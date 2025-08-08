Không phát sinh thủ tục khi đồng nhất căn cước công dân và mã số bảo hiểm xã hội
Triển khai đồng nhất số định danh cá nhân/căn cước công dân và mã số bảo hiểm xã hội, người tham gia bảo hiểm không cần khai báo, thực hiện bất kỳ thao tác nào. Khi có phát sinh giao dịch với cơ quan Bảo hiểm xã hội, thì hệ thống tự động đồng bộ...
Từ ngày 1/8/2025, Bảo hiểm xã hội Việt Nam triển khai đồng nhất số định danh cá nhân/căn cước công dân và mã số bảo hiểm xã hội. Trong thời gian chuyển đổi, quyền lợi người tham gia, thụ hưởng chính sách được đảm bảo, không bị ảnh hưởng.
HỆ THỐNG SẼ ĐỒNG NHẤT TỰ ĐỘNG
Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết hệ thống của ngành sẽ triển khai công tác này một cách tự động; người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp không cần khai báo, thực hiện bất kỳ thao tác nào.
Trước đó, từ năm 2023, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã thực hiện đồng bộ cơ sở dữ liệu về bảo hiểm với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đến nay, hệ thống của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã xác thực hơn 100,2 triệu thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu do ngành quản lý.
Trong đó, có khoảng 91 triệu người đang tham gia, thụ hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, chiếm 99,23% tổng số người tham gia (không bao gồm lực lượng vũ trang, thân nhân quân đội), với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Đây là nền tảng quan trọng để từ ngày 1/8/2025, Bảo hiểm xã hội Việt Nam triển khai đồng nhất mã số định danh cá nhân/căn cước công dân và mã số bảo hiểm xã hội.
Qua đó, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân, chuẩn bị triển khai sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử từ năm 2026 theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 và Luật Bảo hiểm y tế năm 2024.
Về phương thức triển khai, hệ thống của Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ thực hiện công tác đồng nhất này một cách tự động.
Cụ thể, với người dân, người lao động đã tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (đã có mã số bảo hiểm xã hội) thì không cần phải khai báo, thực hiện thao tác nào.
Khi có phát sinh giao dịch với cơ quan Bảo hiểm xã hội trong thực hiện nghĩa vụ, quyền lợi hoặc khi đi khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở y tế, thì hệ thống tự động đồng bộ.
Với người tham gia mới lần đầu, thì sử dụng số định danh cá nhân/căn cước công dân để kê khai, hệ thống sẽ tự động cấp mã số đồng nhất với mã số này. Đồng thời, liên thông giữa tài khoản VssID – Bảo hiểm xã hội số và tài khoản định danh điện tử VNeID.
KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI THAM GIA, THỤ HƯỞNG CHÍNH SÁCH
Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, từ trước ngày 1/8/2025, với việc đồng bộ cơ sở dữ liệu về bảo hiểm với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, mỗi người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đã có song song 2 mã số trên hệ thống của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, bao gồm: Mã số bảo hiểm xã hội và số định danh cá nhân/căn cước công dân.
Do đó, thời gian qua, người dân có thể sử dụng mã số bảo hiểm xã hội, hoặc chỉ cần sử dụng căn cước công dân để làm thủ tục khám bệnh, chữa bệnh, giúp đơn giản hóa thủ tục, tiết kiệm thời gian và chi phí.
Hiện nay, toàn quốc đã có 100% cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (khoảng 13.000 cơ sở) triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip.
Vì vậy, Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẳng định từ ngày 1/8/2025, việc triển khai sử dụng số định danh cá nhân/căn cước công dân thay thế mã số bảo hiểm xã hội không ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia, thụ hưởng các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
Việc đồng nhất 2 mã số này nhằm giúp người dân, người lao động không phải nhớ nhiều mã số, dễ dàng tra cứu thông tin, thực hiện các thủ tục trực tuyến, giảm bớt các giấy tờ thủ tục hành chính. Đồng thời, giúp cơ quan Bảo hiểm xã hội quản lý thông tin của người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế chính xác và thống nhất…
Để triển khai công tác này hiệu quả, Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Lê Hùng Sơn yêu cầu Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số phối hợp với các đơn vị liên quan đảm bảo tốt hạ tầng, nâng cấp phần mềm để việc đồng nhất số định danh cá nhân/căn cước công dân và mã số bảo hiểm xã hội được thông suốt, tự động trên toàn hệ thống, nhất là với ứng dụng VssID.
Đồng thời đảm bảo yêu cầu chuyển tiếp trong thời gian chờ hệ thống đồng bộ, hoàn thiện phần mềm, người dân, người lao động có thể sử dụng đồng thời cả mã số bảo hiểm xã hội và số định danh cá nhân/căn cước công dân để thực hiện các giao dịch với cơ quan Bảo hiểm xã hội và khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.
Ban Quản lý Thu và phát triển người tham gia chủ động nghiên cứu thay đổi các biểu mẫu, tờ khai cho phù hợp với việc chỉ còn một mã số định danh cá nhân/căn cước công dân. Các đơn vị liên quan tập trung đánh giá, rà soát các tình huống có thể phát sinh trong quá trình triển khai để kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết.