Dịch vụ công trực tuyến giúp loại bỏ dần tình trạng tham nhũng “vặt”

Năm 2023 được xác định là năm hành động, tạo lập và khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị mới, khai thác và sử dụng dữ liệu để phục vụ ngày càng tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp.

NHÀ NƯỚC TIẾT KIỆM HƠN 2.500 TỶ ĐỒNG

Báo cáo của tổ công tác triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử cho thấy, đối với nhóm tiện ích giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến đã đạt nhiều kết quả nổi bật.

Theo đó, Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 8/4/2023 của Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành tập trung thực hiện 19 Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ ngành.

Cho đến nay, các đơn vị đã rà soát, sửa đổi, đơn giản hóa được 388/1.146 thủ tục hành chính, đạt 34%. Có 6 bộ ngành và 11 địa phương có tỷ lệ số hóa hồ sơ kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, đạt trên 90%. Ngoài ra, có 15 Bộ, cơ quan và 62/63 địa phương đã hoàn thành triển khai Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh trên cơ sở hợp nhất Cổng dịch vụ công và Hệ thống một cửa điện tử, đạt 92,77%.

Bên cạnh đó, có 6 bộ và 26/63 địa phương xác nhận đã hoàn thành xây dựng chức năng Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Cổng dịch vụ công quốc gia đã cung cấp 4.409 dịch vụ công trực tuyến. Số tài khoản tăng hơn 3,8 lần so với cùng kỳ năm 2022, đạt 7,77 triệu tài khoản, giải quyết hơn 212 triệu hồ sơ đồng bộ (tăng 1,76 lần so với cùng kỳ năm 2022). Có hơn 17,49 triệu lượt thực hiện các dịch vụ tiện ích; 17,72 triệu hồ sơ trực tuyến; hơn 10,98 triệu giao dịch thanh toán trực tuyến với số tiền hơn 6,05 nghìn tỷ đồng (tăng 3 lần so với cùng kỳ năm 2022).

Đặc biệt, Văn phòng Chính phủ đã phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan có liên quan tích hợp, cung cấp 25/25 dịch vụ công theo Đề án số 06 và 10/28 dịch vụ công theo Quyết định số 422/QĐ-TTg trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Với kết quả trên, hàng năm nhà nước tiết kiệm 2.505 tỷ đồng. Ngoài giá trị tài chính thì việc tái sử dụng dữ liệu đã được số hóa, tiết kiệm chi phí sao in hồ sơ, kết quả giải quyết, hạn chế việc phải kiểm tra xác minh. Cắt giảm dần cán bộ tiếp dân, giảm tình trạng gặp gỡ trực tiếp, loại bỏ dần tình trạng tham nhũng “vặt”.

Tổ công tác đánh giá, các giải pháp nhằm phát triển kinh tế - xã hội được thúc đẩy tạo ra giá trị cho Chính phủ, doanh nghiệp và người dân. Đơn cử như việc đẩy mạnh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế… giúp truy thu được 485 tỷ đồng tiền thuế. Việc làm sạch thông tin tín dụng, xác thực thông tin thuê bao giúp các nhà mạng tiết kiệm 143 tỷ đồng. Việc xác thực, làm sạch, đảm bảo chính xác đối tượng được hưởng an sinh xã hội để thực hiện chi trả với 141,7 tỷ đồng dưới hình thức không dùng tiền mặt…

Trong thời gian tới, Bộ Công an sẽ tiếp tục ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước công dân, định danh và xác thực điện tử để phục vụ chuyển đổi số và phát triển kinh tế cho các tập đoàn, tổng công ty…

Về công tác phòng, chống tội phạm, Bộ Công an dùng căn cước công dân, VneID tạo lập tài khoản và giám sát việc thu thuế. Ứng dụng dữ liệu dân cư trong công tác bắt giữ đối tượng truy nã; xác thực thông tin tín dụng khách hàng vay, đảm bảo chính xác danh tính, phòng ngừa tội phạm lừa đảo, hạn chế rủi ro. Phục vụ cho vay tín chấp đối với công dân yếu thế, phòng ngừa tội phạm “tín dụng đen”.

Xác thực thông tin thuê bao di động, từng bước loại bỏ tình trạng “sim rác” hoạt động lừa đảo, vu khống, đe dọa. Xác thực căn cước công dân gắn chip, đối chiếu khuôn mặt, giải quyết tình trạng thi hộ, tráo người trong thi cử.

5 NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM

Tổ công tác triển khai đề án xác định có 5 nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong 6 tháng cuối năm.

Thứ nhất, số hóa tạo lập dữ liệu của ngành Tư pháp, Lao động Thương binh và Xã hội trên nền tảng dữ liệu dân cư để tiết kiệm chi phí.

Thứ hai, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18 ngày 30/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại, chống thất thu thuế, đảm bảo an ninh tiền tệ.

Thứ ba, ứng dụng dữ liệu dân cư, căn cước công dân, định danh điện tử để thúc đẩy chuyển đổi số tại 19 tập đoàn, tổng công ty…

Thư tư, triển khai lý lịch tư pháp, sổ sức khỏe điện tử, sổ bảo hiểm xã hội trên VneID, tạo tiện ích cho người dân, doanh nghiệp.

Thứ năm, Bộ Thông tin và truyền thông hoàn thiện Quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; cập nhật, ban hành Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam (phiên bản 3.0) trong tháng 9/2023; n ghiên cứu, xây dựng mô hình chuẩn về các tiêu chí, kỹ thuật, hạ tầng công nghệ thông tin của 1 địa phương phải thực hiện để các địa phương nghiên cứu, đề xuất kinh phí triển khai.