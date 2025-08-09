Chọn xong chủ đầu tư cho dự án đường Vành đai 4 TP.HCM qua Đồng Nai

Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa công bố việc lựa chọn chủ đầu tư cho một trong các dự án thành phần thuộc dự án Vành đai 4 TP.HCM, dự án thành phần 1-2 qua địa bàn.

Đây là quyết định chủ đầu tư lần đầu tiên được công bố, mở ra hướng triển khai nhanh và minh bạch, đóng vai trò quan trọng để giảm kẹt xe, tăng cường liên kết vùng.

Tại cuộc họp với các đơn vị liên qua về các dự án thành phần đường Vành đai 4 TP.HCM qua Đồng Nai chiều 07/8 vừa qua, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Văn Hà đã giao Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư cho dự án thành phần 1-2. Cụ thể bao gồm các hạng mục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng đường gom, đường bên trên địa bàn tỉnh, với tổng mức đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng, sử dụng hoàn toàn từ nguồn ngân sách địa phương.

Đây là bước cần thiết để khởi động các giai đoạn tiếp theo như lập phương án đền bù, bố trí tái định cư và thi công tuyến đường phục vụ kết nối liên vùng.

Ngoài dự án thành phần 1-2, còn có dự án thành phần 2-2, gồm xây dựng đường cao tốc từ cầu Châu Đức đến cầu Thủ Biên và cầu Thủ Biên, với tổng mức đầu tư hơn 16.200 tỷ đồng theo phương thức thức đối tác công tư (PPP). Trong đó, tỉnh Đồng Nai dự kiến đóng góp khoảng 4.000 tỷ, phần còn lại hơn 12.200 tỷ huy động từ các nhà đầu tư.

Tuy nhiên, quyết định chọn nhà đầu tư cho thành phần PPP vẫn chưa được thực hiện. Nguyên nhân là hiện vẫn thiếu nghị định hướng dẫn chi tiết để Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công đi vào thực thi. Vì vậy, Đồng Nai buộc phải chờ văn bản hướng dẫn từ Chính phủ để triển khai các bước tiếp theo, như phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, tổ chức đấu thầu và ký kết hợp đồng đầu tư... Trước mắt, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai sẽ giao đơn vị chủ đầu tư thực hiện lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi dự án khi Chính phủ ban hành nghị định hướng dẫn thi hành Luật về PPP.

Dự án Vành đai 4 TP.HCM có tổng chiều dài 207,26 km, đi qua TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương và Long An. Sau khi địa giới hành chính được sắp xếp lại, hai địa phương là Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương nhập vào TP.HCM mở rộng, trong khi Long An nay là tỉnh Tây Ninh mới.

Trong đó, đoạn đi qua Bình Dương dài gần 48 km đã được tỉnh thông qua chủ trương đầu tư và đang triển khai riêng. Phần còn lại hơn 159 km sẽ tiếp tục được làm, gồm hơn 38 km qua TP.HCM, 46 km qua Đồng Nai và gần 75 km đi qua Tây Ninh mới.

Dự án đường Vành đai 4 có tốc độ thiết kế 100 km/h, quy mô 8 làn xe cao tốc; tổng bề rộng nền đường (bao gồm đường cao tốc và đường song hành) 74,5m. Ở giai đoạn phân kỳ, quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 100 km/h, chiều rộng nền đường 25,5 m; đầu tư đường song hành, đường gom hai bên tuyến đường bộ cao tốc tại các vị trí qua khu dân cư, khu đô thị. Giai đoạn hoàn chỉnh đầu tư với quy mô 8 làn xe cao tốc, tổng bề rộng nền đường 74,5 m; đầu tư đồng bộ đường song hành quy mô tối thiểu 2 làn xe.

Dự án đường Vành đai 4 TP.HCM được Quốc hội thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư ngày 27/6/2025 tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV. Theo đó, dự án được chuẩn bị đầu tư, thực hiện từ năm 2025; hoàn thành công trình đưa vào vận hành, khai thác trong năm 2029.