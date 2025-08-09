Thứ Năm, 14/08/2025

Trang chủ Đầu tư

Đồng Nai kiến nghị hỗ trợ hơn 1.300 tỷ đồng nâng cấp 4 tuyến quốc lộ

Thanh Thủy

09/08/2025, 10:00

Tỉnh Đồng Nai kiến nghị Trung ương hỗ trợ hơn 1.300 tỷ đồng để nâng cấp, sửa chữa bốn tuyến quốc lộ đi qua địa bàn tỉnh đã xuống cấp nghiêm trọng…

Quốc lộ 51 trên địa phận tỉnh Đồng Nai xuất hiện nhiều ổ voi, ô gà, gây mất an toàn giao thông. Ảnh: TTXVN
Quốc lộ 51 trên địa phận tỉnh Đồng Nai xuất hiện nhiều ổ voi, ô gà, gây mất an toàn giao thông. Ảnh: TTXVN

Ngày 7/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 trực tuyến với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thủ tướng đề nghị các đại biểu phân tích, đánh giá tình hình; các địa phương nêu các vướng mắc trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp cần Trung ương tháo gỡ; phân tích các bài học kinh nghiệm từ đầu năm và trong 5 năm qua để tiếp tục phát huy và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng thời, tăng tốc, bứt phá, táo bạo, thần tốc hơn nữa nhằm đạt các mục tiêu của năm 2025 và cả nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra.

Tại phiên họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức đã kiến nghị Trung ương hỗ trợ hơn 1.300 tỷ đồng để sửa chữa, nâng cấp 4 tuyến quốc lộ.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức, hiện nay, Bộ Xây dựng đã bàn giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của 4 tuyến đường gồm: quốc lộ 1, quốc lộ 20, quốc lộ 51 và quốc lộ 56; với tổng chiều dài 150 km. Hiện trạng các tuyến quốc lộ được bàn giao đã xuống cấp nặng, đặc biệt là quốc lộ 51 cần cấp bách phải nâng cấp, sửa chữa.

Dự kiến, kinh phí sửa chữa toàn diện các tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh hơn 1.300 tỷ đồng. Trong đó, ước tính quốc lộ 1 là 141 tỷ đồng, quốc lộ 20 là 317 tỷ đồng, quốc lộ 51 là 842 tỷ đồng và quốc lộ 56 là 65 tỷ đồng.

Trong điều kiện ngân sách tỉnh còn nhiều khó khăn do tập trung đầu tư các tuyến giao thông kết nối vùng, tỉnh Đồng Nai kiến nghị Chính phủ xem xét hỗ trợ từ ngân sách trung ương số tiền 1.365 tỷ đồng để thực hiện nâng cấp, sửa chữa các tuyến quốc lộ nêu trên.

Trước đó, ngày 6/6, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cũng đã có Văn bản số 7093/UBND-KTN gửi Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng kiến nghị bố trí kinh phí để tỉnh thực hiện sửa chữa các tuyến quốc lộ qua địa bàn.

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Văn bản số 3388/UBND-KTNS ngày 1/4/2025 kiến nghị hỗ trợ kinh phí đầu tư một số dự án (cầu Cát Lái, cầu Mã Đà và đường dẫn từ cầu Mã Đà đến đường Vành đai 4 TP.HCM) và Văn bản số 2153/UBND-KTN ngày 31/7/2025 kiến nghị được áp dụng hình thức lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt để lựa chọn nhà đầu tư hệ thống ống dẫn nhiên liệu cho tàu bay từ cảng đầu nguồn tới ranh giới Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

