Cung cầu giằng co, thanh khoản thấp nhất 8 phiên, khối ngoại rút ròng hơn 850 tỷ

Thị trường không yếu thêm nhiều trong phiên chiều nay, chủ đạo là một số cổ phiếu lớn tụt giá khiến VN-Index không phục hồi được. Tuy nhiên độ rộng lại cho thấy cổ phiếu hồi giá tốt hơn. Riêng khối ngoại vẫn bán ra rất mạnh với tổng giá trị rút ròng 3 sàn trên 850 tỷ đồng.

VN-Index đóng cửa tăng nhẹ 3,1 điểm tương đương +0,25%, yếu hơn phiên sáng một chút. Nguyên nhân chủ yếu là do một vài trụ đỡ buổi sáng đã tụt giá thêm. VN30-Index chốt phiên cũng chỉ còn tăng 0,38%.

Thống kê trong rổ VN30 có tới 18 cổ phiếu chiều nay tụt giá thấp hơn mức chốt phiên sáng, chỉ 6 mã tăng cao thêm. VIC đóng cửa tăng 2,33% so với tham chiếu vẫn là trụ mạnh nhất của VN-Index, nhưng thực chất riêng buổi chiều đã để mất 1,71% so với giá cuối phiên sáng. VNM cũng tụt nhẹ 0,45% còn tăng 1,06%. BID, HDB, VCB, HPG cũng hạ độ cao. Lực đỡ suy yếu ở nhóm này là lý do điểm số không duy trì được, thậm chí vài thời điểm VN-Index còn rơi trở lại sát tham chiếu.

Nhóm bứt phá trong phiên chiều ấn tượng nhất là MWG. Chốt phiên sáng cổ phiếu này cũng khá tốt, tăng 0,86%. Ngay khi bước vào phiên chiều, MWG đã có màn bứt phá cực nhanh lên mức 60.500 đồng, tương đương tăng 2,89% chỉ trong 6 phút. Đỉnh giá cổ phiếu này chạm tới là 61.000 đồng trong chiều nay, tương đương tăng 4,63% so với tham chiếu trước khi tụt trở lại còn tăng 3,09% lúc đóng cửa. Dù không giữ được giá cao nhất phiên, MWG chiều nay cũng đã tăng thêm tới 2,21% so với phiên sáng. Cổ phiếu này cũng thu hút dòng tiền ấn tượng với giá trị khớp lệnh tới 755,4 tỷ đồng trong buổi chiều và cả phiên đạt 968,2 tỷ đồng, vươn lên trở thành cổ phiếu thanh khoản cao nhất thị trường (phiên sáng chỉ đứng thứ 4). Khối ngoại cũng đổ tiền vào MWG quy mô lớn, riêng chiều nay mua ròng gần 190 tỷ đồng và cả phiên là 220,9 tỷ.

Ngoài MWG, BCM cũng tăng tốt chiều nay và đóng cửa trên tham chiếu 3,91%, tương đương tăng thêm 2,82% nữa. FPT, STB, VJC, VPB là các mã khác có cải thiện giá trong buổi chiều. Dễ thấy các cổ phiếu này không có trọng số vốn hóa lớn nên lực kéo đối với VN-Index rất ít. Mặt khác, dòng tiền vào rổ VN30 buổi chiều khá hạn chế, thậm chí giao dịch giảm 0,3% so với phiên sáng, chưa kể lại tập trung quá nhiều vào MWG (chiếm khoảng 25,1% cả rổ).

Nhóm cổ phiếu thanh khoản cao nhất thị trường hôm nay có mức độ phân hóa đáng kể.

Dù vậy chiều nay không hẳn là một phiên giao dịch yếu. Độ rộng sàn HoSE vẫn duy trì cân bằng tích cực với 226 mã tăng/201 mã giảm, với thanh khoản tập trung khoảng 51,4% ở phía tăng và 35,2% ở phía giảm. Thanh khoản sàn này buổi chiều đạt khoảng 6.885 tỷ đồng, tăng 10,2% so với phiên sáng. Số cổ phiếu tăng trên 1% trong VN-Index còn nhiều hơn buổi sáng (68 mã so với 50 mã). Nhiều mã tăng với giao dịch rất sôi động như DGC tăng 1,39% thanh khoản 304 tỷ đồng; HVN tăng 5,83% với 153,4 tỷ; SZC tăng 3,12% với 150 tỷ; DGW tăng 2,18% với 107,5 tỷ; VHC tăng 1,74% với 100,9 tỷ… Nhóm thanh khoản thấp hơn như ELC, BCM, AGG, SAM, PHR, DRC thậm chí còn tăng trên 2%, DCL, CMG, VPH, HVH kịch trần.

Nhóm giảm giá chiều nay cũng tăng về số lượng với 64 mã (phiên sáng 46 mã) nhưng thanh khoản vẫn hầu hết rất nhỏ. Chỉ 15 cổ phiếu trong nhóm này có giao dịch từ 10 tỷ đồng trở lên, trong đó TCB, BAF, VJC là 3 cổ phiếu duy nhất khớp trên trăm tỷ đồng.

Như vậy tổng thể thị trường dù giằng co về mặt điểm số hay độ rộng thì vẫn có sự phân hóa sâu sắc ở các cổ phiếu cụ thể. Dòng tiền có biểu hiện duy yếu và không thể tạo sức bật trên diện rộng nên chỉ có thể xuất hiện những cổ phiếu cá biệt. Hai sàn niêm yết phiên này chỉ khớp thành công 14.561 tỷ đồng, giảm gần 11% so với hôm qua và ở mức thấp nhất 8 phiên.

Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay mua vào đột biến với MWG, nhưng tổng thể vẫn là bán ròng mạnh. Khối này xả thêm tới 1.039,2 tỷ đồng giá trị cổ phiếu trên sàn HoSE trong khi chỉ mua thêm 734,8 tỷ, tương ứng bán ròng 304,5 tỷ đồng. Phiên sáng khối này đã rút đi 496,5 tỷ đồng ròng. Tính chung 3 sàn, mức rút ròng là hơn 850 tỷ, trong đó riêng HoSE là 800 tỷ đồng. Đây là phiên thứ 5 liên tiếp khối này bán ròng quy mô rất lớn với tổng giá trị rút đi khoảng 5.000 tỷ đồng chỉ riêng với cổ phiếu sàn HoSE.