Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Hàn Quốc chứng kiến Lễ trao các thỏa thuận hợp tác

Sáng 12/8 (giờ địa phương), tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam – Hàn Quốc với chủ đề “Hợp tác phát triển chuỗi sản xuất trong trong kỷ nguyên mới!”, Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok, cùng đại biểu cấp cao hai nước đã chứng kiến Lễ trao các thỏa thuận hợp tác giữa Việt Nam – Hàn Quốc.

Trải qua 33 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1992 - 2025), đến nay Việt Nam và Hàn Quốc đã trở thành Đối tác chiến lược toàn diện, có sự hợp tác sâu rộng trong nhiều lĩnh vực. Việt Nam không chỉ là đối tác kinh tế lớn nhất của Hàn Quốc trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) mà còn là một trong ba đối tác kinh tế lớn nhất của Hàn Quốc trên thế giới về thương mại và đầu tư, tập trung vào một số lĩnh vực quan trọng như: công nghệ cao, điện tử, công nghiệp chế biến chế tạo, năng lượng, ô tô, xây dựng, bất động sản…

Các thỏa thuận hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam với các đối tác của Hàn Quốc bao gồm:

- Thông tấn xã Việt Nam và Hãng thông tấn Yonhap Hàn Quốc hợp tác nghiệp vụ trong giai đoạn mới.

- Thành phố Hải Phòng và Công ty SK LEAVEO CO, LTD hợp tác thúc đẩy phát triển tăng trưởng xanh tại Hải Phòng.

- Thành phố Hà Nội và Công ty One Law Partners (OLP) hợp tác xây dựng Kế hoạch đầu tư và phát triển Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

- Tỉnh Khánh Hòa và Công ty SK Innovation hợp tác phát triển Cụm Công nghiệp Năng lượng Chuyên biệt (SEIC), bao gồm đầu tư Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) tại Khánh Hoà, phát triển năng lượng phân tán (DER) và công nghiệp logistics liên quan LNG.

- Tỉnh Cà Mau và Công ty SK Innovation hợp tác chiến lược phát triển Cụm Công nghiệp Năng lượng Chuyên biệt (SEIC), bao gồm Dự án LNG và các sáng kiến phát triển công nghiệp, nông nghiệp khu vực.

- Thành phố Cần Thơ và Công ty SK Innovation hợp tác phát triển các giải pháp công nghệ năng lượng sạch và đa dạng.

- Tỉnh Bắc Ninh và Công ty Si Flex hợp tác mở rộng, nâng vốn đầu tư của Công ty Si Flex trong dự án tại Khu công nghiệp ở tỉnh Bắc Ninh.

Các thỏa thuận hợp tác về năng lượng và công nghiệp, bao gồm:

- Tổng Công ty Hàng hải (VIMC) và Tập đoàn HD Huyndai hợp tác thành lập công ty liên doanh đóng mới tàu biển.

- Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Công ty Công nghiệp nặng Hyosung hợp tác triển khai các dự án STATCOM và thiết bị lưới điện thông minh ở Việt Nam, bao gồm cả khả năng sản xuất máy biến áp tại Việt Nam.

- Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN); Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) và Công ty SK Innovation; Công ty LS ECO ENERGY ký Bản ghi nhớ hợp tác chiến lược giữa Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia (Petrovietnam) và Công ty SK Innovation Co., Ltd và thỏa thuận hợp tác với Công ty LS ECO ENERGY về đầu tư xây dựng và vận hành nhà máy sản xuất cáp cao thế tại Việt Nam phục vụ Dự án Năng lượng tái tạo.

- Tổng Công ty Hàng không Việt Nam và Korean Air hợp tác thành lập Công ty liên doanh thực hiện dịch vụ bảo dưỡng tàu bay tại Sân bay Quốc tế Long Thành và hợp tác trong vận chuyển hàng hóa.

- Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc (KCCI) hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, trí tuệ nhân tạo (Al), nông nghiệp công nghệ cao, logistics.

- Tập đoàn KN Holdings và Công ty Samsung C&T hợp tác phát triển 3 dự án điện Mặt Trời nổi KN SRÊPÔK 3, KN IALY GIA LAI KONTUM.

- Công ty Peridot Energy Việt Nam và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Gas Entec hợp tác chiến lược trong lĩnh vực nhiên liệu xanh.

- Công ty The Green Solutions và Công ty BIONANOKOREA hợp tác chiến lược phát triển chuỗi giá trị Hydro xanh và Amoniac xanh tại thị trường Hàn Quốc.

Hợp tác về lĩnh vực hạ tầng số, chuyển đổi số và chuỗi cung ứng gồm các thỏa thuận sau:

- Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và Công ty KIRA, Công ty LG CNS hợp tác trong lĩnh vực trung tâm dữ liệu, bao gồm khả năng cùng nhau đầu tư phát triển một trung tâm dữ liệu tại Việt Nam với công suất ban đầu từ 20-30MW, cũng như cùng vận hành và kinh doanh dịch vụ trung tâm dữ liệu tại thị trường Việt Nam.

- Tập đoàn công nghiệp Trường Hải (THACO) và Tập đoàn Huyndai Rotem hợp tác nghiên cứu, phát triển và thực hiện các dự án đường sắt đô thị và đường sắt cao tốc tại Việt Nam.

- Tập đoàn Công nghệ CMC và Công ty Samsung C&T hợp tác phát triển trung tâm dữ liệu AI và chuyển đổi số tại Việt Nam.

- Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) và Tập đoàn KT hợp tác chiến lược phát triển giải pháp AI, nền tảng AX đóng góp cho chiến lược AI và chuyển đổi số của Việt Nam.

- Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (SAIGONTEL - SGT); Công ty G-GROUP, Công ty ZUP; Công ty Korea Technology and Future (KTNF) hợp tác phát triển hệ sinh thái trung tâm dữ liệu và nền tảng máy chủ hàng đầu tạị Việt Nam.

- Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu Tư Phù Mỹ và Công ty Eric C&C hợp tác phát triển cảng tự động, giải pháp logistics thông minh và hạ tầng số để phục vụ cảng Phù Mỹ.

- Tập đoàn Cao su Việt Nam và Công ty New Korea Trading Corp ký thỏa thuận hợp tác giữa Tập đoàn Cao su Việt Nam và Công ty New Korea nhằm bao tiêu Chuỗi sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại thị trường Hàn Quốc.

- Công ty Việt Phúc với Công ty MIDAS HOIDING CO., LTD hợp tác phát triển hệ thống bảo quản trái cây, xây dựng cơ sở chế biến logistics lạnh và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực khác trong chuỗi giá trị nông nghiệp.

Hợp tác về tài chính - ngân hàng, dịch vụ và du lịch gồm các thỏa thuận:

- Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) và Công ty Nextrans; Viện Tăng trưởng xanh Toàn cầu (GGGI) hợp tác đầu tư đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và hỗ trợ hình thành, phát triển Quỹ đổi mới sáng tạo quốc gia.

- Ngân hàng BIDV và Ngân hàng Hana phối hợp triển khai dịch vụ thanh toán xuyên biên giới qua mã QR từ Hàn Quốc sang Việt Nam, trong đó Hana và BIDV đóng vai trò ngân hàng thanh toán trung gian.

- Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) - Công ty Liên doanh Hội Chợ và triển lãm Sài Gòn, Công ty lữ hành Saigontourist và Vietnam Airlines và Tổng Cục Du lịch Hàn Quốc (KTO); Hana Tour; Trung tâm Hội nghị và Triển lãm COEX hợp tác phát triển dịch vụ du lịch, công nghệ số trong hoạt động vận chuyển, hàng không, dịch vụ, du lịch Việt Nam - Hàn Quốc.

- Ngân hàng Quân đội và Công ty SK Innovation, Công ty Seojin System hợp tác cung cấp dịch vụ tài chính - ngân hàng tại Việt Nam.

- Công ty Cổ phần Vinpearl và Hana Tour; Công ty HKG; Công ty Marketing Highlands hợp tác thúc đẩy du lịch giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

- CT Group và Công ty Airbility; Công ty Imagis; Đại học Inha (Hàn Quốc) hợp tác với Công ty Airbility xuất khẩu 5.000 thiết bị bay không người lái (UAV); hợp tác với Công ty Imagis xuất khẩu 100 triệu chíp bán dẫn và hợp tác với Đại học Inha (Hàn Quốc) đào tạo, chuyển giao công nghệ về bán dẫn.

- Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Phát triển EPSI và Quỹ Y tế Myongji hợp tác phát triển, vận hành và quản lý bệnh viện dưỡng lão, nghỉ dưỡng, khu phục hồi chức năng hàng đầu tại khu vực Hồ Tràm - Xuyên Mộc.

Hợp tác trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao gồm các thỏa thuận:

- Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học SUNGKYUNKWAN; Công ty KEPCO-KDN hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trao đổi giảng viên, triển khai nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ đặc biệt trong lĩnh vực bán dẫn, công nghệ sinh học, y sinh.

- Đại học Bách khoa Hà Nội hợp tác trao đổi sinh viên, giảng viên, thực tập, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng trong các ngành công nghệ chiến lược, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ với các đối tác gồm Công ty Hyosung Đồng Nai, Đại học Khoa học và Công nghệ Pohang; Đại học Quốc gia Kyungpook, Trường kỹ thuật, Đại học Quốc gia Seoul.

- Công ty Cổ phần Vận tải Đường Sắt Việt Nam và Công ty SR hợp tác phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực xây dựng, kỹ sư và quản lý vận hành đường sắt cao tốc và hệ thống tín hiệu đường sắt đô thị.

- Tập đoàn FPT; Trường Đại học FPT và Đại học Gachon; Công ty Bản dẫn Abov hợp tác đào tạo Vi mạch Bán dẫn 2+2 gắn đào tạo và doanh nghiệp; đào tạo nâng cao chất lượng nghiên cứu và bồi dưỡng chuyên môn cho giảng viên Vi mạch bán dẫn.

- Trường Đại học Đại Nam và Trường Đại học Yeungnam thỏa thuận hợp tác (MOA) về Chương trình Liên kết đào tạo 2+2 ngành Công nghệ bán dẫn.

- Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và Đại học Chung Ang thỏa thuận hợp tác đào tạo song bằng chương trình đại học ngành Công nghệ Đa phương tiện; thiết lập mô hình đào tạo trường Hội tụ ảo Việt Nam - Hàn Quốc, nghiên cứu phát triển ứng dụng công nghệ trong công nghiệp văn hóa.

- Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải và Đại học Giao thông Quốc gia Hàn Quốc hợp tác triển khai chương trình cử nhân song bằng trong lĩnh vực kỹ thuật Đường sắt tốc độ cao, tham gia đào tạo, tập huấn cho cán bộ giảng viên các khóa ngắn hạn về đường sắt tốc độ cao, tiếp nhận sinh viên.

- Đại học Duy Tân và Đại học quốc gia Chungbuk thỏa thuận hợp tác (MOA) về triển khai chương trình cử nhân song bằng và liên kết đào tạo thạc sĩ (miễn học phí cho sinh viên Đại học Duy Tân) trong các lĩnh vực công nghệ, AI, bán dẫn... và biên bản thỏa thuận hợp tác nghiên cứu khoa học giữa giảng viên hai trường để hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh trong các mảng công nghệ và AI dưới sự hỗ trợ chi phí của Chính phủ Hàn Quốc.