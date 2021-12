“Chương 2” của dự án hợp tác Gucci x The North Face có gì?

Mới đây, bộ ảnh quảng bá của chiến dịch hợp tác lần thứ hai này đã được chụp ở Iceland bởi cặp nhiếp ảnh gia song sinh người Pháp Jalan và Jibril Durimel, với sự chỉ đạo nghệ thuật của Christopher Simmonds. Bộ ảnh đã hé lộ những mẫu thiết kế dành cho những chuyến dã ngoại thượng lưu hứa hẹn sẽ “cháy hàng” khi chính thức ra mắt.

Vào thời điểm này năm ngoái, Gucci và The North Face đã làm “rung chuyển” thế giới thời trang khi cả hai thông báo về một dự án hợp tác mở rộng chưa từng có. Mặc dù đây không phải là bước đột phá đầu tiên của The North Face vào lĩnh vực thời trang cao cấp, nhưng thương vụ này đã củng cố danh tiếng cho mẫu áo khoác ngoài đặc trưng của thương hiệu, đồng thời giúp Gucci có được sự mở rộng trong quy mô tiếp cận các tệp khách hàng. Và giờ đây, họ đã quay trở lại với “chương 2” của mối quan hệ hợp tác và chắc chắn chúng ta có thể mong đợi thêm nhiều điều thú vị.

Phong cách Gucci mà tất cả chúng ta đều biết và yêu thích chắc chắn đã là hiện thân của phong cách thời trang cắm trại trong một thời gian dài, từ những người mẫu Gucci trên sàn diễn thời trang cho đến bất cứ thứ gì Harry Styles đã mặc từ thương hiệu. Với lần hợp tác này, thời trang cắm trại mang một ý nghĩa hoàn toàn mới đối với Gucci khi một lần nữa kết hợp với The North Face, một thương hiệu thời trang dã ngoại nổi tiếng với trang phục cho đi bộ đường dài, leo núi, và cắm trại.

Bộ sưu tập The North Face x Gucci “Chapter 2” đã giới thiệu một loạt các xu hướng quần áo của thập niên 1990 như mũ xô, quần short lướt sóng, áo khoác bomber dáng phồng, ba lô vải, fanny pack.... Tất cả những thiết kế này đều có hình chữ lồng Gucci GG mang tính biểu tượng của nhà mốt. Được nhấn mạnh với màu đỏ và đen, các thiết kế cũng bao gồm một bản in đen trắng đầy phong cách để mang lại tính thẩm mỹ hiện đại hơn.

Cách chơi màu color-block cũng là một xu hướng chính khác trong những năm 90. Ngày trước, thiết kế này chủ yếu có các màu cơ bản được kết hợp trên áo khoác, áo gió và quần thể thao. Bộ sưu tập này của hai thương hiệu lớn đã cập nhật xu hướng sử dụng các cách phối màu hiện đại hơn sẽ dễ dàng hòa hợp vào tủ quần áo hàng ngày của bạn. Màu sắc cũng đã được tăng cường để bao gồm các sắc thái neon chói lọi, rực rỡ vốn là đặc trưng của cả thời trang thập niên 80 và 90.

Bên cạnh đó, những chiếc áo khoác bomber lần này đã được đổi mới với bản in kết hợp hoa và monogram nhiều màu kỳ quặc và một thiết kế thể thao hơn, bộ đôi màu sắc nổi bật xu hướng thể thao hiện tại. Mặc dù đã được làm mới, nhưng chúng vẫn mang lại cảm giác hoàn toàn của những năm 90. Loại vải nylon nhẹ, lý tưởng cho các hoạt động ngoài trời và các hình in và sự kết hợp màu sắc độc đáo cung cấp cho bạn vô số lựa chọn để thể hiện bản thân. Cùng với đó là những chiếc “áo len ông nội” được cải tiến với tông màu đất hợp xu hướng kết hợp với các sắc thái hiện đại của màu xanh lam và mù tạt rực rỡ, bắt mắt.

Các khu vực “pop-up” dành riêng cho BST sẽ được trưng bày trong cửa hàng Gucci tại New York, Aspen và Chicago (Mỹ) và ở Toronto (Canada) bắt đầu từ tháng 1/2022. Còn tại The North Face, BST sẽ có mặt ở nhiều cửa hàng toàn cầu như New York, Bắc Kinh, Thượng Hải và Tokyo với các dòng sản phẩm thông thường; còn các mặt hàng giới hạn sẽ được phát hành đặc biệt trên website của Gucci.