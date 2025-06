Chính thức "thành lập" Hải Phòng mới

Buổi lễ được truyền trực tuyến tới 114 xã, phường đặc khu (mới) trên địa bàn thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương, với sự tham gia của lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Trong phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, nghị quyết của Quốc Hội về sáp nhập tỉnh, thành phố là quyết sách chính trị quan trọng trong cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, mở ra trang sử mới, thời kỳ mới của quốc gia nói chung và thành phố Hải Phòng mới nói riêng.

Kế thừa những thành tích phát triển kinh tế - xã hội của Hải Dương và Hải Phòng trong lịch sử và những năm qua, sau sáp nhập thành phố Hải Phòng mới cần nỗ lực hơn nữa, tiếp tục tiến bước mạnh mẽ, trở thành trung tâm kinh tế - xã hội, thành phố cảng biển lớn, đầu mối giao thông quan trọng cả đường bộ, hàng hải và hàng không với hạ tầng phát triển đồng bộ, hiện đại; tạo lập, mở rộng môi trường đầu tư hấp dẫn của vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước; là điểm sáng về thành tích giáo dục, cùng các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân…

Chỉ trong vài tháng qua, các cấp ủy, chính quyền của thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương đã rất nỗ lực, phối hợp nhịp nhàng, chỉ đạo điều hành hệ thống chính trị 2 địa phương thực hiện nhiệm vụ sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, bảo đảm chất lượng, yêu cầu.

Đến nay, công tác vận hành tổ chức bộ máy mới sau hợp nhất của thành phố Hải Phòng và các xã, phường, đặc khu đã hoàn tất, nhận được sự đồng thuận cao của người dân. Các xã, phường, thị trấn, cấp huyện, tỉnh Hải Dương và thành phố Hải Phòng cũ đã hoàn thành sứ mệnh vẻ vang qua các giai đoạn lịch sử, sẵn sàng chuyển sang một thời kỳ phát triển mới mạnh mẽ hơn.

Sau hợp nhất, thành phố Hải Phòng mới sẽ chính thức trở thành một siêu đô thị với diện tích tự nhiên gần 3.200 km2; dân số gần 4,7 triệu người. Thành phố có 114 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 67 xã, 45 phường và 2 đặc khu (Cát Hải, Bạch Long Vĩ). Trung tâm hành chính được đặt tại Khu đô thị mới Bắc Sông Cấm, thuộc phường Thủy Nguyên.

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Lê Ngọc Châu làm Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng (mới). Bí thư thành phố Hải Phòng (cũ) Lê Tiến Châu tiếp tục giữ chức Bí thư thành phố Hải Phòng (mới).

Việc sắp xếp các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong các cơ quan, đơn vị và bố trí trụ sở cũng đã được 2 địa phương tính toán kỹ lưỡng. Từ ngày 28/6/2025, khoảng 1.000 công chức, viên chức, người lao động tỉnh Hải Dương đã di chuyển về trụ sở mới ở thành phố Hải Phòng.

Hệ thống thông tin điều hành của các cơ quan chính quyền; hệ thống giải quyết thủ tục hành chính đã được thiết lập và phổ biến đến các công chức, viên chức để thực hiện theo mô hình mới; các chính sách đặc thù của 2 địa phương trước hợp nhất, nhất là lĩnh vực an sinh xã hội đã được rà soát để đề xuất hướng thực hiện đồng bộ sau hợp nhất.

Việc sáp nhập Công an tỉnh Hải Dương vào Công an thành phố Hải Phòng và sắp xếp, tổ chức bộ máy lực lượng Công an thành phố Hải Phòng mới theo mô hình chính quyền đô thị hai cấp đã được hoàn thiện.

Theo đó, Công an thành phố Hải Phòng chính thức có 114 đơn vị công an cấp xã (45 công an phường, 67 công an xã và 2 công an đặc khu Cát Hải, Bạch Long Vỹ). Đại tá Bùi Quang Bình, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, giữ chức Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng sau sáp nhập.

Chi cục Thuế khu vực III đã chủ động chuẩn bị để bộ máy đi vào hoạt động thông suốt khi triển khai thực hiện hợp nhất thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương. Đảm bảo sắp xếp tổ chức nhân sự, phân công địa bàn quản lý phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; chuẩn hóa toàn bộ dữ liệu người nộp thuế theo đơn vị hành chính mới, đảm bảo cập nhật chính xác địa bàn quản lý; tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế trong thực hiện các thủ tục về thuế…

Từ 1/7/2025, Chi cục hải quan Hải Phòng sẽ chính thức trở thành Chi cục Hải quan Khu vực III, với địa bàn quản lý là thành phố Hải Phòng mới, trụ sở mới cũng đặt tại Hải Phòng. Trên cơ sở đó, Chi cục sẽ ổn định hoạt động, ngày càng phát triển chính quy, hiện đại, đảm bảo duy trì tốt hiệu quả công tác sau khi thực hiện sáp nhập các đơn vị hành chính của thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương, đáp ứng tốt nhiệm vụ chuyên môn khi triển khai chính quyền địa phương 2 cấp của Hải Phòng.

Ngày 23/6/2025, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị bàn giao, sáp nhập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hải Dương về Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hải Phòng, sẵn sàng cho hợp nhất tỉnh Hải Dương và thành phố Hải Phòng mới từ 1/7/2025. Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp phù hợp với xu thế phát triển, cũng như yêu cầu thực tiễn trong quản lý, điều hành nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.