Hàn Quốc sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trong chặng đường phát triển
Lý Hà
11/08/2025, 18:18
Khẳng định Việt Nam là quốc gia hết sức quan trọng trong khu vực, Tổng thống Lee Jae Myung nhấn mạnh Hàn Quốc sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trong những chặng đường phát triển tiếp theo...
Trong cuộc hội đàm cấp cao tại Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc (ngày 11/8),
Tổng thống Lee Jae Myung đã nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu
nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước Hàn Quốc và là vị
khách nước ngoài đầu tiên sau khi Hàn Quốc có chính quyền mới. Đồng thời, khẳng
định Hàn Quốc luôn coi Việt Nam là đối tác trọng tâm trong triển khai các chính
sách đối ngoại tại khu vực.
Nhấn mạnh chuyến thăm Hàn Quốc đầu tiên của Tổng Bí thư Tô
Lâm trên cương vị lãnh đạo cao nhất của Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng,
Tổng thống Lee Jae Myung cho biết đã tạo động lực mạnh mẽ để tăng cường hiểu biết
lẫn nhau, củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối
tác chiến lược toàn diện Hàn Quốc - Việt Nam trong giai đoạn tiếp theo.
Tổng thống Lee Jae Myung cũng bày tỏ ngưỡng mộ đất nước
Việt Nam vĩ đại với con người Việt Nam vĩ đại, kiên cường trong đấu tranh giải
phóng dân tộc; tin tưởng nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục đạt kỳ tích mới trong
phát triển đất nước và dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Việt Nam sẽ sớm
trở thành quốc gia phát triển và là trung tâm của khu vực.
Khẳng định coi Việt Nam là quốc gia hết sức quan trọng trong
khu vực, Tổng thống Lee Jae Myung nhấn mạnh Hàn Quốc sẵn sàng đồng hành
cùng Việt Nam trong những chặng đường phát triển tiếp theo.
Chân thành cảm ơn Tổng thống Lee Jae Myung, Chính phủ và nhân
dân Hàn Quốc về sự đón tiếp trọng thị, thân tình và chu đáo, Tổng Bí thư Tô Lâm
tin tưởng Tổng thống Lee Jae Myung sẽ lãnh đạo đất nước Hàn Quốc tiếp tục
tạo nên những “Kỳ tích sông Hàn” mới trong thời gian tới.
Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam nhất quán coi trọng
quan hệ với Hàn Quốc trong đường lối đối ngoại của mình, và mong muốn cùng Tổng
thống Lee Jae Myung và các nhà lãnh đạo Hàn Quốc định hướng quan hệ hợp
tác giữa hai nước tiếp tục có bước chuyển biến mới, thực chất, hiệu quả, bền vững
lâu dài trên tất cả các lĩnh vực, tương xứng với khuôn khổ quan hệ ngoại giao
cao nhất mà hai bên đã xác lập.
Tại hội đàm cấp cao, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi tổng thể,
chiến lược về tình hình mỗi nước và quan hệ Việt - Hàn. Tổng thống Lee Jae
Myung chia sẻ và nhất trí với ý kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng Việt
Nam và Hàn Quốc đang có những điều kiện chiến lược rất thuận lợi để củng cố tin
cậy chính trị cao hơn, cùng nỗ lực nâng cao hiệu quả hợp tác thực chất trên các
lĩnh vực, bổ sung thế mạnh lẫn nhau và cùng nhau phát triển, cùng nhau lớn mạnh
trong kỷ nguyên mới của hai dân tộc.
Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục củng cố vững chắc tin
cậy chính trị và đẩy mạnh phối hợp chiến lược trong các lĩnh vực trọng yếu ngoại
giao - quốc phòng - an ninh; mở rộng hợp tác trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước,
Chính phủ, Quốc hội và giao lưu nhân dân, kiến tạo nền tảng thúc đẩy và mở rộng
hợp tác song phương trên mọi lĩnh vực.
Đồng thời nhất trí chỉ đạo các cơ quan, địa phương của hai nước
phối hợp triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước, nhất là
“Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt
Nam - Hàn Quốc”.
Lãnh đạo hai nước chia sẻ quan điểm chung về việc cùng định
hình và triển khai tầm nhìn chiến lược mới cho liên kết kinh tế Việt Nam – Hàn
Quốc từ hợp tác dựa trên thị trường sang hợp tác cùng phát triển chuỗi sản xuất,
phát triển nhân lực chất lượng cao; Từ phát triển theo chiều rộng sang theo chiều
sâu, ưu tiên chất lượng, hiệu quả, bền vững, nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo
và lợi ích phát triển bền vững dài hạn; Đưa liên kết kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc
lên tầm cao mới, phù hợp với nhu cầu và lợi ích hai nước trong bối cảnh tình
hình mới hiện nay.
Hai bên nhất trí tiếp tục tạo thuận lợi thương mại, mở cửa thị
trường cho hàng hóa của nhau; hỗ trợ nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp Việt
Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu của các doanh nghiệp Hàn Quốc,
qua đó sớm hoàn thành mục tiên kim ngạch thương mại song phương đạt 150 tỷ USD
vào năm 2030.
Hai nhà lãnh đạo nhất trí nâng tầm hợp tác khoa học - công
nghệ trở thành trụ cột, điểm sáng mới trong quan hệ song phương để Việt Nam hướng
tới trở thành đối tác kiến tạo giá trị cùng Hàn Quốc trong khoa học công nghệ
và đổi mới sáng tạo.
Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện
thuận lợi để các doanh nghiệp lớn Hàn Quốc mở rộng quy mô đầu tư vào Việt Nam,
trong đó ưu tiên các lĩnh vực mà Hàn Quốc có thế mạnh và phù hợp với định hướng
phát triển mới của Việt Nam như phát triển cơ sở hạ tầng, sản xuất thiết bị điện
tử công nghệ cao, chất bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), năng lượng tái tạo, đô
thị thông minh.
Tổng thống Lee Jae Myung mong muốn Việt Nam quan tâm và hỗ trợ
để các doanh nghiệp Hàn Quốc mở rộng, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, đầu
tư lâu dài tại Việt Nam và hỗ trợ cho các doanh nghiệp Hàn Quốc được tham gia
các dự án trọng điểm của Việt Nam.
Nhấn mạnh Hàn Quốc tiếp tục coi Việt Nam là đối tác chiến lược
quan trọng về hợp tác phát triển; cam kết tiếp tục mở rộng hơn nữa quy mô hỗ
trợ ODA cho các lĩnh vực Việt Nam quan tâm như cơ sở hạ tầng, nghiên cứu và
phát triển, ứng phó với biến đổi khí hậu, Tổng thống Hàn Quốc khẳng định sẽ
tăng thêm hạn ngạch và mở rộng các ngành nghề tiếp nhận lao động Việt Nam.
Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác văn hóa, giáo dục và giao
lưu nhân dân để trong hành trình cùng phát triển, giao lưu nhân văn không chỉ
là chất keo gắn kết mà còn là nền tảng chiến lược cho sự đồng hành giữa hai nước.
Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Hàn Quốc chia sẻ kinh nghiệm phát
triển công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí, phối hợp sớm thành lập Trung
tâm Văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc; tăng cường hợp tác giữa các cơ sở giáo dục
Việt Nam với các trường đại học, doanh nghiệp hàng đầu Hàn Quốc để tạo nguồn
nhân lực chất lượng cao phù hợp định hướng phát triển của hai bên.
Tổng thống Lee Jae Myung nhất trí tiếp tục thúc đẩy quan
hệ hữu nghị, hợp tác thực chất giữa các địa phương hai nước, phối hợp chặt chẽ
bảo vệ quyền lợi chính đáng của công dân nước này tại nước kia…
Phát động phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường
Chuẩn bị hướng tới Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, Thủ tướng Chính phủ đã giao các địa phương và bộ ngành đẩy mạnh công tác thu gom rác thải và bảo vệ môi trường...
Sau sắp xếp, Kiểm toán Nhà nước có 12 đơn vị
Địa điểm đặt trụ sở của 12 đơn vị kiểm toán nhà nước khu vực sau sắp xếp, tinh gọn đều nằm ở vị trí trung tâm khu vực, thuận tiện cho việc đi lại trên địa bàn kiểm toán...
Cần áp dụng bảng giá đất thống nhất, điều chỉnh giá theo dữ liệu thị trường
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh cần áp dụng bảng giá đất thống nhất, điều chỉnh giá theo dữ liệu thị trường trong khi hệ số giá đất sẽ không thay đổi nếu chưa có quyết định chính sách mới. Việc định giá đất cần kiên định nguyên tắc “một giá” do Nhà nước quyết định và áp dụng thống nhất trong mọi giao dịch...
Chương mới tươi sáng của quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc
Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thành công tốt đẹp trên mọi phương diện. Kết quả đạt được trong chuyến thăm đã trở thành cột mốc lớn, mở ra chương mới tươi sáng của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước trong kỷ nguyên mới…
Thắt chặt tinh thần chia sẻ, đoàn kết quốc tế Việt Nam - Cuba
Lễ phát động Chương trình ủng hộ nhân dân Cuba với chủ đề “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba” là sự kiện chính trị - xã hội, có ý nghĩa đối ngoại sâu sắc nhân kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Cuba…
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: