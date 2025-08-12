Triệt phá nhóm tội phạm dùng tiền ảo PAYN để lôi kéo hàng nghìn nhà đầu tư

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Phú Thọ, ngày 12/8,
Công an tỉnh Phú Thọ vừa triệt phá nhóm tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia sử dụng
mạng máy tính, mạng viễn thông để chiếm đoạt tài sản dưới hình thức mua bán đồng
tiền ảo có tên gọi PaynetCoin (PAYN).
Qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh
Phú Thọ phát hiện hoạt động nghi vấn vi phạm quy định về kinh doanh theo phương
thức đa cấp trái phép.
Nhóm đối tượng tại TP. Hồ Chí Minh đã sử dụng các trang web
như FMCPAY.com và AFF2024.com để đăng ký, kích hoạt các gói đầu tư cho người
tham gia theo mô hình đa cấp trái phép để hưởng % hoa hồng giới thiệu. Các đối tượng sử dụng tiền của người sau trả cho người trước
để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Do đó, ngày 15/7/2025, Phòng An ninh kinh tế, Phòng An ninh
điều tra Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an và các
Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh đồng loạt phá án tại nhiều địa điểm trên địa bàn tỉnh
Phú Thọ, Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.
Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ năm 2021, Nguyễn Văn
Hạ, SN 1980, ở xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai cùng đồng phạm tạo ra đồng tiền ảo
có tên là Paynetcoin (PAYN) hoạt động trên nền tảng Blockchain, xây dựng hệ thống
trả thưởng theo mô hình kim tự tháp (đa cấp).
Sau khi đăng ký mua gói đầu tư, người tham gia sẽ nhận được
tiền lãi từ 5% đến 9% hàng tháng theo gói đăng ký từ thấp đến cao.
Các đối tượng sử dụng đồng tiền PAYN để trả thưởng cho người
đầu tư. Nhà đầu tư sẽ dùng tiền này để đổi cho những người đang lưu giữ đồng tiền
mã hóa PAYN có nhu cầu trên sàn giao dịch FMCPAY.com thành đồng tiền mã hóa
USDT, từ đó có thể đổi thành USD hoặc VNĐ.
Ngoài ra, các đối tượng đưa ra thông tin gian dối là sàn
giao dịch đã được đăng ký tại Mỹ và đồng tiền mã hóa này có thể đăng ký mua vé
máy bay, đặt phòng khách sạn. Thực tế, không có đại lý bán vé máy bay, khách sạn
nào chấp nhận thanh toán bằng đồng tiền mã hóa PAYN.
Để phát triển hệ thống, lôi kéo người tham gia mua đồng
PAYN, thông qua mối quan hệ, Hạ trao đổi ý tưởng với Phan Viết Lập, SN 1983, ở
phường Bảy Hiền, TP. Hồ Chí Minh và nhiều đối tượng khác tổ chức các hội thảo,
hội nhóm để phát triển hệ thống đầu tư.
Bằng các thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã lôi kéo được
hàng nghìn người tham gia, với tổng số tiền huy động lên tới hàng tỷ USD.
Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi
tố vụ án, khởi tố 20 bị can về các hành vi: “Vi phạm quy định về kinh doanh
theo phương thức đa cấp” và “Sử dụng mạng máy tính, phương tiện điện tử thực hiện
hành vi chiếm đoạt tài sản” theo Điều 217a và Điều 290 Bộ luật Hình sự.
Quá trình phá án, cơ quan điều tra đã kê biên, phong tỏa nhiều
tài sản như tiền mặt, ngoại tệ, bất động sản có giá trị lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Hiện, Ban chuyên án đang tiếp tục thu thập các tài liệu chứng
cứ phục vụ quá trình mở rộng điều tra, truy tìm các đối tượng có liên quan để xử
lý nghiêm theo quy định của pháp luật và triệt để thu hồi tài sản cho các bị hại
trên cả nước.
Đồng thời, kêu gọi các đối tượng liên quan ra trình diện Cơ quan
An ninh điều tra để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước các lời mời gọi đầu
tư tiền ảo, kinh doanh đa cấp, tránh sập bẫy các đường dây lừa đảo tinh
vi.