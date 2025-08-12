Tổng Bí thư Tô Lâm dự Diễn đàn Kinh tế Việt Nam – Hàn Quốc
Hà Lê
12/08/2025, 15:17
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam – Hàn Quốc với chủ đề “Hợp tác phát triển chuỗi sản xuất trong trong kỷ nguyên mới!” không chỉ là không gian kết nối giữa các cộng đồng doanh nghiệp, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư song phương…
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc, sáng 12/8
(giờ địa phương), tại thủ đô Seoul, Bộ Tài chính Việt Nam, Bộ Thương mại,
Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc (MOTIE), Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn
Quốc (KCCI), Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức Diễn đàn Kinh tế Việt
Nam – Hàn Quốc với chủ đề “Hợp tác phát triển chuỗi sản xuất trong trong kỷ
nguyên mới!”.
Dự Diễn đàn có Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Hàn Quốc Kim
Min Seok, cùng đại biểu cấp cao hai nước và hơn 400 doanh nghiệp hàng đầu với
hơn 500 đại biểu đến từ hai quốc gia.
Diễn đàn không chỉ là không gian kết nối giữa các cộng đồng
doanh nghiệp mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác kinh
tế, thương mại và đầu tư song phương. Từ đó, củng cố và nâng cao tình hữu nghị,
Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng sâu rộng của quan hệ Việt Nam - Hàn
Quốc.
MỞ RỘNG HỢP TÁC SANG NHỮNG
NGÀNH MỚI TIÊN TIẾN VÀ HƯỚNG TỚI MỐI QUAN HỆ ĐA TẦNG
Nhấn mạnh Hàn Quốc và Việt Nam từ lâu đã thân thiết, gắn bó và
ngày càng tin cậy lẫn nhau, Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok cho biết kể từ khi
thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992 đến nay, sau hơn 30 năm, hai nước đã trở
thành đối tác thương mại lớn của nhau và Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn nhất tại
Việt Nam, trở thành đối tác kinh tế không thể tách rời trong nhiều lĩnh vực.
Thủ tướng Kim Min Seok cho rằng Hàn Quốc và Việt Nam cần
tiếp tục tăng cường xây dựng quan hệ lâu dài và mạnh mẽ hơn nữa. Thực tế hai
nước đã cùng nhau vượt qua những thử thách như khủng hoảng tài chính toàn cầu,
đại dịch Covid-19.
Đồng thời, hai bên cũng đã mở rộng hợp tác kinh tế một cách bền
bỉ. Việt Nam và Hàn Quốc cần mở rộng hợp tác từ những ngành truyền thống sang
những ngành mới, tiên tiến và hướng tới mối quan hệ hợp tác đa tầng.
Thủ tướng Kim Min Seok khẳng định Hàn Quốc sẵn sàng hợp tác với
Việt Nam để đa dạng hóa nguồn cung, đảm bảo an ninh năng lượng. Những biên bản
ghi nhớ hợp tác được ký kết nhân chuyến thăm lần này sẽ là nền tảng vững chắc
để mở rộng hợp tác của hai nước trong tương lai.
Bày tỏ tin tưởng với lực lượng lao động trẻ, môi trường đầu tư
hấp dẫn, Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok cho rằng với mạng lưới thương mại hiện
có và những định hướng phát triển trong giai đoạn mới, Việt Nam sẽ đạt mục tiêu
phát triển của mình, trở thành quốc gia có thu nhập cao.
Hàn Quốc mong muốn mở rộng hợp tác toàn diện với Việt Nam và với
kinh nghiệm đã tạo ra “kỳ tích sông Hàn” sẽ luôn là "người bạn đồng hành
vững chắc" để cùng với Việt Nam tạo nên “kỳ tích sông Hồng”; đề nghị hai
bên tăng cường hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước hoạt
động và mong muốn doanh nghiệp hai nước tiếp tục là lực lượng tiên phong trong
hợp tác kinh tế.
VIỆT NAM TIẾP TỤC HOÀN THIỆN
THỂ CHẾ, CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ KINH DOANH, THÁO GỠ ĐIỂM NGHẼN
Phát biểu tại Diễn đàn, Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ tình hình
kinh tế - xã hội Việt Nam năm 2024 và 6 tháng đầu năm 2025 đạt nhiều kết quả
tích cực. Nhấn mạnh năm 2025 không chỉ là năm “tăng tốc, bứt phá” để hoàn thành
các mục tiêu phát triển của giai đoạn 2021 - 2025 mà còn đóng vai trò bản lề,
tạo nền tảng quan trọng và động lực mạnh mẽ để thực hiện thành công 2 mục tiêu
100 năm, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình, phát triển
giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng của dân tộc.
Tổng Bí thư cho biết Việt Nam đang tiếp tục hoàn thiện thể chế,
cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ các “điểm nghẽn” để khơi thông
nguồn lực, thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu nền kinh tế gắn mới đổi mới mô hình tăng
trưởng, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và giá trị văn hóa con người
Việt Nam là động lực trọng tâm cho sự phát triển.
Về hợp tác, thu hút đầu tư nước ngoài, Việt Nam chuyển từ tư duy “thu hút theo chiều rộng” sang “thu hút theo chiều sâu” có chọn lọc, ưu tiên các dự án có công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, công nghệ cao, công nghệ sạch, quản trị hiện đại, có giá trị gia tăng cao, có tác động lan toả, kết nối chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu.
Tổng Bí thư đề nghị các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam tăng
cường đối thoại để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư Hàn
Quốc tại Việt Nam; tiếp tục rà soát, cải cách thủ tục hành chính; cắt giảm, đơn
giản hóa thủ tục hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ số, tăng cường phân
cấp, phân quyền, giảm chi phí tuân thủ, chi phí đầu vào của người dân, doanh
nghiệp. Chuẩn bị các điều kiện để thu hút đầu tư như hạ tầng giao thông, nguồn
nhân lực, nguồn cung điện, quỹ đất sạch, thành lập các Tổ công tác liên ngành
để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và hỗ trợ các nhà đầu tư…
Tổng Bí thư mong muốn các bộ, ngành phía Hàn Quốc tiếp tục hỗ
trợ, thúc đẩy hoạt động đối thoại, kết nối đầu tư; tạo điều kiện cho các doanh
nghiệp Việt Nam mở rộng đầu tư, kinh doanh hiệu quả tại Hàn Quốc, hàng hóa của
Việt Nam dễ tiếp cận thị trường Hàn Quốc.
Hai bên cùng thúc đẩy, triển khai các biện pháp hiệu quả nhằm
hoàn thành mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 100 tỷ USD vào năm
2025 và 150 tỷ USD vào năm 2030; tiếp tục tăng cường vốn hỗ trợ phát
triển chính thức (ODA), trong đó tập trung vào các lĩnh vực phát triển hạ
tầng chiến lược, bao gồm hạ tầng giao thông, hạ tầng năng lượng, hạ tầng số và
hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu.
Tổng Bí thư cho rằng cần đặt nền tảng phát triển khoa học công
nghệ, đổi mới sáng tạo là trụ cột quan trọng trong hợp tác giữa hai bên, đặc
biệt đối với sự phát triển của doanh nghiệp và phát triển kinh tế - xã hội.
Tổng Bí thư mong muốn các doanh nghiệp, tập đoàn của Hàn Quốc tiếp tục đầu tư và mở rộng đầu tư vào Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực Hàn Quốc có thế mạnh và Việt Nam có nhiều tiềm năng như: năng lượng sạch, xanh, các ngành công nghiệp nặng như điện tử, ô tô, đóng tàu, hóa chất, thép, vật liệu chiến lược, công nghệ bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), blockchain, các ngành dịch vụ chất lượng cao về y tế, giáo dục, phát triển đô thị, đặc biệt là các khu đô thị xanh, thông minh…
Tại Diễn đàn, các doanh nghiệp Hàn Quốc và Việt Nam đã trao đổi,
chia sẻ và khuyến nghị những lĩnh vực trọng tâm mà hai bên mong muốn thúc đẩy
như phát triển năng lượng sạch, năng lượng xanh, công nghiệp công nghệ cao, hạ
tầng số… và đặc biệt là đẩy mạnh chuỗi sản xuất, liên kết chuỗi giá trị trong
các lĩnh vực trên.
Phát biểu tại Diễn đàn, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ
Ngoại giao Bùi Thanh Sơn bày tỏ tin tưởng quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc
ngày càng được củng cố, hiệu quả và phát triển bền vững, mở ra nhiều bước
tiến mới trong quan hệ song phương vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng
góp vào hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn
khẳng định Việt Nam cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi để tăng cường thu hút
thêm các doanh nghiệp Hàn Quốc đến đầu tư tại Việt Nam và hỗ trợ các nhà đầu tư
Hàn Quốc hiện hữu có cơ hội mở rộng đầu tư, tạo tiền đề cho sự phát triển thành
công, bền vững, lâu dài tại Việt Nam.
Đảng và Nhà nước Việt Nam cam kết luôn đồng hành, lắng nghe,
chia sẻ và mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, hợp tác chặt chẽ của bạn bè
và đối tác quốc tế với vai trò cầu nối, thúc đẩy của các nhà đầu tư nước ngoài,
đặc biệt là các nhà đầu tư Hàn Quốc trong quá trình xây dựng và phát triển đất
nước
Sửa đổi Luật Bảo hiểm tiền gửi nhằm tạo hành lang pháp lý đầy đủ, rõ ràng để tổ chức bảo hiểm tiền gửi nâng cao năng lực tài chính và tham gia sâu hơn vào quá trình cơ cấu lại tổ chức tín dụng…
Đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của hệ thống Mặt trận Tổ quốc
Kiện toàn tổ chức bộ máy, nguồn lực triển khai chuyển đổi số trong Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội...
Khởi công, khánh thành đồng loạt 250 công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9
Vào ngày 19/8, đồng loạt các công trình sẽ được khởi công để kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9; các công trình này có tổng vốn đầu tư lên tới 1.280.000 tỷ đồng…
Dấu mốc lịch sử, khẳng định vị thế tiên phong của ngành Nông nghiệp và Môi trường
Đại hội Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Môi trường lần thứ I không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại, mà còn là cột mốc mở ra chặng đường mới, nơi nông nghiệp hiện đại và môi trường bền vững gắn kết, cùng hướng tới mục tiêu chung – một Việt Nam thịnh vượng và xanh…
Phát động phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường
Chuẩn bị hướng tới Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, Thủ tướng Chính phủ đã giao các địa phương và bộ ngành đẩy mạnh công tác thu gom rác thải và bảo vệ môi trường...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: