Tuyên bố chung về làm sâu sắc hơn Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc
Lý Hà
11/08/2025, 20:35
Việt Nam và Hàn Quốc đã trao đổi nhiều ý kiến và đạt nhận thức chung quan trọng về việc đẩy mạnh toàn diện và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc cũng như trong các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm...
Nhận lời mời của Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc
Lee Jae Myung, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô
Lâm và Phu nhân đã thăm cấp Nhà nước tới Đại Hàn Dân Quốc từ ngày 10 đến ngày
13/8/2025.
Trong thời gian chuyến thăm, Tổng Bí thư Tô Lâm đã hội đàm
với Tổng thống Lee Jae Myung và hội kiến các lãnh đạo cấp cao Hàn Quốc… Sau
đây là Tuyên bố chung về việc làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn
diện Việt Nam – Hàn Quốc:
1. Hai bên nhất trí đẩy mạnh hơn nữa các chuyến thăm, giao lưu
tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao hai nước thông qua các hình thức linh hoạt đa
dạng như thăm song phương, gặp gỡ tại các diễn đàn, hội nghị đa phương, hội đàm
trực tuyến, điện đàm và trao đổi thư. Hai bên đạt nhận thức chung về việc tăng
cường và làm sâu sắc hợp tác kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội, các bộ, ngành, địa
phương và các tầng lớp xã hội hai nước; nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác
hiện có và mở rộng, thiết lập các cơ chế đối thoại cần thiết, xử lý nhanh chóng
và thuận lợi các vấn đề có thể phát sinh trong hợp tác song phương.
2. Hai bên nhấn mạnh sự cần thiết của việc kịp thời thông tin
cho nhau về quá trình triển khai các văn kiện hợp tác giữa lãnh đạo cấp cao hai
nước, trong đó có Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược
toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc, qua đó tiếp tục tăng cường hợp tác giữa hai bên.
Ngoài ra, hai bên cũng nhất trí duy trì hiệu quả hợp tác trong các lĩnh vực
ngoại giao, an ninh, quốc phòng thông qua Đối thoại chiến lược ngoại giao, an
ninh, quốc phòng cấp Thứ trưởng Ngoại giao; tiếp tục trao đổi ý kiến về các vấn
đề hợp tác song phương, chính sách đối ngoại, các vấn đề quốc tế và khu vực;
tích cực hỗ trợ cơ quan đại diện hai nước tại mỗi nước hoạt động thuận lợi.
3. Hai bên nhấn mạnh cần tiếp tục thúc đẩy phát triển thực chất
lĩnh vực quốc phòng - an ninh; nhất trí đẩy mạnh hơn nữa tiếp xúc, hội đàm cấp
Bộ trưởng, Đối thoại chiến lược quốc phòng cấp Thứ trưởng, Đối thoại an ninh
cấp Thứ trưởng, Hội nghị cảnh sát cấp Thứ trưởng Việt Nam - Hàn Quốc; tăng
cường trao đổi đoàn, giao lưu các cấp. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác về
an ninh hàng hải, đào tạo - huấn luyện; tái khởi động Ủy ban hỗn hợp về công
nghiệp quốc phòng và hậu cần, nỗ lực thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực công nghệ,
công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh thông qua các dự án cụ thể; tăng
cường kết nối giữa các doanh nghiệp quốc phòng hai nước. Hai bên cũng nhất trí
đẩy mạnh hợp tác trong các hoạt động rà phá bom mìn cũng như hoạt động gìn giữ
hòa bình Liên hợp quốc. Bên cạnh đó, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong
chia sẻ và phân tích thông tin về các vấn đề chiến lược cùng quan tâm; tăng
cường hợp tác ứng phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống và tội phạm
xuyên quốc gia. Cùng với đó, hai bên sẽ tăng cường trao đổi thông tin và hợp
tác trong lĩnh vực lãnh sự và tư pháp, bao gồm trường hợp công dân nước này bị
nước kia bắt giữ; và tích cực triển khai tuyên truyền, phổ biến pháp luật nước
sở tại cho công dân hai nước để hạn chế tối đa tình trạng vi phạm pháp luật.
4. Hai bên nhấn mạnh Việt Nam và Hàn Quốc đã trở thành những đối
tác kinh tế quan trọng hàng đầu của nhau; nhất trí hợp tác mật thiết cùng ứng
phó với các thách thức mới nổi trong tình hình kinh tế khu vực và quốc tế. Đặc
biệt, hai bên đánh giá Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc (KVFTA)
đã góp phần xây dựng quan hệ hợp tác kinh tế chặt chẽ giữa hai nước trên tất cả
các lĩnh vực như thương mại, đầu tư và nhất trí tiếp tục phát triển hiệp định
này nhân dịp kỷ niệm 10 năm hiệp định có hiệu lực vào năm 2025. Bên cạnh đó,
hai bên nhất trí tạo điều kiện để hàng hóa mỗi bên vào thị trường của nhau một
cách thuận lợi thông qua nỗ lực về mặt chính sách bao gồm việc nhanh chóng
triển khai Thỏa thuận công nhận lẫn nhau doanh nghiệp ưu tiên về quản lý an
toàn xuất nhập khẩu (AEO MRA), đồng thời nỗ lực hỗ trợ để các doanh nghiệp Việt
Nam có thể tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu của các doanh nghiệp
Hàn Quốc. Qua đó, hai bên nhất trí hoàn thành mục tiêu kim ngạch thương mại
song phương đạt 150 tỷ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng, bền vững. Ngoài
ra, hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác dài hạn và chiến lược không chỉ trong
lĩnh vực thương mại, đầu tư, công nghiệp, năng lượng, công nghệ mà còn trong
lĩnh vực chuỗi cung ứng thông qua việc tiếp tục mở rộng, phát triển các cơ chế
như Đối thoại kinh tế cấp Phó Thủ tướng Việt Nam - Hàn Quốc, Ủy ban liên
Chính phủ Việt Nam - Hàn Quốc, Ủy ban hỗn hợp Việt Nam - Hàn Quốc về hợp tác
thương mại, công nghiệp và năng lượng, Ủy ban hỗn hợp thực thi Hiệp định Thương
mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc (VKFTA). Bên cạnh đó, hai bên nhất trí phối hợp
triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác kinh tế khu vực và đa phương như Hiệp
định Thương mại Tự do ASEAN - Hàn Quốc (AKFTA), Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn
diện Khu vực (RCEP) và Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (IPEF).
5. Hai bên nhất trí tích cực khuyến khích các doanh nghiệp Hàn
Quốc đầu tư mới và mở rộng quy mô đầu tư vào Việt Nam, đặc biệt, ưu tiên triển
khai lĩnh vực như xây dựng khu công nghiệp chuyên môn dựa trên công nghệ cao,
công nghiệp số như AI, bán dẫn, phát triển cơ sở hạ tầng, năng lượng tái tạo,
đô thị thông minh, chuỗi giá trị toàn cầu. Phía Hàn Quốc nhấn mạnh rằng việc
tạo môi trường đầu tư thuận lợi là thiết yếu để mở rộng thương mại và đầu tư
bền vững, đồng thời đánh giá cao những tiến triển trong việc giải quyết vướng
mắc cho các doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu tư tại Việt Nam nhân chuyến thăm cấp
Nhà nước lần này của Tổng Bí thư Tô Lâm. Đặc biệt, phía Hàn Quốc bày tỏ cảm ơn
về những bước tiến lớn đáng kể trong quá trình cấp phép cho hai ngân hàng chính
sách Hàn Quốc trong thời gian gần đây và mong muốn các thủ tục còn lại sẽ được
hoàn tất thuận lợi. Đồng thời, phía Hàn Quốc đề nghị phía Việt Nam hỗ trợ các
doanh nghiệp Hàn Quốc có thể tham gia các dự án hạ tầng của Việt Nam. Phía Việt
Nam khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực tạo dựng môi trường đầu tư thông thoáng, minh
bạch và ổn định để các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Hàn
Quốc, có thể đầu tư ổn định và lâu dài tại Việt Nam. Ngoài ra, hai bên cũng
nhất trí hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam đầu tư sang Hàn Quốc, phát huy hiệu quả
các cơ chế hợp tác hiện có, mặt khác, cùng tìm kiếm các phương án như xây dựng
hệ thống hợp tác số để thúc đẩy các hoạt động thương mại và đầu tư giữa hai
nước. Phía Hàn Quốc bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp có năng lực của Hàn Quốc
có thể tham gia các dự án hạ tầng chiến lược của Việt Nam như điện hạt nhân,
năng lượng tái tạo, lưới điện, đường sắt tốc độ cao. Phía Việt Nam ghi nhận
mong muốn của phía Hàn Quốc và hai bên nhất trí tiếp tục trao đổi về vấn đề này.
6. Hai bên đánh giá tích cực những thành quả đạt được thông qua
hợp tác giữa các cơ quan tài chính và tiền tệ của hai nước, nhất trí nỗ lực
trong việc xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu chung cho ngành bảo hiểm Việt Nam
nhằm thiết lập một thị trường bảo hiểm phát triển bền vững, minh bạch. Ngoài
ra, hai bên cũng chia sẻ nhận thức về sự cần thiết xây dựng hệ thống hợp tác
liên quan nhằm thảo luận và triển khai một cách tổng thể các dự án chia sẻ tri
thức trong lĩnh vực tài chính đã được triển khai như Dự án vận hành thành công
hệ thống thị trường chứng khoán của Việt Nam và hợp tác triển khai kết nối
thanh toán bán lẻ song phương qua mã QR giữa hai nước.
7. Hai bên xem lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và
chuyển đổi số là lĩnh vực hợp tác trọng tâm trong quan hệ hai nước và nhất trí
tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực này. Để thực hiện mục tiêu đó, hai bên
nhất trí vận hành hiệu quả các cơ chế hợp tác như Ủy ban hỗn hợp cấp Bộ trưởng
về khoa học công nghệ và tìm kiếm cơ hội mở rộng hợp tác, trao đổi chính sách.
Hai bên nhất trí hợp tác trong triển khai nghiên cứu chung, đào tạo và trao đổi
nguồn nhân lực trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược mà hai bên cùng quan tâm
như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ sinh học, vật liệu và năng lượng, tăng
cường năng lực và vai trò của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc
(VKIST) - cứ điểm hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực khoa học công nghệ. Bên
cạnh đó, hai bên nhất trí tăng cường kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và
hệ sinh thái khởi nghiệp giữa hai nước.
8. Hai bên nhất trí mở rộng khả năng hợp tác trong lĩnh vực năng
lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời...) và nâng cao hiệu quả sử dụng năng
lượng, đồng thời tăng cường trao đổi thông tin trong các lĩnh vực thăm dò và
khai thác dầu khí. Ngoài ra, hai bên cũng nhất trí mở rộng hợp tác toàn diện
nhằm tăng cường chuyển đổi số ngành công nghiệp năng lượng và an ninh mạng. Hai
bên nhất trí chia sẻ thông tin và kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển điện
hạt nhân và khuyến khích hợp tác hiệu quả, thực chất giữa doanh nghiệp hai nước
trong lĩnh vực này. Bên cạnh đó, hai bên thống nhất tăng cường hợp tác trong
các lĩnh vực điện khí, chuyển đổi nhiên liệu trong các nhà máy nhiệt điện đốt
than, chuyển đổi năng lượng, ứng dụng đồng đốt hydro và ammoniac xanh trong các
nhà máy nhiệt điện, mở rộng mạng lưới điện và phát triển mạng lưới điện thông
minh (smart grid). Hai bên nhất trí nghiên cứu khả năng hợp tác giữa Chính phủ
và doanh nghiệp trong việc sử dụng khoáng sản quan trọng và tăng cường thúc đẩy
đầu tư nhằm xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng. Ngoài ra, hai bên
nhất trí triển khai Bản ghi nhớ hợp tác khai thác khoáng chất thiết yếu năm
2022 và Bản ghi nhớ thành lập Trung tâm chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng
Hàn - Việt năm 2023.
9. Hai bên khẳng định quyết tâm tiếp tục triển khai hợp tác song
phương trong lĩnh vực hợp tác phát triển dựa trên các thỏa thuận như Hiệp định
khung về Quỹ Hợp tác phát triển kinh tế Hàn Quốc (EDCF) và Thỏa thuận hợp tác
Quỹ Tăng cường hợp tác kinh tế (EDPF), mỗi khoản trị giá 2 tỷ USD đến năm 2030.
Phía Việt Nam đánh giá cao việc Hàn Quốc đã triển khai các dự án hợp tác phát
triển (ODA) trong các lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu, và đề nghị Hàn Quốc tiếp
tục hỗ trợ các dự án quy mô lớn như chuyển đổi năng lượng, môi trường, y tế, hạ
tầng xanh và giao thông. Ngoài ra, hai bên nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ
nhằm triển khai nhanh chóng và thuận lợi các dự án hợp tác phát triển.
10. Hai bên thống nhất trao đổi các chính sách và ký Bản ghi nhớ
trong lĩnh vực quản lý nhân sự trong khu vực công, qua đó đóng góp tích cực vào
việc cải thiện nền hành chính công của hai quốc gia và tăng cường lợi ích và
quyền lợi của người dân. Hai bên đánh giá cao việc hai nước đã gia hạn Bản ghi
nhớ (MOU) về phái cử và tiếp nhận lao động sang làm việc tại Hàn Quốc theo
Chương trình cấp phép việc làm (EPS) và nhất trí sẽ hợp tác để triển khai hiệu
quả các nội dung đã thỏa thuận theo Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã
hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Đại Hàn Dân Quốc về bảo hiểm xã hội. Phía
Việt Nam cam kết sẽ đơn giản hóa thủ tục và tạo điều kiện thuận lợi để công dân
Hàn Quốc dễ dàng được cấp giấy phép lao động tại Việt Nam, đồng thời đề xuất
phía Hàn Quốc tìm kiếm các phương án hỗ trợ để các lao động Việt Nam trở về
nước sau khi kết thúc hợp đồng có thể tiếp tục làm việc tại các doanh nghiệp
Hàn Quốc đang hoạt động tại Việt Nam. Phía Hàn Quốc cho biết ý định xem xét
việc mở rộng ngành nghề và quy mô tiếp nhận lao động Việt Nam tại Hàn Quốc.
11. Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác trong lĩnh vực
y tế trên cơ sở triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ đã ký kết giữa Bộ Y tế Việt Nam
với Bộ Y tế Phúc lợi Hàn Quốc và Bộ An toàn thực phẩm và dược phẩm Hàn Quốc.
Bên cạnh đó, hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác chuyển giao công nghệ, kỹ thuật
cao trong điều trị, đồng thời tăng cường hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu ứng
dụng công nghệ sinh học trong sản xuất vaccine và sinh phẩm y tế, công nghệ gen,
y tế dự phòng, ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo (AI), y học từ
xa. Hai bên nhất trí tăng cường chia sẻ kinh nghiệm và thông tin liên quan đến
quy định pháp luật và chính sách trong lĩnh vực quản lý dược phẩm, thiết bị y
tế, mỹ phẩm, đặc biệt, tìm kiếm hợp tác nhằm mở rộng giao dịch thuốc chất lượng
cao, thúc đẩy hợp tác song phương giữa các cơ sở y tế, các trường đại học y
dược và các viện nghiên cứu của hai nước.
12. Hai bên nhất trí mở rộng hơn nữa hợp tác giáo dục, xem xét
hợp tác về đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực công nghệ và hoan nghênh việc
tăng cường hợp tác giữa các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam và các trường đại
học Hàn Quốc, doanh nghiệp Hàn Quốc. Phía Việt Nam mong muốn phía Hàn Quốc tăng
cường hỗ trợ cho các chương trình, dự án chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, ứng
dụng công nghệ trong dạy và học. Đặc biệt, phía Việt Nam đề nghị phía Hàn Quốc
tăng số lượng học bổng dành cho sinh viên Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực
công nghệ cao như AI và STEM. Hai bên thống nhất tiếp tục trao đổi các nội dung
liên quan. Hai bên nhất trí chia sẻ cho nhau thông tin về tình hình của du học
sinh và đẩy mạnh giao lưu du học sinh. Ngoài ra, hai bên nhất trí thúc đẩy giao
lưu giữa các trường phổ thông và cơ sở giáo dục nghề nghiệp, phía Hàn Quốc nhất
trí hỗ trợ Việt Nam biên soạn các bộ sách giáo khoa tiếng Hàn ngoại ngữ 2,
ngoại ngữ 1 theo Chương trình giáo dục phổ thông mới.
13. Hai bên nhất trí triển khai đầy đủ hợp tác song phương thông
qua việc tổ chức Kỳ họp lần thứ hai Nhóm công tác chung thực hiện Thỏa thuận
khung hợp tác về biến đổi khí hậu, trao đổi chính sách và công nghệ giảm nhẹ
phát thải khí nhà kính, thích ứng với biến đổi khí hậu, trao đổi tín chỉ carbon
để đạt mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050. Hai bên nhất trí hợp tác chặt
chẽ trong Dự án Giảm phát thải khí nhà kính từ mất rừng và suy thoái rừng, tăng
cường dự trữ carbon (REDD+) nhằm nâng cao vai trò của rừng trong ứng phó với
biến đổi khí hậu, và tăng cường hợp tác trong lĩnh vực lâm nghiệp bằng cách
triển khai các dự án bảo tồn hệ sinh thái rừng và phục hồi đất khô hạn tại một
số vùng của Việt Nam thông qua Tổ chức Hợp tác Rừng châu Á (AFoCO). Ngoài ra,
hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực sử dụng và quản lý nguồn
nước hiệu quả và bền vững thông qua Ủy hội sông Mekong (MRC) và Trung tâm nguồn
nước Mekong - Hàn Quốc (KOMEC). Bên cạnh đó, hai bên nhất trí tích cực triển
khai hợp tác trong lĩnh vực môi trường như nghiên cứu chung, chia sẻ kinh
nghiệm và hợp tác công nghệ cao, phát triển các nhà máy điện rác, thành lập khu
công nghiệp tái chế, thu thập dữ liệu thủy văn thời gian thực, hệ thống cảnh
báo sớm, xử lý ô nhiễm nước, bảo tồn đa dạng sinh học, ứng phó với các thảm họa
thiên tai.
14. Hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của nông nghiệp trong
nền kinh tế quốc tế và phát triển bền vững, đồng thời nhất trí nâng cao năng
lực cho người lao động trong lĩnh vực nông nghiệp và tăng cường giao lưu, kết
nối với các doanh nghiệp đang hợp tác nhằm nghiên cứu và chia sẻ kinh nghiệm
trong lĩnh vực thực phẩm nông nghiệp. Ngoài ra, hai bên nhất trí thúc đẩy hợp
tác nông nghiệp công nghệ cao và nông nghiệp thông minh, giảm phát thải khí nhà
kính, khí metan thông qua trao đổi kinh nghiệm và nghiên cứu. Hai bên nhất trí
tiếp tục hỗ trợ công nghệ và hợp tác trong toàn bộ quá trình sản xuất, chế
biến, phân phối và tiêu thụ thực phẩm nông nghiệp mà cả hai nước đều có thế
mạnh.
15. Hai bên nhất trí tiếp tục triển khai hợp tác hiện có trong
lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm như phát triển hạ tầng giao thông, quy hoạch
và phát triển đô thị, nhà ở, bất động sản, hạ tầng kỹ thuật, khu công nghiệp,
đô thị thông minh, quản lý an toàn xây dựng, nghiên cứu ứng dụng khoa học công
nghệ, hợp tác nghiên cứu xây dựng hệ thống tiêu chuẩn và quy định xây dựng,
đồng thời tăng cường hợp tác nhằm thực hiện hiệu quả các thỏa thuận, chương
trình, dự án. Ngoài ra, hai bên nhất trí tích cực hỗ trợ hợp tác giữa các cơ
quan và doanh nghiệp hai nước liên quan tới các dự án cơ sở hạ tầng giao thông,
đô thị và khu công nghiệp trên cơ sở phù hợp quy định của pháp luật và nhu cầu
của hai bên. Phía Hàn Quốc nhất trí tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng
chính sách và công cụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực Hàn Quốc có thế mạnh như
phát triển và quản lý vận hành cơ sở hạ tầng giao thông như đường sắt, hệ thống
giao thông thông minh (ITS), sân bay, cảng biển thông minh, xây dựng và phát
triển đô thị bao gồm đô thị thông minh thông qua các khóa đào tạo ngắn hạn, dài
hạn, hội nghị, diễn đàn và các cuộc họp định kỳ. Bên cạnh đó, phía Hàn Quốc
nhất trí hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho ngành giao thông và xây dựng, góp
phần thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Hàn Quốc.
16. Hai bên nhất trí hợp tác nhằm thúc đẩy các hoạt động giao
lưu, quảng bá và truyền thông về văn hóa, thể thao, du lịch và tổ chức các sự
kiện văn hóa như triển lãm, biểu diễn, ngày văn hóa, tuần văn hóa trên lãnh thổ
của nhau. Ngoài ra, hai bên nhất trí thúc đẩy giao lưu giữa các đoàn văn hóa
nghệ thuật và ủng hộ việc mở rộng hơn nữa hợp tác du lịch thông qua việc tăng
cường mạng lưới hàng không cũng như đơn giản hóa thủ tục đi lại cho công dân
hai nước. Phía Hàn Quốc nhất trí hợp tác tích cực trong việc nâng cao thành
tích thể thao trong một số bộ môn Hàn Quốc có thế mạnh, chia sẻ với Việt Nam
kinh nghiệm phát triển ngành công nghiệp giải trí và hỗ trợ Việt Nam xây dựng,
triển khai chiến lược phát triển ngành công nghiệp văn hóa; hỗ trợ Việt Nam
thành lập Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc.
17. Hai bên đánh giá cao những đóng góp tích cực của cộng đồng
người Hàn Quốc tại Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc đối với sự
phát triển quan hệ hai nước, đồng thời nhất trí tạo điều kiện thuận lợi cho các
gia đình đa văn hóa hòa nhập đời sống nước sở tại và hợp tác để đảm bảo sự cư
trú ổn định và tăng cường phúc lợi cho công dân hai nước. Hai bên cũng nhất trí
thảo luận các biện pháp cụ thể liên quan đến việc tổ chức các cuộc tham vấn
định kỳ nhằm chia sẻ và hợp tác chính sách liên quan đến kiều bào.
Ngoài ra, hai bên hoan nghênh mở rộng giao lưu nhân dân và hợp
tác giữa các địa phương của hai nước. Hai bên đánh giá việc cải cách bộ máy
hành chính địa phương của Việt Nam trong năm nay là dịp mở rộng hơn nữa hợp tác
giữa chính quyền địa phương của hai nước, đồng thời, nhất trí phối hợp triển
khai hiệu quả Chương trình Gặp gỡ Hàn Quốc (Meet Korea) thường niên do Bộ Ngoại
giao Việt Nam, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và các địa phương Việt Nam
phối hợp tổ chức nhằm thúc đẩy giao lưu giữa các doanh nghiệp và nhân dân hai
nước. Bên cạnh đó, hai bên nhất trí tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực lãnh sự
thông qua tổ chức họp Tư vấn Lãnh sự Việt Nam - Hàn Quốc, tích cực phát huy vai
trò của các tổ chức hữu nghị, tổ chức nhân dân hai nước trong việc tổ chức các
hoạt động giao lưu thanh thiếu niên và các diễn đàn về các lĩnh vực mà hai bên
cùng quan tâm.
18. Hai bên nhất trí hợp tác chặt chẽ và tăng cường ủng hộ lẫn
nhau tại các diễn đàn, tổ chức quốc tế và khu vực hai bên cùng quan tâm và coi
trọng như Liên hợp quốc (LHQ), Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Diễn đàn Hợp
tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), Diễn đàn Đối tác vì tăng trưởng
xanh và mục tiêu toàn cầu 2030 (P4G), Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế
(OECD). Phía Việt Nam đánh giá cao Hàn Quốc hỗ trợ Việt Nam tổ chức thành công
Hội nghị thượng đỉnh đối tác vì tăng trưởng xanh và mục tiêu toàn cầu 2030
(P4G) năm 2025 và hoàn thành vai trò đồng Chủ tịch Chương trình Đông Nam Á
(SEARP) của OECD nhiệm kỳ 2022-2025. Hai bên cũng nhất trí phối hợp tổ chức
thành công Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình
Dương (APEC) được tổ chức tại Hàn Quốc vào năm 2025 và tại Việt Nam vào năm
2027.
19. Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác trong các khuôn
khổ của ASEAN và hợp tác tiểu vùng sông Mekong như ASEAN - Hàn Quốc, Mekong-
Hàn Quốc, ASEAN+3, Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS), Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF)
và Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+). Phía Việt Nam khẳng
định sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Hàn Quốc để triển khai hiệu quả, thực chất
khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN - Hàn Quốc. Hai bên ghi
nhận tầm quan trọng chiến lược của tiểu vùng Mekong trong cấu trúc khu vực đang
định hình và nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác Mekong - Hàn Quốc trở thành một
nội hàm then chốt trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn
Quốc. Hai bên nhất trí về tầm quan trọng của việc nối lại Hội nghị cấp cao hợp
tác Mekong - Hàn Quốc vào thời điểm thích hợp nhằm hiện thực hóa tầm nhìn xây
dựng cộng đồng lấy người dân làm trung tâm vì hòa bình và thịnh vượng tại khu
vực.
20. Hai bên khẳng định sẵn sàng tham gia tích cực vào các nỗ lực
chung của cộng đồng quốc tế nhằm giải quyết các vấn đề an ninh truyền thống và
phi truyền thống, cũng như các thách thức toàn cầu như bảo vệ môi trường biển,
ứng phó với biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng, an ninh lương thực và an ninh
kinh tế. Hai bên cũng nhất trí tiếp tục phối hợp lập trường đối với các vấn đề
khu vực và quốc tế hai bên cùng quan tâm và chung lợi ích.
21. Hai bên nhất trí tăng cường phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ lẫn
nhau giữa Quốc hội hai nước tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và thế giới
như Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Diễn đàn Nghị viện châu Á - Thái Bình
Dương (APPF), Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN (AIPA), đồng thời tích cực hỗ
trợ giao lưu và hợp tác giữa Quốc hội hai nước, tập trung vào các vấn đề khu
vực và quốc tế hai bên cùng quan tâm.
22. Hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của việc bảo đảm hòa
bình, ổn định, tôn trọng luật pháp quốc tế, tự do hàng hải và hàng không trên
Biển Đông, nhất là tái khẳng định nguyên tắc giải quyết hòa bình các tranh chấp
trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển
năm 1982 (UNCLOS 1982). Hai bên cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực
hiện đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm xây dựng Bộ
quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu lực, thực chất, phù hợp với luật pháp
quốc tế, nhất là UNCLOS.
23. Hai bên nhất trí cho rằng tiến triển trong quan hệ liên
Triều và thiết lập hòa bình lâu dài trên Bán đảo Triều Tiên là thiết yếu đối
với hòa bình, thịnh vượng của không chỉ Bán đảo Triều Tiên mà còn của cộng đồng
quốc tế. Hai bên kêu gọi tất cả các bên liên quan thực hiện nghiêm túc các
nghĩa vụ và cam kết quốc tế bao gồm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp
quốc. Việt Nam hoan nghênh và ủng hộ các nỗ lực của Chính phủ Hàn Quốc nhằm nối
lại đối thoại và hợp tác liên Triều, đồng thời bày tỏ sẵn sàng tham gia tích
cực vào tiến trình xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và thịnh vượng trên
Bán đảo Triều Tiên.
24. Hai bên nhất trí cho rằng chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn
Quốc của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và
Phu nhân đã thành công tốt đẹp, đánh dấu cột mốc quan trọng mở ra chương mới
trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Tổng Bí thư Tô Lâm
bày tỏ cảm ơn sâu sắc đối với sự tiếp đón trọng thị, thân tình và nồng hậu của
Tổng thống Lee Jae Myung và nhân dân Hàn Quốc, đồng thời, trân trọng mời Tổng
thống Lee Jae Myung và Phu nhân sớm có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.
Tổng thống Lee Jae Myung bày tỏ cảm ơn và vui vẻ nhận lời.
