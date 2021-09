Căn nhà không hề “rock” của gia đình ngôi sao nhạc rock Adam Levine

Căn nhà nằm giữa dãy núi Santa Monica và biển Thái Bình Dương. "Giữa bối cảnh giãn cách vì Covid-19, chúng tôi đặc biệt biết ơn khi có ngôi nhà này. Trong một thế giới dường như không biết bao nhiêu mới là đủ, nơi đây thực sự là nơi trú ẩn hoàn hảo của gia đình tôi," Adam Levine và siêu mẫu Behati Prinsloo từng chia sẻ.

Căn nhà được thiết kế bởi Cliff May vào thập niên 1930s. Vợ chồng Adam đã mua lại căn nhà tuyệt đẹp này của cặp sao Ben Affleck - Jennifer Garner vào năm 2019 với giá 31 triệu USD. Họ còn có nhiều bất động sản khác tại thành phố Los Angeles. Theo Celebrity Net Worth ước tính, tổng giá trị tài sản của Adam Levine - Behati Prinsloo gần 130 triệu USD.

Adam và Behati đã hình dung ngôi nhà giống như một ốc đảo với đặc trưng thiết kế cao thấp tương phản đan xen. Họ quyết định đơn giản hóa vật liệu và bảng màu, đồng thời để lộ khung xương của ngôi nhà nhằm tạo ra một phông nền đẹp. "Chúng tôi không thích sự hào nhoáng. Đó không phải con người của chúng tôi. Lũ trẻ cứ như đã quen ở đây từ trước rồi, nơi đây rất ấm cúng," Adam nói.

Siêu mẫu Behati tâm sự rằng đây chính là nơi lý tưởng để vợ chồng cô chăm sóc hai con gái Dusty Rose bốn tuổi và Gio Grace ba tuổi. Tổ ấm này ngập tràn ánh sáng và màu xanh cây lá, đầy đủ bể bơi, sân tennis... để bọn trẻ vui đùa và vợ chồng cô thư giãn. Cặp đôi đã bán ngôi nhà ở Beverly Hills hoa lệ ồn ã trị giá 47,5 triệu USD để chuyển đến nơi này, một vùng đất thanh bình để tránh khỏi những căng thẳng và áp lực. Behati chia sẻ thêm: “Những gì chúng tôi mang theo đơn giản là bộ sưu tập nghệ thuật và cây cảnh. Chúng như những đứa trẻ của tôi vậy”.

Vợ chồng Adam đã mua lại căn nhà tuyệt đẹp này của cặp sao Ben Affleck - Jennifer Garner vào năm 2019.

Adam Levine trang trí các bức tường bằng các tác phẩm hội họa sinh động của Rashid Johnson, Raymond Pettibon, Sage Vaughn... và đồ nội thất tuy mang phong cách hiện đại, đơn giản đều là các tác phẩm của các nghệ nhân có tiếng như cặp ghế Jacques Adnet với bảng màu ghi trầm, chiếc bình gốm trên quầy bar của Chris Brock, và bức tranh vẽ một người đàn ông da màu của Henry Taylor treo cạnh lò sưởi phòng khách. Một số nhấn nhá quan trọng khác bao gồm ghế Jean Prouve Visiteur cổ điển, bàn cocktail đá bazan tối giản ở bếp.

Là một người yêu nội trợ, Behati Prinsloo rất yêu thích căn bếp lớn và lối đi lại rộng rãi, tràn ngập ánh sáng với ghế đẩu của Thomas Hayes Studio. Nhà bếp sử dụng này các thiết bị tối tân của La Cornue, máy hút mùi Wolf, tủ lạnh tích hợp Sub-Zero, máy rửa bát và lò nướng âm tường Miele.

Siêu mẫu đã chấp nhận hy sinh lùi về sau làm hậu phương cho chồng phát triển sự nghiệp. Trong hai mùa Victoria's Secret 2016 và 2017, thiên thần nội y vắng bóng hoàn toàn, đến năm 2018 cô mới trở lại. Năm ấy, Adam ngồi dưới hàng ghế khán giả đã đứng dậy, huýt vang cổ vũ vợ mình. Trong bộ nội y lộng lẫy, Behati hướng mắt về phía chồng và nở nụ cười ngọt ngào.

Theo Daily Mail, Behati đam mê làm người mẫu nhưng cô đặt gia đình lên trên hết. Cô chia sẻ bản thân hài lòng với cuộc sống hiện tại: "Tôi cảm thấy may mắn khi có người cha tuyệt vời. Các con tôi cũng may mắn khi có một ông bố đáng yêu. Cha đã chỉ cho tôi biết thế nào là một người chồng mình cần. Và tôi đã tìm thấy Adam," siêu mẫu bày tỏ. Behati khiến Levine thay đổi quan niệm về hôn nhân. Từng yêu tự do, chơi bời nhưng ở hiện tại, anh đã trở thành quý ông mẫu mực của gia đình.

Phòng thu âm của Adam Levine treo bức tranh đen trắng vẽ một chú tê giác khổng lồ - loài động vật hoang dã mà vợ anh thành lập một tổ chức giải cứu, bảo tồn. Adam là một người có gu thẩm mỹ thú vị và ấn tượng. Anh đã dành nhiều thời gian xem xét chọn lựa và sắp đặt bàn ghế cũng như thiết kế ánh sáng và màu sắc. Điều này được phản ánh rõ rệt qua mỗi gian phòng, từ chiếc ghế Jacques Adnet đến bàn Charlotte Perriand trong phòng làm việc, đến bức tranh Raymond Pettibon đồ sộ treo lơ lửng trong phòng ngủ của cặp đôi.

Bộ sưu tập nghệ thuật ấn tượng của cặp đôi này còn có tác phẩm của các tài năng như Henry Taylor, Richard Prince, Mary Corse, Mary Weatherford, Albert Oehlen và từ một số người bạn như Sage Vaughn và Andrew Zuckerman. Đặc biệt, bức tranh con cá mập lơ lửng trên cánh đồng của Vaughn treo trước bàn dài xuất hiện trên bìa album Jordi của Maroon 5.

Adam Levine cũng trang trí căn nhà bằng một số "tác phẩm thời trang" yêu thích của mình, ví dụ như một đôi Jordan 1 trưng bày trong bếp. Anh chia sẻ: "Tôi là một người sưu tập giày, và đây mới chỉ là những đôi Jordan 1 mà tôi sở hữu thôi. Tôi yêu nét thẩm mỹ của những đôi giày đã sờn mang dáng dấp cổ điển. Cũng hơi lạ khi tôi lại trưng bày giày trong bếp. Nhưng thôi, sao cũng được".

Phòng chiếu phim là nơi các con của cặp sao yêu thích. Vợ chồng Adam Levine cũng xem các chương trình thể thao ở đây. Ngoài ra, ngôi nhà còn có quầy bar, phòng xông hơi, phòng tập gym và yoga.

Kiến trúc sư cảnh quan Mark Rio đảm bảo rằng không gian ngoài trời của ngôi nhà đủ linh hoạt để bố trí nội thất. Ông đã tạo ra nhiều “điểm đến” vui chơi và thư giãn riêng biệt để mang đến những trải nghiệm đa dạng xung quanh khuôn viên, hòa quyện vào thiên nhiên xinh đẹp. "Đây chính xác là nơi ẩn dật không thể tuyệt vời hơn cho cặp đôi nổi tiếng và hai cô con gái của họ,” kiến trúc sư Mark Rio khẳng định.