Năm học 2025 – 2026, mức đóng bảo hiểm y tế cho một học sinh, sinh viên trong một năm là 1.263.600 đồng/năm. Cũng từ tháng 7 năm nay, nhóm này được ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu 50% mức đóng…

Để đảm bảo 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế năm học 2025 - 2026 và được chăm sóc sức khỏe ban đầu, Bảo hiểm xã hội TP. Hà Nội hướng dẫn các cơ sở về việc thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên trong năm học này.

Theo đó, các đơn vị căn cứ Luật Bảo hiểm y tế và các Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật này, để triển khai thực hiện tốt công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2025-2026 cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Theo Nghị định số 188/2025/NĐ-CP của Chính phủ, từ ngày 1/7/2025, học sinh, sinh viên trên toàn quốc sẽ được ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu 50% mức đóng bảo hiểm y tế. Đây là mức hỗ trợ cao nhất từ trước đến nay dành cho nhóm đối tượng này.

Theo quy định hiện hành, mức đóng bảo hiểm y tế hằng tháng của học sinh, sinh viên được tính bằng 4,5% mức lương cơ sở. Hiện nay, mức lương cơ sở đang là 2.340.000 đồng/tháng.

Như vậy, mức đóng bảo hiểm y tế học sinh sinh, viên năm học 2025-2026 (12 tháng) là 2.340.000 đồng x 4,5% x 12 = 1.263.600 đồng. Trong đó, học sinh, sinh viên đóng 50%, tương đương 631.800 đồng; ngân sách nhà nước hỗ trợ 50%, tương đương 631.800 đồng. So với mức đóng trước đây, học sinh, sinh viên sẽ được giảm thêm 252.720 đồng/năm.

Học sinh, sinh viên có thể lựa chọn các phương thức đóng theo năm (12 tháng); đóng 6 tháng; đóng 3 tháng.

Hồ sơ và thời hạn cấp thẻ bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên thực hiện theo quy định tại Điều 25, Điều 30, khoản 6 Điều 32 Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất số 2525 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam (sẽ được điều chỉnh khi Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành các văn bản thay thế hoặc sửa đổi).

Bảo hiểm xã hội Hà Nội cũng lưu ý Bảo hiểm xã hội cơ sở hướng dẫn các cơ sở giáo dục kê khai đầy đủ thông tin cá nhân của học sinh, sinh viên trên danh sách người chỉ tham gia bảo hiểm y tế, bao gồm: mã số bảo hiểm xã hội, số căn cước công dân/định danh cá nhân để xác thực với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Nộp hồ sơ và đóng tiền bảo hiểm y tế theo phương thức đăng ký (phần thuộc trách nhiệm đóng của học sinh sinh viên) về cơ quan Bảo hiểm xã hội theo quy định.

Về thời điểm thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng, đối với học sinh của cơ sở giáo dục phổ thông đóng bảo hiểm y tế hàng năm như sau: Học sinh lớp 1 từ ngày 1/10 năm đầu tiên của cấp tiểu học. Trường hợp trẻ em sinh sau ngày 30/9: Từ ngày sinh đến hết ngày cuối cùng tháng trẻ đủ 72 tháng tuổi.

Học sinh lớp 12: Từ ngày 1/1 đến hết ngày 30/9 của năm đó. Khuyến khích học sinh lớp 12 đóng bảo hiểm y tế và được hưởng mức hỗ trợ đóng đến hết ngày 31/12 của năm học cuối để bảo đảm liên tục quyền lợi, không phải hoàn trả phần kinh phí hỗ trợ đóng của ngân sách nhà nước trong trường hợp thay đổi đối tượng.

Đối với học sinh, sinh viên năm thứ nhất của khóa học: Tính từ ngày nhập học. Trường hợp thẻ của học sinh lớp 12 đang còn giá trị sử dụng sau ngày nhập học, thì đóng từ ngày thẻ hết hạn. Học sinh, sinh viên năm cuối của khóa học: Từ ngày 1/1 đến ngày cuối của tháng kết thúc khóa học.

Đối với học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế theo quy định tại Khoản 4 Điều 12 của Luật Bảo hiểm y tế, mà lần đầu tiên tham gia, hoặc đã tham gia theo một trong các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật này, nhưng không liên tục từ 90 ngày trở lên, thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng sau 30 ngày kể từ ngày đóng đủ bảo hiểm y tế.