do ghi nhận mức giảm trên 10% so với đỉnh gần nhất.

Một nguyên nhân khiến cổ phiếu công nghệ bị bán tháo là báo cáo kết quả kinh doanh quý 2 gây thất vọng của Amazon, Alphabet và Microsoft. Tâm lý của nhà đầu tư đã có những thay đổi mạnh mẽ so với mấy tháng trước - thời điểm họ hào hứng khi CEO Mark Zuckerberg của Meta và CEO Sundar Pichai của Alphabet nói về việc công ty đầu tư mạnh mẽ để xây dựng hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI). Từ chỗ hào hứng, nhà đầu tư giờ đâu cảm thấy lo ngại rằng các Big Tech đang đầu tư quá mức vào AI.

Hãng chip Nvidia là công ty hưởng lợi nhiều nhất từ cơn sốt AI nhờ sở hữu sản phẩm con chip xử lý đồ họa (GPU) - sản phẩm giữ vai trò trung tâm trong sự phát triển bùng nổ của công nghệ mới này. Giá trị vốn hóa thị trường của Nvidia đã có thời điểm đạt hơn 3 nghìn tỷ USD và công ty chớp nhoáng vượt Microsoft và Apple để trở thành doanh nghiệp đại chúng có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới.

Hiện tại, vốn hóa của Nvidia đã giảm về dưới 2,5 nghìn tỷ USD.

Một báo cáo của ngân hàng Goldman Sachs hồi tháng 6 cảnh báo rằng các công ty công nghệ chi tiêu nhiều nhất không báo cáo đầy đủ về số tiền mà họ đầu tư vào AI. Ellilott Management - một trong những công ty quản lý quỹ phòng hộ lớn nhất thế giới - được cho là nói với khách hàng rằng Nvidia đang ở trong tình trạng “bong bóng” và cơn sốt AI đã bị “thổi phồng quá mức”.

Báo cáo tài chính quý 2/2024 của Nvidia sẽ được công bố trong tháng 8 này. Trong 3 quý trước đó, công ty đạt tốc độ tăng trưởng doanh thu trên 200%.

Sự sụt giảm của cổ phiếu công nghệ trong phiên ngày 5/6 được phản ánh vào giá trị tài sản của các tỷ phú trong top 10 người giàu nhất hành tinh. Trong nhóm này có tới 8 người là tỷ phú công nghệ, tất cả đều chứng kiến giá trị tài sản ròng sụt giảm mạnh: