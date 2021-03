Đề xuất tăng mức hỗ trợ học nghề cho lao động thất nghiệp

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vừa có tờ trình Chính phủ dự thảo quyết định về việc quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp.



Theo đó, Bộ này đề xuất người tham gia bảo hiểm thất nghiệp bị mất việc làm sẽ được hỗ trợ học nghề theo 2 gói. Gói thứ nhất dành cho người tham gia khóa đào tạo nghề đến 3 tháng, mức hỗ trợ tính theo mức thu học phí của cơ sở đào tạo nghề nghiệp và thời gian học nghề thực tế nhưng tối đa không quá 4,5 triệu đồng/người/khóa đào tạo.

Gói thứ 2 dành cho người tham gia khóa đào tạo nghề trên 3 tháng, mức hỗ trợ tính theo tháng, mức thu học phí và thời gian học nghề thực tế nhưng tối đa không quá 1,5 triệu đồng/người/tháng.

Trường hợp người lao động tham gia khóa đào tạo nghề có những ngày lẻ không đủ tháng theo quy định của cơ sở đào tạo nghề nghiệp thì số ngày lẻ được tính theo nguyên tắc: từ 14 ngày trở xuống tính là 1/2 tháng và từ 15 ngày trở lên được xác định là 1 tháng.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đánh giá, việc quy định mức hỗ trợ trên là mức trần, vì vậy việc hỗ trợ học nghề vẫn dựa trên thực tế, tùy theo từng ngành nghề mà có mức hỗ trợ cụ thể.

Đồng thời, quy định mức hỗ trợ học nghề theo 2 hình thức (theo gói và theo tháng) như trên sẽ đáp ứng được tất cả đối tượng người thất nghiệp có nhu cầu học nghề, bởi đa số người thất nghiệp là lao động phổ thông nên mong muốn học một nghề với thời gian ngắn (từ 3 tháng trở xuống) để nhanh chóng tìm việc làm ngay.

Do đó, quy định này tạo điều kiện cho người thất nghiệp tham gia khóa học nghề ngắn hạn, kể cả đối với những ngành, nghề có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao.

Ngoài ra, việc quy định mức hỗ trợ học phí tối đa theo khóa học nghề sẽ giải quyết được vướng mắc, cùng một nghề nhưng tại các cơ sở đào tạo nghề nghiệp khác nhau lại có các mức học phí khác nhau, gây khó khăn cho người lao động trong việc lựa chọn địa điểm để tham gia khóa đào tạo nghề.

"Mặt khác, mức hỗ trợ học phí học nghề được quy định theo tháng sẽ đáp ứng nhu cầu của những người có nguyện vọng học nghề thời gian tương đối dài (trên 3 tháng) với mục đích nâng cao tay nghề chuyên sâu, hoặc chuyển đổi nghề nghiệp, trong điều kiện gia tăng học phí học nghề do sự thay đổi của giá cả tiêu dùng, lạm phát...", Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội lý giải.

Bên cạnh đó, mức hỗ trợ học nghề này là phù hợp với mức học phí học nghề thực tế tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đối với một số nghề mà người thất nghiệp thường có nhu cầu học; tương đồng với các quy định về hỗ trợ học nghề hiện hành và đảm bảo thúc đẩy người thất nghiệp nhanh chóng tìm được việc làm mới.

Bộ này cũng cho rằng, các mức hỗ trợ nêu trên đều được đưa vào tính toán để đảm bảo độ an toàn của Qũy bảo hiểm thất nghiệp trong dài hạn. "Nếu thay đổi mức hỗ trợ học nghề từ 1 triệu đồng/người/tháng như hiện nay thành 1,5 triệu đồng/người/tháng với thời gian hỗ trợ học nghề là 6 tháng; 20% số người hưởng trợ cấp thất nghiệp được hỗ trợ học nghề, cùng với chi các chế độ khác và chi phí quản lý thì dự báo kết dư Qũy Bảo hiểm thất nghiệp đến năm 2030 vẫn ở mức khoảng 2.296 tỷ đồng", cơ quan này dự báo.

Theo báo cáo của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, những năm qua số người học nghề có xu hướng tăng nhanh, riêng năm 2020 có 26.507 người tham gia học nghề, giảm 36,7% so với năm 2019 do tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài.

Tuy nhiên, tỷ lệ số người được hỗ trợ học nghề so với số người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp chưa cao (khoảng 5%) do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là do mức hỗ trợ học nghề vẫn thấp hơn nhiều so với mức chi phí học một số nghề như: lái xe hạng B2, lái xe hạng C…