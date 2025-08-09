Thứ Năm, 14/08/2025

Trang chủ Đầu tư

Hà Tĩnh thu hút gần 20.000 tỷ đồng vốn đầu tư

Nguyễn Thuấn

09/08/2025, 13:44

Với gần 20.000 tỷ đồng vốn đầu tư thu hút được trong 7 tháng năm 2025, Hà Tĩnh đang duy trì đà tăng trưởng ổn định. Nguồn vốn này đến từ 24 dự án trong nước và 3 dự án có vốn đầu tư nước ngoài

Hà Tĩnh đang điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
Hà Tĩnh đang điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Theo thông tin từ UBND tỉnh Hà Tĩnh, 7 tháng năm 2025, hoạt động thu hút đầu tư trên địa bàn tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Trong thời gian này, tỉnh đã chấp thuận chủ trương 24 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn hơn 19.632 tỷ đồng; đồng thời cấp phép cho 3 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký hơn 14,4 triệu USD. Trong đó, đáng chú ý có Dự án Nhà máy sản xuất tinh luyện Ferro Chromnium Cacbon Thấp Lirr Việt Nam trị giá 1,75 triệu USD; Dự án Nhà máy sản xuất cây thông Noel nhân tạo trị giá 11,185 triệu USD; và Nhà máy Trang phục quốc tế Gaiwach Hà Tĩnh.

Lũy kế đến nay, toàn tỉnh Hà Tĩnh có 1.553 dự án đầu tư, với tổng quy mô vốn khoảng 550.000 tỷ đồng. Trong số này, hơn 1.480 dự án trong nước chiếm tổng mức đầu tư hơn 150.000 tỷ đồng; 73 dự án có vốn đầu tư nước ngoài đạt hơn 16,1 tỷ USD.

Cùng với việc thu hút dự án mới, Hà Tĩnh cũng tập trung đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án đã ký kết tại Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh. Đến thời điểm này, có 9 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng vốn hơn 29.250 tỷ đồng và 22 dự án khác đang hoàn thiện hồ sơ thủ tục.

Bên cạnh đó, tỉnh đang chỉ đạo, hỗ trợ nhà đầu tư đẩy nhanh hoàn thiện các thủ tục triển khai những dự án quy mô lớn tại Khu Kinh tế Vũng Áng. Nổi bật là Nhà máy sản xuất thép không gỉ với vốn dự kiến 9.800 tỷ đồng; Kho khí LNG quy mô 27.000 tỷ đồng; và Dự án điện khí Vũng Áng công suất 1.500MW, vốn đầu tư dự kiến 40.000 tỷ đồng.

Không chỉ tập trung vào thu hút đầu tư, Hà Tĩnh còn ghi nhận sự gia tăng mạnh mẽ về số lượng doanh nghiệp thành lập mới. Trong 7 tháng năm 2025, toàn tỉnh có 999 doanh nghiệp được thành lập, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy môi trường kinh doanh đang dần được cải thiện và hấp dẫn hơn đối với cộng đồng doanh nghiệp.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng 8,7% cả năm 2025 theo chỉ tiêu Chính phủ giao (cao hơn mức 8% của nghị quyết trước đó), đồng thời bảo đảm 6 tháng cuối năm tăng trưởng 9,1%, tỉnh Hà Tĩnh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, Hà Tĩnh đặc biệt chú trọng thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, coi đây là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Các nhiệm vụ trọng tâm bao gồm: tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ các dự án đã ký kết tại Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh; tạo điều kiện thuận lợi để người dân và doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tín dụng phục vụ sản xuất, kinh doanh; đồng thời khuyến khích đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ trên địa bàn.

Với những kết quả đạt được trong hơn nửa đầu năm và quyết tâm cao trong chỉ đạo điều hành, Hà Tĩnh kỳ vọng sẽ hoàn thành và vượt các mục tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra, tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Hà Tĩnh Hà Tĩnh thu hút đầu tư

