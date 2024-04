Chưa đến hè, Sầm Sơn đã đón gần 1 triệu du khách

Chiều 16/4, UBND thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa gặp mặt các cơ quan báo chí để thông tin về hoạt động du lịch của thành phố này năm 2024. Tại buổi gặp mặt, theo báo cáo của UBND thành phố Sầm Sơn về tình hình phát triển kinh tế của địa phương này trong quý I/2024 có nhiều khởi sắc, đặc biệt là phát triển du lịch.

MỤC TIÊU ĐÓN 8,5 TRIỆU LƯỢT KHÁCH DU LỊCH

Trong quý I/2024, thành phố Sầm Sơn đón được 970.000 lượt khách, bằng 101,3% so với cùng kỳ, đạt 11,4% kế hoạch; phục vụ ăn nghỉ 1.074.880 ngày khách, bằng 101,9% so với cùng kỳ, đạt 6,5% so với kế hoạch; tổng thu từ khách du lịch ước đạt 203,7 tỷ đồng, bằng 102,6 % so với cùng kỳ, đạt 1,3% so với kế hoạch. Năm 2024, thành phố nhỏ nhất cả nước này đặt mục tiêu đón 8,5 triệu lượt khách du lịch, doanh thu ước đạt hơn 15.700 tỷ đồng.

Về hoạt động thương mại, tổng mức bán lẻ hàng hoá quý I/2024 của thành phố này ước đạt 2.063 tỷ đồng, bằng 8,1% kế hoạch, tăng 12,4% so với cùng kỳ. Hàng hoá đa dạng về mặt hàng, phong phú về chủng loại, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân và du khách, nhất là trong và sau dịp Tết nguyên đán.

Những ngày nắng nóng vừa qua, thành phố Sầm Sơn đã đón lượng lớn khách về đây tắm biển

Tổng doanh thu vận tải quý I/2024 của Sầm Sơn ước đạt 207 tỷ đồng, bằng 21% so kế hoạch, tăng 17,1% so cùng kỳ. Sản lượng vận chuyển hàng hóa đạt 211.979 tấn, đạt 22,3% so kế hoạch, tăng 15,6% so cùng kỳ; sản lượng vận tải hành khách vận chuyển đạt 649.890 lượt hành khách, đạt 17,3% so kế hoạch, tăng 4,6% so với cùng kỳ.

Đối với công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngay sau khi kết thúc thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn, các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Sầm Sơn đã trở lại sản xuất kinh doanh theo kế hoạch; sản phẩm chủ yếu là chế biến thực phẩm, nước mắm, các sản phẩm từ gỗ, sắt phục vụ xây dựng.

Sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm đều tăng so với cùng kỳ năm trước. Tình hình sản xuất một số sản phẩm chủ yếu: Nước mắm 1.080 nghìn lít, bằng 109,6% so với cùng kỳ; mắm chược các loại 993 nghìn lít, bằng 107,9% so với cùng kỳ; đá lạnh 11.500 tấn, cửa gỗ các loại 1.590 m , cửa sắt các loại 1.655m.

Tổng thu ngân sách nhà nước quý I/2024 của thành phố Sầm Sơn ước đạt 266 tỷ đồng, bằng 35% so với tỉnh giao. Trong đó, thu từ thuế, phí ước đạt 37 tỷ đồng, bằng 14% dự toán tỉnh giao; thu tiền sử dụng đất đạt 215 tỷ đồng bằng bằng 45% dự toán tỉnh giao, thu khác đạt 14 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách địa phương quý I/2024 của thành phố Sầm Sơn ước thực hiện là 175 tỷ đồng, bằng 22% dự toán tỉnh giao.

THÀNH PHỐ CỦA LỄ HỘI

Tại buổi gặp mặt, đại diện UBND thành phố Sầm Sơn thông tin, năm 2024, thành phố này sẽ tổ chức 17 hoạt động chào mừng trước, trong và sau Lễ hội du lịch Biển năm 2024 như: Lễ hội Cầu phúc Đền Độc Cước; Lễ hội Tình yêu Hòn Trống Mái; Lễ hội Cầu Ngư - bơi trải; Lễ hội Bánh chưng - Bánh giầy; khai trương Công viên SunWorld; liên hoan ẩm thực, đặc sản xứ Thanh; chợ trưng bày, giới thiệu quảng bá các sản phẩm OCOP; Kỷ niệm 70 năm đón tiếp đồng bào, cán bộ, chiến sỹ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc (1954-2024)...

Trong đó, điểm nhấn là sự kiện khai mạc Lễ hội du lịch Biển năm 2024 và khánh thành Quảng trường Biển - trục cảnh quan lễ hội của thành phố này, được tổ chức vào tối 27/4, với chủ đề “Sầm Sơn rực rỡ sắc màu”. Tại chương trình sẽ có màn bắn pháo hoa tầm thấp hứa hẹn mang đến cảm xúc đặc biệt cho người dân và du khách.

Đây là hoạt động mở đầu một mùa Hè sôi động cho thành phố biển Sần Sơn. Qua đó nhằm tuyên truyền, quảng bá các giá trị văn hóa và sản phẩm du lịch của địa phương đến du khách, từng bước xây dựng Sầm Sơn trở thành “thành phố của lễ hội,” đồng thời mở ra cơ hội thu hút đầu tư, khai thác các nguồn lực tự nhiên, xã hội. UBND thành phố Sầm Sơn dự kiến sự kiện trên sẽ thu hút khoảng 200.000 du khách và người dân địa phương đến tham dự.

Quảng trường biển Sầm Sơn

Trong chương trình khai mạc Lễ hội du lịch Biển năm 2024, Quảng trường Biển - trục cảnh quan lễ hội thành phố sẽ chính thức được khánh thành và đi vào hoạt động. Quảng trường Biển cùng trục đại lộ trung tâm có chiều dài hơn 2,6km, rộng 120m với 2 đài phun nước tại trung tâm quảng trường với 300 vòi phun cùng hệ thống chiếu sáng kết hợp loa toàn dải, loa siêu âm đồng bộ tạo nên show nhạc nước mãn nhãn lần đầu tiên xuất hiện tại địa phương.

Ngoài ra, Quảng trường Biển còn có nhiều công trình kiến trúc độc đáo như 20 cây trang trí hình trống đồng; mô phỏng hòn Trống-Mái trên núi Trường Lệ; mô hình mô phỏng cầu bàn tay vàng…

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Lê Văn Tú, Chủ tịch UBND thành phố Sầm Sơn cho biết, điểm nhấn của du lịch biển Sầm Sơn năm nay chính là sự xuất hiện của tổ hợp quần thể công viên SunWorld Sầm Sơn với quy mô đầu tư và diện tích hàng đầu miền Bắc, bao gồm công viên nước và công viên chủ đề có tổng diện tích hơn 33,5ha (tổng mức đầu tư giai đoạn 1 hơn 1.500 tỷ đồng).

Sun World Sầm Sơn giai đoạn 1 có những tổ hợp trò chơi dành cho gia đình và trẻ em lần đầu tiên xuất hiện tại Đông Nam Á và châu Á như Bể tạo sóng, sông Lười, các trò chơi cảm giác mạnh...Dự kiến, Công viên Sun World Sầm Sơn sẽ khai trương vào ngày 18/5/2024, góp phần kiến tạo điểm nhấn du lịch đột phá và nối dài hành trình trải nghiệm của mỗi du khách khi đến Sầm Sơn, Thanh Hóa.

Theo ghi nhận của VnEconomy, thời điểm này, các chủ nhà hàng, khách sạn và hộ kinh doanh ở biển Sầm Sơn đang hối hả mang các vật dụng, đồ dùng ra lau dọn, sửa sang lại cơ sở vật chất, sẵn sàng phục vụ du khách trong mùa du lịch hè 2024 sắp tới.