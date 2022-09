Cao tốc Cam Lộ - La Sơn sắp đến ngày về đích

Dự án đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn kết nối tỉnh Quảng Trị với Thừa Thiên - Huế đang chuẩn bị về đích, các nhà thầu phấn đấu sẽ hoàn thành vào cuối tháng 10/2022, đảm bảo yêu cầu mục tiêu chung của Chính phủ sẽ hoàn thành 361 km cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 1 trong năm 2022.

Ông Nguyễn Hữu Quyến, cán bộ kỹ thuật phụ trách gói thầu số 7 dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn đi qua địa bàn huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết, mấy tháng qua liên doanh nhà thầu đều bố trí lực lượng công nhân cùng hàng chục phương tiện máy móc thiết bị làm việc “ba ca, bốn kíp” liên tục ngày đêm để bù đắp lại khoảng thời gian bị chậm trước đây do thiếu nguồn vật liệu đất đắp cũng như ảnh hưởng thời tiết mưa lũ, dịch bệnh Covid-19.

Theo ông Quyến, gói thầu số 7 của dự án là đoạn tuyến có chiều dài hơn 8 km, hiện nay đã cơ bản hoàn thành việc thảm nhựa mặt đường, tuy nhiên vẫn còn gần 200 m là vị trí phát sinh đất nền yếu cần có thời gian để xử lý.

“Với vị trí đất nền yếu này, các nhà thầu đang đẩy nhanh công tác đắp nền huy động nhiều lực lượng, phương tiện tổ chức thi công xuyên đêm cho kịp tiến độ và phấn đấu sẽ hoàn thành thảm lớp nhựa mặt đường C12.5 vào đầu tháng 10/2022”, ông Quyến khẳng định.

Đoạn tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn là 1 trong 11 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam phía Đông được khởi công từ tháng 9/2019, có tổng chiều dài xây dựng là 98,35 km. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 6.675 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ. Giai đoạn đầu, dự án được đầu tư với quy mô hai làn xe, bề rộng nền đường là 12 m, riêng các đoạn vượt xe có quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường là 23 m. Giai đoạn hoàn chỉnh, tuyến cao tốc này sẽ có quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường là 23 m.

Anh Nguyễn Văn Chương, một lái xe lu cho biết, khi làm việc ban đêm, ngoài việc hỗ trợ công nhân bữa ăn tăng ca, nhà thầu còn trả lương làm thêm theo giờ ở mức cao hơn 1,5 lần so với làm ca vào ban ngày nên anh em công nhân cũng phấn khởi quyết tâm hoàn thành khối lượng còn lại để sớm thông xe toàn tuyến cao tốc này.

Các gói thầu 5, 6, 7 (trong tổng số 11 gói thầu) của tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn đi qua địa bàn huyện Phong Điền, thị xã Hương Trà và thành phố Huế thời gian qua bị chậm so với tiến độ chung của dự án do nhiều nguyên nhân khác nhau. Riêng gói thầu số 6 có chiều dài 8,5 km, hiện đã hoàn thành thảm bê tông nhựa 2,5 km, các hạng mục cầu, cống trên tuyến cơ bản đã làm xong. Hiện nay, đoạn còn lại của tuyến này đang được các nhà thầu tập trung thi công phần móng mặt đường. Cũng như các gói thầu khác, gói thầu số 6 chậm tiến độ do bị động vì thiếu nguồn vật liệu đất đắp nền đường.

Theo anh Nguyễn Dương Ngọc, chỉ huy trưởng công trường Công ty xây dựng Thành Phát, đơn vị thi công gói thầu số 6 cho biết, do thiếu nguồn vật liệu đắp nền nên trong 2 năm đầu tiên, các nhà thầu trong liên doanh chỉ đắp được khoảng 20% - 30% khối lượng, rồi chuyển qua tập trung lầm cầu, cống trên tuyến, chờ đợi các mỏ đất được cấp phép để thi công. “Nhờ Chính phủ ban hành kịp thời một số nghị quyết để tháo gỡ “nút thắt” về nguồn vật liệu đất đắp nên nhiều mỏ đất mới ở tỉnh Thừa Thiên - Huế được bổ sung đưa vào khai thác phục vụ dự án từ cuối năm 2021. Vì vậy, đến nay, tại gói thầu số 6 đã hoàn thành cơ bản phần đắp nền đường, đang chuyển qua giai đoạn thi công phần móng mặt đường trước khi thảm nhựa”, anh Ngọc cha sẻ thêm.

Hiện tại trên công trường tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn độ dài 98,35 km, các nhà thầu trong liên doanh cũng phối hợp hỗ trợ lẫn nhau về thiết bị máy móc, phấn đấu hết tháng 9 này sẽ làm xong phần móng mặt, sang tháng 10 sẽ thi công phần mặt đường bê tông nhựa.

Trong chuyến đi khảo sát thực tế tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn vào tháng đầu tháng 9/2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Thừa Thiên - Huế, tỉnh Quảng Trị, Bộ Giao thông Vận tải, Ban quản lý dự án, đặc biệt là các nhà thầu. Theo Phó Thủ tướng, đây là đoạn cao tốc đạt giá trị sản lượng thực hiện cao nhất (trên 94% giá trị hợp đồng-PV) trong số 4 dự án thành phần của tuyến cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 1 dự kiến hoàn thành trong năm 2022.

Ông Lê Văn Sáu, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh - đơn vị được giao làm chủ đầu tư dự án tuyến cao tốc này cho biết, đến nay tiến độ toàn bộ các gói thầu của tuyến đường đi qua địa bàn hai tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế đã cơ bản đáp ứng tiến độ theo yêu cầu của Bộ Giao thông Vận tải.

Với tiến độ thi công như hiện nay, dự kiến đoạn tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn sẽ hoàn thành vào cuối tháng 10/2022 và đưa vào khai thác trong tháng 11/2022, đảm bảo tiến độ như mục tiêu của Chính phủ đã thông qua là trong năm 2022 hoàn thành, đưa vào khai thác 04 đoạn tuyến: Mai Sơn - Quốc lộ 45, Cam Lộ - La Sơn, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây.