Doanh nghiệp điện ảnh xin suất chiếu sau 0h để tăng doanh thu

Bốn doanh nghiệp điện ảnh lớn tại Việt Nam gồm CGV, BHD, Galaxy và Lotte vừa gửi kiến nghị lên Thủ tướng đề nghị cho phép các rạp được có thêm suất chiếu sau 0h. Phía các doanh nghiệp cho biết hiện nay hoạt động chiếu phim đang bị hạn chế trong khung từ 8 giờ đến 24 giờ hàng ngày. Cụ thể, Nghị định số 38 của Chính phủ (NĐ 38/2021/NĐ-CP) ngày 29/3/2021 quy định sẽ phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với việc chiếu phim ngoài khung giờ nói trên.

Theo bốn doanh nghiệp, quy định này đã và đang hạn chế cơ hội thưởng thức các tác phẩm điện ảnh tại rạp của một bộ phận khán giả đồng thời không phù hợp với chủ trương phát triển đa dạng các dịch vụ văn hóa, giải trí lành mạnh về đêm. Vì vậy, các đơn vị phát hành phim đề nghị Thủ tướng chỉ đạo xem xét bãi bỏ nội dung này. Đơn kiến nghị được gửi đi trong bối cảnh Nghị định 38 đang ở giai đoạn sửa đổi, bổ sung, dự kiến tháng 11/2022 sẽ thông qua.

Theo đại diện các rạp phim, sau khi có nghị định (tháng 3/2021) này, các chủ rạp đã bỏ các suất chiếu khuya, chỉ xếp lịch chiếu sao cho khi vừa hết phim là đúng 24 giờ. Trong khi trước đó, tại TP.HCM, có nhiều suất chiếu vào khung giờ 24 giờ - 1 giờ với những rạp chiếu hiện đại, thiết kế ghế như giường nằm để khán giả có thể tận hưởng những giây phút thư giãn. Với các cụm rạp có giường này, lượng khách vào xem buổi tối đông hơn rất nhiều so với ban ngày. Thậm chí, một số rạp chỉ có ghế ngồi cũng vẫn hút khách nhờ đặt tại các trung tâm thương mại, khu đô thị lớn - nơi tập trung số lượng lớn cư dân với nhu cầu giải trí sau giờ làm, giờ học rất cao.

Đại diện nhà phát hành phim Galaxy và hệ thống rạp Galaxy tại TP.HCM cho biết xem phim khuya là một trong những hoạt động về đêm được người trẻ yêu thích. Trước đây, mỗi khi có những phim bom tấn Hollywood, phim ăn khách “gây sốt” trên thế giới hay phim Việt tạo được hiệu ứng khán giả, thì suất chiếu khuya vẫn gần kín cả rạp. Bởi thực tế, khán giả dưới 35 tuổi chính là đối tượng khán giả chủ yếu của các bộ phim chiếu rạp. Mà lớp cư dân đô thị trẻ này thường tan học, tan làm muộn, sau 21h khi đi ăn xong mới đi xem phim.

Về việc các cơ sở kinh doanh có thể gây ảnh hưởng khi hoạt động sau 0h, ông Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc nội dung CJ & CG, cho rằng rạp chiếu phim là loại hình kinh doanh đặc thù, có yêu cầu chặt chẽ về thiết kế, cách âm, an toàn với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Do đó, theo đại diện rạp, dù chiếu muộn, các hệ thống rạp chiếu sẽ đảm bảo an ninh an toàn, trật tự đô thị vì có không gian cách biệt.

"Nếu nhà nước cho phép các rạp hoạt động về đêm sau 24h, chúng tôi tin sẽ tạo bước tích cực, thúc đẩy phát triển nền kinh tế đêm, góp phần mang lại thu nhập và công ăn việc làm cho người lao động, tăng nguồn thu cho ngân sách", Ông Hải cho hay.

Về phía Cục Điện ảnh, ông Vi Kiến Thành - Cục trưởng cho biết đã tiếp nhận kiến nghị từ các doanh nghiệp, đang nghiên cứu vấn đề để báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Theo các nhà phát hành, sau hai năm khó khăn vì Covid-19, lượng khán giả trở lại rạp trong nước dần khôi phục nhưng chưa đạt được số lượng như trước. Tại CGV, nửa đầu năm nay, khách đến rạp chỉ khoảng 60% so với trước dịch. Dù đón nhiều "bom tấn" điện ảnh, lãi quý 2/2022 của chuỗi rạp phim lớn nhất Việt Nam chỉ đạt khoảng 70 tỷ đồng, giảm 34% so với cùng kỳ 2019 - thời điểm trước dịch.

Dự báo cho những tháng cuối năm nay, lãnh đạo CGV duy trì triển vọng lợi nhuận tích cực khi thị trường điện ảnh được bình thường hóa. Dữ liệu từ Office Box Vietnam cho thấy tính từ tháng 7 đến nay, đã có 2 phim vượt mốc doanh số 100 tỷ đồng, gồm Minions: The Rise of Gru với 196 tỷ đồng và Thor: Love and Thunder đạt hơn 119 tỷ đồng.

Theo kinh nghiệm của thế giới, nền kinh tế đêm diễn ra từ 19h đến 6h sáng ngày hôm sau, chủ yếu là các hoạt động ẩm thực, mua sắm, văn hóa, giải trí, tiếp nối với hoạt động kinh doanh ban ngày, tạo thành chuỗi dịch vụ khép kín 24h. Đối với các thành phố lớn, đông dân cư và khách du lịch, kinh tế đêm có nhiều không gian phát triển hơn, do nhu cầu của du khách và thu nhập của người dân không ngừng nâng cao.

Các con phố với những quán bar, thư viện, rạp chiếu phim, điểm biểu diễn ngoài trời, café, chợ đêm mua sắm nhộn nhịp… được xem là ví dụ điển hình thể hiện rõ nhất mô hình hoạt động của kinh tế đêm, nơi những hoạt động kinh doanh chỉ thực sự bùng nổ sau khi mặt trời lặn.