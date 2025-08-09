Chuyến bay chuyên chở hàng hóa của FedEx.

Trong thập kỷ qua, Việt Nam đã chứng tỏ sự bền bỉ phi thường. Từ việc phục hồi sau khủng hoảng tín dụng và ngân hàng năm 2012 cho đến lúc vượt qua cú sốc kinh tế từ đại dịch Covid-19, tinh thần Việt Nam vẫn luôn vững vàng. Đất nước không chỉ hồi phục nhanh chóng sau đại dịch mà còn trở thành một trong số ít nền kinh tế châu Á ghi nhận tăng trưởng tích cực trong năm 2020. Chính quyết tâm biến thách thức thành cơ hội, khó khăn thành tiến bộ đã định hình tính cách và con người Việt Nam.

Tôi đã tận mắt chứng kiến tinh thần đó ở những nhân viên giao nhận, kỹ sư và các nhà quản lý của FedEx tại đây. Đó là điều khiến Việt Nam không chỉ kiên cường mà còn không lùi bước trước bất kỳ trở ngại nào.

VIỆT NAM - TRÁI TIM CỦA MỘT TƯƠNG LAI KẾT NỐI

Trong năm qua, tôi đã có cơ hội đến Việt Nam không chỉ một mà đến bốn lần. Lần đầu vào tháng 4 năm 2024 cùng Jill Brannon, Giám đốc Kinh doanh của tập đoàn, sau đó vào tháng 6 cùng Richard Smith, Giám đốc Vận hành Quốc tế kiêm Tổng Giám đốc hàng không FedEx, tiếp theo vào tháng 2 năm nay với cố sáng lập Fred Smith, và gần đây nhất là trong chuyến thăm của đội ngũ lãnh đạo cấp cao FedEx tới Việt Nam.

Trong chuyến đi gần đây tại Thành phố Hồ Chí Minh, tôi có vinh dự được gặp gỡ đội ngũ nhân viên, trải nghiệm trực tiếp mô hình vận hành mới và dành thời gian cho cộng đồng. Những gì tôi chứng kiến không chỉ là sự xuất sắc trong kinh doanh, mà còn là niềm tin vào tương lai. Tôi được chứng kiến một quốc gia đang tiến bước với mục tiêu rõ ràng, một đội ngũ làm việc bằng cả trái tim, và một cộng đồng vươn lên bằng sự kiên định.

Bà Kawal Preet, Chủ tịch FedEx Châu Á Thái Bình Dương cùng ông Richard Smith, Giám đốc Vận hành Quốc tế kiêm Tổng Giám đốc hàng không FedEx.

Việt Nam không chỉ là một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu, mà còn là một câu chuyện về sự chuyển mình. Và hành trình đó chỉ mới bắt đầu.

CÙNG NHAU CHUYỂN MÌNH

Việt Nam đã nhanh chóng chuyển mình từ một thị trường mới nổi thành một cường quốc sản xuất toàn cầu. Với lực lượng lao động trẻ, am hiểu công nghệ và nền tảng giao thương vững chắc, quốc gia này đang nhanh chóng trở thành trung tâm logistics và sản xuất hàng đầu châu Á.

Tham vọng trở thành trung tâm phân phối giá trị cao cho khu vực Đông Nam Á của Việt Nam cũng gắn liền với tầm nhìn của FedEx - giúp khách hàng cạnh tranh và thành công với tư cách là mạng lưới logistics thông minh nhất thế giới. Dù là nhịp độ năng động của các khu công nghiệp hay sức sống lan tỏa từ cộng đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ, rõ ràng Việt Nam không chỉ tham gia mà còn góp phần định hình nền kinh tế toàn cầu.Tại FedEx, chúng tôi không chỉ vận chuyển hàng hóa mà còn tạo ra sự kết nối. Đó là lý do vì sao chuyển đổi không phải sáng kiến nhất thời, mà là một hành trình liên tục được chúng tôi đón nhận mỗi ngày. FedEx gọi đó là đổi mới không ngừng.

Tinh thần đổi mới này đặc biệt rõ nét trong hoạt động thương mại ngày càng phát triển giữa Việt Nam và châu Âu, một trong những tuyến giao thương tăng trưởng nhanh nhất trong mạng lưới toàn cầu của chúng tôi. Hiệp định Thương mại Tự do Liên minh châu Âu – Việt Nam (EVFTA) mở ra cánh cửa cho các nhà xuất khẩu Việt Nam tiếp cận thị trường hơn 400 triệu người tiêu dùng, đồng thời mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp châu Âu nhờ vị trí chiến lược của Việt Nam tại Đông Nam Á.

Để hỗ trợ đà tăng trưởng này, FedEx đã cải tiến các tuyến bay giữa Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều thị trường trọng điểm tại châu Âu, rút ngắn thời gian trung chuyển đến hai ngày làm việc và tăng cường khối lượng vận chuyển. Những cải thiện trên giúp các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, tiếp cận thị trường mới nhanh chóng và đáng tin cậy hơn bao giờ hết.

Tháng 6 năm 2025, chúng tôi triển khai mô hình phục vụ trực tiếp tại Việt Nam, đây là một cột mốc quan trọng đưa chúng tôi đến gần khách hàng hơn nữa. Mô hình này nâng cao phản ứng nhanh trước biến động thị trường, cải thiện tính minh bạch trong vận hành và giúp FedEx hỗ trợ tốt hơn các doanh nghiệp địa phương khi Việt Nam đang vươn cao trên trường quốc tế. Cốt lõi của những sáng kiến này là tạo ra khả năng kết nối toàn cầu liền mạch cho Việt Nam, giúp các doanh nghiệp mở rộng quy mô, phạm vi hoạt động với sự tự tin và đủ sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

DẪN DẮT TỪ TRÁI TIM - MỘT CHUYẾN THĂM ĐÁNG NHỚ

Một trong những khoảnh khắc ý nghĩa nhất trong lần đến Việt Nam gần đây của tôi không diễn ra trong phòng họp hay cơ sở vận hành, mà tại Mái ấm Ánh Sáng ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Cùng với các tình nguyện viên từ đội ngũ Việt Nam và ban lãnh đạo khu vực, chúng tôi đã dành trọn buổi sáng lắp ráp và trao tặng xe đạp cho các em nhỏ đang được nuôi dưỡng tại đây. Mọi người cùng cười đùa, cùng vui chơi và cùng lắng nghe câu chuyện của các em. Và trong khoảnh khắc giản dị khi trao đi thời gian và sự quan tâm, một lần nữa tôi ý thức được lý do chúng tôi đã và đang làm những điều này.

Nhân viên FedEx cùng các em nhỏ tại Mái ấm Ánh Sáng

Là một công ty toàn cầu với sứ mệnh kết nối con người và khai mở tiềm năng, FedEx hiểu rằng nâng cao môi trường học tập cho trẻ em Việt Nam chính là góp phần xây dựng những cộng đồng kiên cường, sáng tạo và phát triển. Khi được trao quyền và có đủ nguồn lực để phát triển, các em sẽ có nhiều cơ hội trở thành những nhà lãnh đạo và nhà đổi mới trong tương lai, từ đó tiếp tục nâng đỡ người khác và đóng góp cho sự tăng trưởng của nền kinh tế.

Niềm tin này thúc đẩy cam kết không ngừng của chúng tôi đối với các sáng kiến giáo dục trong khu vực và trên toàn thế giới. Thông qua chương trình gắn kết cộng đồng toàn cầu FedEx Cares, chúng tôi tập trung vào những sáng kiến trao quyền cho trẻ em, thúc đẩy học tập và tạo ra cơ hội phát triển, đảm bảo rằng không một trẻ em nào bị bỏ lại phía sau.

TƯƠNG LAI XÂY DỰNG TỪ GIÁ TRỊ SẺ CHIA

Với sự nghiệp gắn bó cùng lĩnh vực vận hành tại Singapore và từng thiết kế các mạng lưới vận tải hàng không và mặt đất trên khắp châu Á, tôi dễ dàng nhận ra những tín hiệu của một thị trường sẵn sàng bứt phá dẫn đầu. Và ở Việt Nam, tín hiệu đó thật rõ ràng. Việt Nam nằm tại điểm giao thoa của các tuyến thương mại trọng yếu, sở hữu hệ thống cảng biển, sân bay và khu công nghiệp đang mở rộng cả về quy mô lẫn mức độ hiện đại.

Tôi nhìn thấy ở Việt Nam những yếu tố nền tảng của một hệ sinh thái logistics vững mạnh: kết nối đa phương thức, mức độ số hóa ngày càng tăng, và chiến lược quốc gia gắn liền với tăng trưởng thương mại. Năng lượng ở đây không chỉ nằm trong sự chuyển động, mà còn ở đà phát triển.

Từ những dự án đầu tư cơ sở hạ tầng dài hạn như Sân bay Quốc tế Long Thành đến các cải cách gần đây khuyến khích kinh tế tư nhân tham gia và mở ra tăng trưởng cho các lĩnh vực giá trị cao như công nghệ và y tế, Việt Nam đang từng bước xây dựng trụ cột cho một chuỗi cung ứng cạnh tranh và sẵn sàng cho tương lai.

Đối với FedEx, điều đó có nghĩa là chúng tôi không chỉ mở rộng hoạt động mà còn hợp tác, gắn bó chặt chẽ cùng một quốc gia đang trở thành trung tâm phát triển logistics cho châu Á và hơn thế nữa.

(*) Chủ tịch FedEx Châu Á Thái Bình Dương