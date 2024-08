Chính sách kinh tế Mỹ: Cử tri tin bà Harris hơn ông Trump

Cuộc thăm dò là khảo sát hàng tháng do tờ báo Financial Times và Trường Kinh doanh Ross thuộc Đại học Michigan (Mỹ) phối hợp thực hiện. Khảo sát này đánh dấu sự thay đổi đáng kể trong tâm lý của cử tri sau khi Tổng thống Joe Biden rút khỏi cuộc tranh cử tổng thống năm nay.

Trước đó, hôm 5/8, bà Harris, hiên là Phó tổng thống Mỹ, chính thức trở thành ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ và đối đầu với ông Trump trong cuộc bầu cử vào ngày 5/11 tới.

Thăm dò cho thấy 42% cử tri Mỹ được hỏi nói rằng họ tin tưởng bà Harris hơn trong việc giải quyết các vấn đề kinh tế, so với 41% tin tưởng ông Trump. Đáng chú ý, tỷ lệ tin tưởng ông Trump không thay đổi so với dữ liệu của tháng trước, trong khi tỷ lệ của bà Harris tăng 7 điểm phần trăm so với mức mà ông Biden đạt được hồi tháng 7.

“Cử tri tỏ ra lạc quan về bà Harris so với ông Biden. Điều nay cho thấy ông Biden bị đánh giá là đang làm không tốt tới mức nào, cũng như bà Harris được cho là đang làm tốt thế nào”, ông Erik Gordon, giáo sư tại Đại học Michigan, nhận xét.

Dù sức khỏe nền kinh tế Mỹ và số liệu việc làm vẫn tốt, ông Biden đang gặp khó khăn trong việc thuyết phục cử tri rằng các chính sách kinh tế của mình mang lại lợi ích cho họ. Điều này vẫn tiếp diễn sau khi ông tuyên bố dừng chiến dịch tranh cử.

Theo kết quả thăm dò, đa số người Mỹ vẫn xem lạm phát là mối lo lớn nhất. Chỉ 19% cử tri được hỏi nói rằng ở thời điểm hiện tại họ sống sung túc hơn so với thời điểm ông Biden nhậm chức vào năm 2021. Tuy nhiên, kết quả thăm dò cũng cho thấy bà Harris có khả năng tạo sự cách biệt với ông Biden về các vấn đề kinh tế. 60% cử tri được hỏi nói rằng Phó tổng thống có thể thay đổi hoàn toàn hoặc phần lớn các chính sách kinh tế của ông Biden.

Bà Harris cũng nhận được tỷ lệ ủng hộ cao hơn đáng kể so với ông Biden với 46% cử tri tham gia thăm dò nói rằng họ ủng hộ những gì bà đang làm trên cương vị phó tổng thống, so với 41% ủng hộ kết quả công việc của Tổng thống.

Tuy nhiên, cuộc thăm dò cũng cho thấy những lo lắng hiện tại của cử tri về nền kinh tế vẫn có thể mang lại lợi thế cho ông Trump. Trong một cuộc họp báo được phát trên truyền hình tuần trước, vị cựu Tổng thống tiếp tục chỉ trích chính quyền Biden về vấn đề lạm phát.

Chỉ 25% cử tri được hỏi đánh giá bối cảnh kinh tế Mỹ hiện tại là “rất tốt” hoặc “tốt”, trong khi 42% nhận định rằng tình hình sẽ “tốt hơn nhiều” hoặc “tốt hơn ít nhiều” nếu ông Trump tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai. Chỉ 33% nói rằng nền kinh tế sẽ “tốt hơn nhiều” hoặc “tốt hơn ít nhiều” nếu bà Harris trở thành tổng thống.

“Cuộc thăm dò là tin tốt với những nghị sĩ Dân chủ đã cảm thấy lo lắng, nhưng mối lo của họ vẫn chưa chấm dứt bởi cử tri vẫn cảm thấy mình sẽ sống sung túc hơn nếu ông Trump làm tổng thống và hầu hết cử tri nghĩ thường nghĩ về lợi ích của bản thân trước và các chính sách kinh tế sau”, ông Gorden nói.

Ông Trump được ủng hộ cao hơn bà Harris trong một số vấn đề kinh tế cụ thể, đặc biệt là vấn đề thương mại với 43% cử tri tin tưởng ông hơn trong việc xử lý mối quan hệ kinh tế với Trung Quốc, so với chỉ 39% ủng hộ Phó tổng thống.

Ông Trump từ lâu có lập trường chính sách kinh tế bảo hộ với Trung Quốc. Ông từng tuyên bố sẽ tăng thuế với ô tô và nhiều hàng hóa nhập khẩu khác nếu trở lại làm chủ Nhà Trắng.

Cuộc thăm dò trên của Financial Times và Đại học Michigan được thực hiện trực tuyến từ ngày 1/8 đến ngày 5/8 với sự tham gia của 1.001 cử tri Mỹ và có sai số cộng/trừ 3,1 điểm phần trăm.