Financial Times: Mỹ áp thuế quan lên vàng thỏi loại 1 kg

Mỹ đã áp thuế quan lên vàng thỏi loại 1 kg nhập khẩu vào nước này, một động thái có thể gây đảo lộn thị trường vàng thỏi toàn cầu và ảnh hưởng mạnh mẽ tới Thụy Sỹ - quốc gia giữ vị trí trung tâm tinh luyện vàng lớn nhất thế giới.

Cơ quan Bảo vệ Biên giới và Hải quan Mỹ (CBP) cho rằng vàng thỏi có trọng lượng 1 kg và 100 ounce nên được phân loại theo mã hải quan chịu thuế, theo một thư phán quyết (ruling letter) đề ngày 31/7 mà tờ báo Financial Times xem được. Thư phán quyết là dạng văn bản được Mỹ sử dụng để làm rõ chính sách thương mại của mình khi có đề nghị, chẳng hạn đề nghị từ doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Nội dung thư phán quyết trên của CBP trái ngược hoàn toàn với kỳ vọng trước đây của ngành công nghiệp kim loại quý rằng các loại vàng thỏi này nên được phân loại bằng một mã hải quan khác được miễn trừ khỏi các kế hoạch thuế quan của Tổng thống Donald Trump.

Vàng thỏi 1 kg là loại vàng được giao dịch phổ biến nhất trên sàn Comex, thị trường tương lai vàng lớn nhất thế giới và chiếm phần lớn xuất khẩu vàng thỏi của Thụy Sỹ sang Mỹ. Quan hệ giữa Washington và Bern đã xấu đi sau khi chính quyền ông Trump vào tuần trước công bố mức thuế đối ứng 39% đối với hàng nhập khẩu từ Thụy Sỹ. Vàng là một trong những mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Thụy Sỹ sang Mỹ, theo dữ liệu hải quan.

Phán quyết thuế quan của CBP đã giáng “một đòn khác” vào hoạt động giao dịch vàng của Thụy Sỹ với Mỹ - theo ông Christoph Wild, Chủ tịch Hiệp hội Các nhà sản xuất và kinh doanh kim loại quý của Thụy Sỹ cho biết. Ông Wild nói thêm rằng thuế quan đối với vàng sẽ gây khó khăn cho việc đáp ứng nhu cầu kim loại quý này. Đầu năm nay, các nhà giao dịch đã ồ ạt đưa vàng vào Mỹ trước khi ông Trump công bố kế hoạch thuế quan đối ứng vào đầu tháng 4, nhằm tránh việc bị áp thuế. Hoạt động vận chuyển vàng đó đã dẫn lượng tồn trữ vàng nhiều kỷ lục trên Comex và dẫn đến tình trạng thiếu vàng tạm thời ở London.

Tuy nhiên, khi thuế quan đối ứng được công bố, kế hoạch đã có sự miễn trừ cho nhiều loại hàng hóa, bao gồm một phân loại vàng thỏi nhất định, được hiểu nôm na là những thỏi vàng cỡ lớn.

Luồng thương mại toàn cầu của vàng thỏi thường có dạng tam giác: vàng thỏi lớn di chuyển giữa London và New York, thông qua Thụy Sỹ, nơi chúng được đúc lại thành các kích cỡ khác nhau. Hai thị trường sử dụng các loại vàng thỏi có kích thước khác nhau, với London sử dụng vàng thỏi 400 ounce, có kích thước khoảng một viên gạch, trong khi vàng thỏi 1 kg, có kích thước gần bằng một chiếc điện thoại thông minh, được ưa chuộng ở New York.

Vàng đã có một đợt tăng giá lịch sử trong năm nay, với mức tăng 27% kể từ cuối năm 2024 và chạm mức 3.500 USD/oz. Mối lo lạm phát, lo ngại về nợ nần của các chính phủ và sự suy giảm vị thế của đồng USD với tư cách một loại tiền tệ dự trữ đều góp phần vào xu hướng tăng giá của vàng.

Thụy Sỹ đã xuất khẩu số lượng vàng trị giá 61,5 tỷ USD sang Mỹ trong thời gian 12 tháng kết thúc vào tháng 6 năm nay. Một khối lượng vàng tương tự hiện sẽ phải chịu thêm gần 24 tỷ USD tiền thuế quan theo mức suất 39% mà Mỹ áp lên Thụy Sỹ, có hiệu lực từ ngày 7/8.

“Quan điểm phổ biến là kim loại quý được nấu lại bởi các nhà máy tinh luyện vàng của Thụy Sỹ và xuất khẩu sang Mỹ có thể được miễn thuế quan. Tuy nhiên, việc phân loại mã hải quan cho các sản phẩm vàng khác nhau không phải lúc nào cũng chính xác”, ông Wild, chủ tịch hiệp hội kim loại quý Thụy Sỹ, cho biết.

Một số nhà máy tinh luyện vàng của Thụy Sỹ cho biết họ đã dành thời gian nhiều tháng để trao đổi với các luật sư để xác định loại sản phẩm vàng nào có thể được miễn thuế quan hoặc không khi vào Mỹ. Hai nhà máy tinh luyện vàng nói với Financial Times rằng họ đã tạm thời giảm hoặc ngừng vận chuyển vàng sang Mỹ do sự không chắc chắn này.

Văn bản phán quyết nói trên của CBP là phản hồi của nhà chức trách Mỹ đối với một đề nghị làm rõ từ một nhà máy tinh luyện vàng của Thụy Sỹ. Phán quyết nói rằng vàng thỏi 1 kg và 100 ounce thuộc mã phân loại 7108.13.5500 và tuyên bố rằng chúng không thuộc mã 7108.12.10 - mã hải quan duy nhất được miễn thuế.